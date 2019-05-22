Заместитель главврача в Махачкале обвинена по делу о хищении 238 миллионов

22 мая 2019, 07:25

Передано в суд уголовное дело бывшего заместителя главврача махачкалинской больницы, обвиняемой по делу о крупном мошенничестве с деньгами фонда обязательного медицинского страхования, сообщила 21 мая прокуратура Дагестана.

Как информировал "Кавказский узел", 17 сентября 2018 года главный врач горбольницы №1 Махачкалы Меджид Алиев был заключен под стражу по подозрению в мошенничестве на 238 миллионов рублей. По версии следствия, с 2016 года по апрель 2018 года главврач необоснованно премировал себя и подчиненных, присваивая при этом себе большую часть выплат. Второе уголовное дело в отношении Алиева было возбуждено по подозрению в махинациях с землей. 27 ноября 2018 года прокуратура сообщила о еще двух уголовных делах в отношении бывшего главврача - о хищении лекарств и мошенничестве с арендой автомобиля.

По версии прокуратуры, заместитель главврача горбольницы №1 Махачкалы совместно с главврачом и главным бухгалтером этого учреждения, изготовив подложную финансовую документацию, похитила денежные средства ТФОМС по Дагестану на общую сумму 238 миллионов рублей.

Ей предъявлено обвинение в мошенничестве с использованием своего служебного положения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Советский районный суд Махачкалы для рассмотрения по существу, сообщается 21 мая на сайте прокуратуры Дагестана.

Расследование в отношении остальных двух фигурантов дела продолжается, уточнили в ведомстве.

Комментариев от обвиняемой или ее представителей, а также от других фигурантов дела относительно сообщения прокуратуры пока не поступало.

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