Мэр Махачкалы подал в отставку

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Юсуп Умавов, занимавший пост главы Махачкалы с мая 2023 года, объявил о намерении уйти в отставку, решение об этом должны утвердить депутаты горсовета.

Как писал "Кавказский узел", исполняющим обязанности мэра Махачкалы 13 мая 2023 года был назначен вице-мэр Юсуп Умавов, менее чем через две недели депутаты избрали его мэром Махачкалы.

Мэр Махачкалы Юсуп Умавов объявил, что подает в отставку, сообщило ТАСС со ссылкой на администрацию города. "Юсуп Умавов на совещании с заместителями объявил, что подает в отставку", - сказал собеседник агентства.

По его словам, соответствующее решение будет рассмотрено депутатами городского собрания Махачкалы на ближайшей сессии.

В Telegram-каналах Юсупа Умавова и администрации Махачкалы к 12.40 мск не содержится сообщений об отставке и причинах, вызвавших это решение.

12 мая 2023 года стало известно, что Ризван Газимагомедов уволился по собственному желанию с должности мэра Махачкалы и назначен вице-премьером Дагестана. Ризван Газимагомедов 10 мая прекратил исполнять обязанности мэра, а 11 мая был освобожден от должности, администрацию возглавил вице-мэр Нариман Темуркаев, сообщила 12 мая мэрия. Ризван Газимагомедов исполнял обязанности мэра меньше полугода. 28 ноября 2022 года депутаты горсобрания удовлетворили просьбу мэра Салмана Дадаева об отставке, и администрацию возглавил Газимагомедов, назначенный вице-мэром за несколько дней до этого, 22 ноября.

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