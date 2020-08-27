27 августа 2020, 22:33

Глава района в Дагестане обвинен в незаконном вывозе песка с пляжа

Отправлено в суд дело бывшего главы Каякентского района, обвиненного в организации незаконного вывоза песка с пляжа Каспийского моря и причинении ущерба государству.

Как писал "Кавказский узел", 6 ноября 2019 года источники сообщили, что Магомедэмин Гаджиев подозревается в вывозе с территории Каякентского района более 15 тысяч кубометров морского песка с апреля по май 2019 года. По версии следствия, он причинил ущерб государству на сумму свыше 3,6 млн рублей. В ноябре 2019 года Советский райсуд Махачкалы временно отстранил его от должности

Следователи выяснили, что в 2019 году глава Каякентского района под видом реконструкции пляжа «Гоксув» организовал там добычу и вывоз морского песка. В результате с участка, примыкающего к береговой линии Каспийского моря, в коммерческих целях добыто и вывезено на территорию асфальтобетонного завода в Дербенте более 15,3 тысячи кубических метров песка, утверждают следователи. 

Бывший глава района обвинен по статье о превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ), и уголовное дело направлено в суд, сообщила сегодня Генпрокуратура России на своем сайте. Санкции этой статьи предусматривают до семи лет лишения свободы.

"Кавказский узел" также писал, что в июле суд приговорил Магомедэмина Гаджиева к четырем годам лишения свободы условно, признав его виновным в превышении полномочий по делу о незаконной передаче селу Усемикент земельного участка из республиканской собственности.

Примечание:

"Сельский депутат арестован в Дагестане", "Мэр Избербаша обвинен в превышении полномочий", "Дело Магомедрасула Омарова передано в суд".

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