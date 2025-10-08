×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
16:56, 8 октября 2025

Три кандидата выдвинуты на пост мэра Махачкалы

Мэрия Махачкалы. Фото: Аль-Гимравий https://ru.m.wikipedia.org/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Депутаты горсобрания Махачкалы выберут 9 октября мэра города. На пост выдвинуты три кандидатуры, но имена конкурентов действующего врио главы города Джамбулата Салавова официально не озвучивались.

Как писал "Кавказский узел", 19 июня мэр Махачкалы Юсуп Умавов объявил о своей отставке. На следующей день врио главы Махачкалы назначен Джамбулат Салавов, который  возглавлял Минтранс Дагестана.

Мэр Махачкалы будет избран завтра, 9 октября, депутатами городского Собрания. Выборы пройдут среди трех кандидатов, включая врио главы города Джамбулата Салавова, которые уже прошли все этапы отбора. Каждый из претендентов выступит со своей программой, обозначив видение развития столицы Дагестана и пути решения ключевых городских вопросов. Решающее слово останется за депутатами, которые проведут итоговое голосование, сообщила РГВК "Дагестан", не назвав имена соперников врио главы города.

"Кандидатов три. Джамбулат Салавов и другие... Потому что неважно, кто там другие", - прокомментировал Telegram-канал "Совесть Дагестана".

Telegram-канал "Черновик" и "Спросите у Расула" предположили, что соперниками Салавова могут быть его заместители Хаким Ашиков и Мавлидин Маликов.

"Салавов будет избран депутатами горсобрания в этом, нет никаких сомнений. То, что практически никто не знает фамилий его конкурентов, говорит об отсутствии какой-либо интриги/конкуренции", - пишет "Новое дело".

Автор: "Кавказский узел"

