Движение по трассе в Дагестане закрыто после оползня

Участок автодороги в Акушинском районе закрыт после схода оползня, водителям предложен объездной маршрут.

Как писал "Кавказский узел", 6 октября автодорога Цуриб - Арчиб в Чародинском районе Дагестана была закрыта из-за оползня, без транспортного сообщения остались 19 населенных пунктов. Проезд к ним был организован лишь вечером 7 октября.

В Акушинском районе на 27-м километре автодороги «Цугни - Касагумахи - Карбучимахи» вечером 7 октября сошел оползень, сообщает сегодня в своем телеграм-канале "Дагестанавтодор".

"Движение автотранспорта временно закрыто. На место перебрасывается 2 единицы техники - фронтальный погрузчик и автосамосвал", - говорится в публикации.

Транспортное сообщение с населенными пунктами не прервано, оно "осуществляется по объездному маршруту через село Кубачи", отмечается в сообщении.

Согласно данным сервиса "Яндекс Карты", длина маршрута по автодороге из села Цугни в Карбучимахи через село Касагумахи составляет 36 километров, а в объезд через село Кубачи - 49 километров.

Напомним, в конце сентября 19 горных сел в Чародинском районе были отрезаны от транспортного сообщения из-за схода селя на автодорогу Цуриб - Арчиб. Объездной дороги к этим населенным пунктам нет, при необходимости есть возможность прохода пешком, а также на мотоциклах и на лошадях, сообщил тогда сотрудник МЧС.