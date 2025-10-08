×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
12:24, 8 октября 2025

Движение по трассе в Дагестане закрыто после оползня

Оползень в Акушинском районе Дагестана. Фото: Telegram-канал "Dagpravda | Новости Дагестана"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участок автодороги в Акушинском районе закрыт после схода оползня, водителям предложен объездной маршрут.

Как писал "Кавказский узел", 6 октября автодорога Цуриб - Арчиб в Чародинском районе Дагестана была закрыта из-за оползня, без транспортного сообщения остались 19 населенных пунктов. Проезд к ним был организован лишь вечером 7 октября.

В Акушинском районе на 27-м километре автодороги «Цугни - Касагумахи - Карбучимахи» вечером 7 октября сошел оползень, сообщает сегодня в своем телеграм-канале "Дагестанавтодор".

"Движение автотранспорта временно закрыто. На место перебрасывается 2 единицы техники - фронтальный погрузчик и автосамосвал", - говорится в публикации.

Скриншот "Яндекс Карт" https://yandex.ru/maps/?ll=47.507707%2C42.060575&mode=routes&rtext=42.107798%2C47.403550~42.048035%2C47.372279~42.007038%2C47.430652&rtt=auto&ruri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fdata%3DCgg1MzEyMDc0NRKSAdCg0L7RgdGB0LjRjywg0KDQtdGB0L_Rg9Cx0LvQuNC60LAg0JTQsNCz0LXRgdGC0LDQvSwg0JDQutGD0YjQuNC90YHQutC40Lkg0YDQsNC50L7QvSwg0YHQtdC70YzRgdC-0LLQtdGCINCm0YPQs9C90LjQvdGB0LrQuNC5LCDRgdC10LvQviDQptGD0LPQvdC4IgoNPZ09QhVjbihC~~ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fdata%3DCgg1MzEyMDg0OBJ50KDQvtGB0YHQuNGPLCDQoNC10YHQv9GD0LHQu9C40LrQsCDQlNCw0LPQtdGB0YLQsNC9LCDQlNCw0YXQsNC00LDQtdCy0YHQutC40Lkg0YDQsNC50L7QvSwg0YHQtdC70L4g0JrQsNGA0LHRg9GH0LjQvNCw0YXQuCIKDf64PUIVNgcoQg%2C%2C&z=11.73Транспортное сообщение с населенными пунктами не прервано, оно "осуществляется по объездному маршруту через село Кубачи", отмечается в сообщении.

Согласно данным сервиса "Яндекс Карты", длина маршрута по автодороге из села Цугни в Карбучимахи через село Касагумахи составляет 36 километров, а в объезд через село Кубачи - 49 километров.

Напомним, в конце сентября 19 горных сел в Чародинском районе были отрезаны от транспортного сообщения из-за схода селя на автодорогу Цуриб - Арчиб. Объездной дороги к этим населенным пунктам нет, при необходимости есть возможность прохода пешком, а также на мотоциклах и на лошадях, сообщил тогда сотрудник МЧС. 

Автор: "Кавказский узел"

