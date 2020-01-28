Сотрудница больницы в Махачкале осуждена за мошенничество на 238 миллионов

28 января 2020, 15:27

Верховный суд Дагестана приговорил к 2 годам и 11 месяцам колонии бывшего главного бухгалтера Первой горбольницы Махачкалы. Она осуждена по одному делу с руководством больницы, сообщила сегодня прокуратура.

Как писал "Кавказский узел", в хищении 238 миллионов рублей, помимо главного бухгалтера горбольницы №1 Махачкалы, обвинялись главврач и его заместитель. Заместитель главврача в июле 2019 года была приговорена к трем годам лишения свободы условно и 200 тысячам рублей штрафа. Кроме того, суд обязал ее возместить территориальному ФОМСу 238 миллионов рублей. Главврач Меджид Алиев признан виновным сразу в пяти случаях мошенничества. 14 января Верховный суд Дагестана назначил ему 5,5 года колонии, обязав выплатить 2,5 млн рублей штрафа и возместить ущерб региональным ФОМС и Минздраву в размере 247,7 млн рублей.

Прокуратура Дагестана не согласилась с приговором, вынесенным бывшему главному бухгалтеру городской больницы №1. Решение Советского районного суда Махачкалы, который за крупное мошенничество приговорил бухгалтера к условному сроку, было обжаловано в Верховном суде Дагестана. В итоге подсудимой были назначены 2 года и 11 месяцев в исправительной колонии общего режима, сообщила сегодня на своем сайте прокуратура Дагестана.

Ранее Советский райсуд Махачкалы назначил главному бухгалтеру три года условного лишения свободы, со ссылкой на прокуратуру информировала сегодня "Лезги газет". Имя осужденной и дата вынесения приговора о реальном сроке в этих сообщениях не указаны.

Отметим, что Верховный суд Дагестана ужесточил наказание и Меджиду Алиеву, которому суд первой инстанции также назначил условный срок. Пользователи соцсетей поддержали вердикт Верховного суда о реальном сроке. Чтобы обеспечить возмещение ущерба, суд арестовал имущество главврача и его родных общей стоимостью свыше 400 млн рублей.

На сайте городской клинической больницы №1 Махачкалы к 15.27 мск 28 января не появилось комментариев относительно приговора, вынесенного Верховным судом Дагестана бывшему главному бухгалтеру.

"Кавказский узел" на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане" публикует новости о проводимых в министерствах и ведомствах Дагестана проверках, за которыми последовали увольнения, задержания или аресты чиновников.