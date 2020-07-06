Глава Каякентского района Дагестана осужден по делу о превышении полномочий

06 июля 2020, 23:59

Суд приговорил отстраненного от должности главы Каякентского района Магомедэмина Гаджиева к четырем годам лишения свободы условно.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2019 года Советский райсуд Махачкалы временно отстранил от должности главу Каякентского района Магомедэмина Гаджиева, подозреваемого в превышении полномочий. 11 декабря дело о незаконной передаче селу Усемикент земельного участка из республиканской собственности было передано в суд.

По версии следствия, в 2017 году Магомедэмин Гаджиев незаконно подписал постановление о передаче в собственность муниципального образования земельного участка площадью более 25 тысяч квадратных метров, причинив Республике Дагестан материальный ущерб на общую сумму более 36 миллионов рублей.

Каякентский райсуд признал Магомедэмина Гаджиева виновным в превышении полномочий, однако "судом не установлены корыстные интересы", сообщил член Общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев.

Гаджиев получил четыре года лишения свободы условно, "апелляция будет подана сразу же", говорится в публикации на странице Хадулаева в Facebook.

Согласно информации на сайте Каякентского райсуда, рассмотрение дела Гаджиева завершилось 3 июля, но приговор был провозглашен сегодня, 6 июля.

Часть 2 статьи 286 УК РФ, по которой осужден Гаджиев, предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

На сайте администрации Каякентского района по состоянию на 23.55 мск 6 июля Гаджиев значится в качестве действующего главы.

Источники ранее сообщали, что Магомедэмин Гаджиев фигурирует в деле о вывозе с территории Каякентского района более 15 тысяч кубометров морского песка, однако по состоянию на декабрь 2019 года это дело находилось на стадии следствия, сообщало РИА "Дербент".