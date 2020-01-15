Пользователи соцсетей подняли вопрос возмещения ущерба главврачом в Махачкале

15 января 2020, 20:25

Суд арестовал имущество стоимостью более 400 млн рублей, принадлежащее осужденному на реальный срок главврачу больницы в Махачкале Меджиду Алиеву и его родственникам. Большая часть комментаторов новости об ужесточении наказания поддержала решение Верховного суда Дагестана, но усомнилась в том, что нанесенный ущерб будет возмещен.

Как писал "Кавказский узел", бывший главврач Первой больницы Махачкалы Меджид Алиев был признан виновным в пяти преступлениях по части 4 статьи 159 УК России (мошенничество). 28 октября 2019 года Советский райсуд Махачкалы приговорил его к шести годам лишения свободы условно. Прокуратура обжаловала приговор, и 14 января Верховный суд Дагестана назначил ему 5,5 года колонии. Также Алиев должен выплатить штраф 2,5 млн рублей и возместить ущерб региональным ФОМС и Минздраву в размере 247,7 млн рублей.

Меджид Алиев задержан по подозрению в мошенничестве 17 сентября 2018 года. Изначально его обвинили в необоснованном премировании себя и подчиненных, которые возвращали ему часть полученных денег. Также Алиев был заподозрен в махинациях с землей. Как выяснили следователи, на принадлежащем больнице участке было построено восьмиэтажное здание. Затем эта земля была оформлена в собственность знакомого Алиева, который передал его в аренду этой же больнице за плату. Кроме того, Алиев был обвинен в хищении лекарств и мошенничестве с арендой автомобиля.

Суд арестовал имущество Алиева и его родственников на сумму более 400 млн рублей

В целях обеспечения исполнения части наказания в виде штрафа и возмещения Меджидом Алиевым материального ущерба Верховный суд Дагестана наложил арест на имущество, принадлежащее бывшему главврачу и его близким родственникам. Общая стоимость арестованного имущества составила более 400 млн рублей, говорится в сообщении от 14 января на сайте Верховного суда Дагестана.

Меджид Алиев руководил Первой городской клинической больницей Махачкалы около 10 лет и был уволен после неоднократных жалоб на него от сотрудников медучреждения, писало "Новое дело" 22 сентября 2018 года в статье "Как премии приводят к тюрьме". Издание приводит суть этих жалоб. Так, в 2017 году сотрудники больницы в своем письме в издание рассказали, как руководство требует отправлять больных в кассу для оплаты положенной им бесплатной помощи. Тогда по поручению врио министра здравоохранения Танки Ибрагимова была начата проверка больницы, и по результатам служебного расследования, инициированного республиканским Минздравом, главному врачу был объявлен выговор, а заместитель по экономической работе, главный бухгалтер и начальник отдела кадров были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Второй раз сотрудники больницы обратились уже на имя врио главы Дагестана Владимира Васильева, заявив, что помимо того, что с больных берутся деньги за лечение, руководство заставляет врачей списывать дорогостоящие лекарства, а если те отказывались, они подвергались моральному давлению и прессингу, которые приводили к увольнению. После этого обращения министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов поручил провести служебное расследование, и по результатам проверки на место главврача был назначен другой человек, сообщило "Новое дело".

Напомним, в мае 2019 года по делу о хищении 238 миллионов рублей в больнице, которой руководил Меджид Алиев, была обвинена и заместитель бывшего главврача. В июле 2019 года Советский райсуд Махачкалы приговорил ее к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года и штрафу в размере 200 тысяч рублей. Территориальному ФОМСу она должна возместить 238 млн рублей, сообщило 3 декабря 2019 года издание "Молодежь Дагестана".

Пользователи соцсетей поддержали ужесточение наказания для главврача в Махачкале

Часть комментаторов новости об ужесточении приговора Алиеву высказали сомнения в том, что он возместит определенный судом ущерб. Некоторые из них подтвердили, что в больнице брали деньги за оказываемую помощь, при этом есть пользователи, которые говорят об улучшениях в медучреждении за время работы там Алиева.

"Ага, вернёт [ущерб], только подождать 5 лет", - написал, в частности, rus001aht на странице "Кавказского узла" в Instagram. За 20 часов публикация собрала 293 отметки "Нравится" и 17 комментариев. "После отсидки долги списываются, поэтому он не вернёт деньги, как и воры чиновники", - убежден liberta_1111_.

"Пока он был главврачом этой больницы, [она] поднялась на высокий уровень. Другие и хищения делают, и больницы запускают до ужасного состояния", - написала там же _magomedova777. "Не знаю, больница поднялась на высокий уровень или нет при этом главвраче, но то, что в 2017 году в реанимации в июне месяце в кардиологии не работал кондиционер, это я знаю хорошо. Лежал родной брат мой и мечтал поскорее бы домой, где есть кондиционер. а ночью его не стало", - ответила ей fatima19.0959. "Кровососы. Если деньги даешь, смотрят. Если денег нету, умри", - в свою очередь указал ahmat_janaev.

"Сосед наш, дружили семьи. Эта больница больше на сарай походила, а он ее, к слову, привёл в надлежащий вид. Палаты, фасад, дворовая территория. А то, что там не лечили, так нигде не лечат", - высказал свое мнение пользователь Гамид Гамидов на странице сообщества "Махачкала" в соцсети "ВКонтакте". За восемь часов публикация собрала 3272 просмотра и 22 комментария. "Это его обязанность была", - ответил на это Гамидову Томас Маршал.

"Отличная новость", - комментирует там же Расул Казанов. "Вот это уже нормально, что заставили вернуть деньги", - пишет и Курбан Алиев. "Интересно, а эти 247 млн куда пойдут?" - задается вопросом Рита Газинская.

"Давно практикуются эти кассы в больницах. Кто не дает, нелегко будет на работе", - пишет в том же обсуждении Абдулла Исмаилов.

"Слава Верховному суду! Справедливость восторжествовала. Фемида вновь обрела свой прежний невинный и беспристрастный вид ... Неясно [только], как он возместит ущерб, если про конфискацию не сказано, с зарплаты с зоны что ли возместит", - написал owod в комментарии под новостью об ужесточении приговора главврачу на странице издания "Черновик". Всего здесь по данным на 20.20 мск 15 января было 25 комментариев.

"Уже почувствовавший вкус денег и свободы после первого суда главврач 1-й городской, всё-таки сядет!!! Справедливость восторжествовала!!! В том числе благодаря и активности СМИ и интернет-сообщества", - отмечает там же Ali111. "Радуйся брат! Но кто-то сворует мешок картошки или курицу и получает столько же. А этот тип за хищение в особо крупном размере получил малое наказание", - уверен Троль05.