Глава Каякентского района Дагестана отстранен от должности на время следствия

19 ноября 2019, 17:04

Советский райсуд Махачкалы временно отстранил от должности главу Каякентского района Магомедэмина Гаджиева, подозреваемого в превышении полномочий, сообщили в суде. Сам Гаджиев 18 ноября заявил, что намерен заняться своим здоровьем, и на время лечения его обязанности возложены на замглавы администрации Джалила Алациева.

Как писал "Кавказский узел", 6 ноября источники сообщили, что Магомедэмин Гаджиев подозревается в том, что с апреля по май текущего года вывез с территории Каякентского района более 15 тысяч кубометров морского песка, причинив ущерб государству на сумму свыше 3,6 млн рублей.

Решение временно отстранить Магомедэмина Гаджиева от должности главы Каякентского района суд принял по ходатайству следствия. «В суд поступило ходатайство следствия о временном отстранении от занимаемой должности главы Каякентского района Магомедэмина Гаджиева, в отношении которого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 286 УК РФ. Ходатайство было удовлетворено. Гаджиев временно отстранен от занимаемой должности», - привел 18 ноября информацию из суда ТАСС.

По решению суда чиновник будет получать ежемесячно пособие в размере прожиточного минимума, обязанности по выплате пособия возложены на финансовую службу Следственного управления Следственного комитета России по Дагестану, отмечает агентство.

Решение отстранить от должности Гаджиева суд принял в связи с "недопущением оказания давления на подчиненных сотрудников районной администрации, которые являются свидетелями по уголовному делу", передало также 18 ноября со ссылкой на свой информированный источник агентство "Интерфакс-Юг".

Дата решения суда не называется. Информации по делу Магомедэмина Гаджиева на сайте Советского райсуда Махачкалы, а также на сайте Следственного управления СКР по Дагестану, по данным на 17.00 мск 19 ноября, нет.

При этом на сайте администрации Каякентского района опубликованы новости о том, что Магомедэмин Гаджиев 18 ноября осмотрел ход строительных работ на объектах благоустройства в селе Каякент, проинспектировал ход строительных работ участковой больницы и провел расширенное аппаратное совещание с участием всех руководителей подведомственных организаций района.

В ходе аппаратного совещания он сообщил, что в связи с лечением его обязанности временно будут возложены на замглавы администрации Джалила Алациева. Прокомментировав информацию о возбуждении уголовного дела, он заявил: «Во всем разберутся правоохранительные структуры» и призвал всех к спокойствию и работать в штатном режиме, говорится в сообщении на сайте райадминистрации от 18 ноября.