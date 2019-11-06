Глава Каякентского района Дагестана заподозрен в махинациях с песком

06 ноября 2019, 19:22

Глава Каякентского района Дагестана Магомедэмин Гаджиев подозревается в том, что вывез с территории района более 15 тысяч кубометров морского песка, причинив ущерб государству на сумму свыше 3,6 млн рублей, сообщили источники.

По данным источника в правоохранительных органах региона, Магомедэмин Гаджиев вывозил и реализовывал морской песок с апреля по май текущего года.

"Объем вывезенного полезного ископаемого с берега моря в селе Новокаякент составил более 15 тыс. кубометров. Сумма нанесенного государству ущерба, согласно заключению ООО “Геомарксервис”, оценивается в чуть более 3,6 млн рублей", - цитирует источник в правоохранительных органах РИА "Дагестан".

Другой источник сообщил, что для вывоза песка чиновник привлекал спецтехнику коммерческой организации. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий), пишет со ссылкой на свой источник "Интерфакс".

"Кавказский узел" пока не располагает подтверждением и не может проверить достоверность этой информации. На сайтах региональных управлений МВД и Следкома, а также администрации Каякентского района сегодня к 19.20 мск нет информации об уголовном деле в отношении чиновника.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в октябре помощник главы Каякентского района был обвинен в вырубке леса. По версии следствия, он дал незаконное указание спилить лесные насаждения на участке лесничества, причинив ущерб лесному фонду на сумму свыше 100 тысяч рублей, сообщила прокуратура Дагестана.