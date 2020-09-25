Трое дагестанских чиновников обвинены в растрате 51 млн рублей

25 сентября 2020, 20:11

Передано в суд дело трех сотрудников администрации Гергебильского района Дагестана, обвиненных в нецелевых тратах при реализации программы социально-экономического развития муниципалитета.

Заместитель Генерального прокурора России утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о нецелевом расходовании более 51,2 млн рублей в 2010-2012 годах. Дело направлено в Гергебильский районный суд.

"В отношении обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - сообщила сегодня на своем сайте Генпрокуратура. По статье 285.1 Уголовного кодекса обвиняемым грозит по пять лет заключения.

На сайте администрации Гергебильского района, по состоянию на 20.11 мск 25 сентября, отсутствуют комментарии относительно уголовного преследования чиновников.

За арестами чиновников и коррупционными делами в Дагестане "Кавказский узел" следит на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане". Так, "Кавказский узел" сообщал, что бывший глава Избербаша Абдулмеджид Сулейманов 31 августа был заподозрен в незаконной передаче трех земельных участков.