21 октября 2019, 22:55

Дагестанский чиновник обвинен в вырубке леса

Дело помощника главы Каякентского района, обвиненного в том, что он дал незаконное указание спилить лесные насаждения на участке лесничества, передано в суд.

По версии обвинения, в марте муниципальный служащий дал незаконное указание спилить лесные насаждения на участке ГКУ "Каякентское лесничество". "Были спилены до степени прекращения роста 26 деревьев пород "Вязь" и "Айланд", чем причинен ущерб лесному фонду на сумму свыше 100 тысяч рублей", - сообщила прокуратура Дагестана.

Чиновник обвинен по п. "в", "г" ч. 2 ст. 260 УК России (незаконная рубка лесных насаждений). Дело направлено в Каякенткий районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый отстранен от должности помощника главы района, на его машину наложен арест для возмещения ущерба, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в июне 2017 года жители Махачкалы пожаловались на вырубку деревьев в окрестностях города. Они нашли следы вырубки в Эльтавском лесу. Чиновники заявили о незаконности действий лесорубов.

Примечание:

"Ремонт площади в Махачкале поставил под угрозу вырубки 145 деревьев", "Митинг противников нового генплана прошел в Каспийске", "Активисты добились реакции властей на свалки мусора в Эльтавском лесу".

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