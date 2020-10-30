Дело Магомеда Джелилова передано в суд

30 октября 2020, 11:25

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу бывшего главы Дербентского района Дагестана Магомеда Джелилова, которому инкриминируется растрата земель.

Как писал "Кавказский узел", 23 октября правоохранители сообщили о завершении расследования дела бывшего главы Дербентского района Магомеда Джелилова о превышении должностных полномочий. Материалы дела были направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

По версии следствия, в 2016 году Джелилов необоснованно передал в собственность жителей Дербентского района три земельных участка общей площадью 3500 квадратных метров, расположенные вдоль федеральной трассы "Кавказ". Ущерб составил более 500 тысяч рублей. Во время следствия чиновник был взят под стражу.

Прокурор утвердил обвинительное заключение, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщила генпрокуратура на своем сайте.

Джелилов обвиняется в совершении трех эпизодов преступления, по части 3 статьи 160 УК РФ "Растрата, совершенная с использованием служебного положения", отметило ведомство.

Генпрокуратура не уточнила в какой суд направлено дело. Комментариев от Магомеда Джелилова или его представителей также не поступало.

Часть 3 статьи 160 УК РФ "Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному", предусматривает до двух лет лишения свободы.

Напомним, что Магомед Джелилов 21 августа был осужден на четыре года колонии. По версии следствия и суда, он в 2017 году незаконно передал районному депутату Балаханову в собственность земельный участок, который принадлежал Дербентскому району. В 2018 году Джелилов был отстранен от должности и помещен под домашний арест по подозрению в незаконном предоставлении земельных участков своим родственникам на 2,2 миллиона рублей. В декабре того же года он вернулся к работе главы района, подозрения с него были сняты. Но в апреле 2019 года вновь был задержан и помещен под арест.

А еще ранее, 7 августа, было предъявлено обвинение в мошенничестве с земельными участками Фуаду Шихиеву, который был назначен врио главы Дербентского района после ареста Джелилова, и еще нескольким арестованным по этому делу. Шихиев отверг обвинения.

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