11 декабря 2019, 21:16

Глава Каякентского района Дагестана обвинен в превышении полномочий

Передано в суд дело отстраненного от должности главы Каякентского района Магомедэмина Гаджиева, который обвинен в незаконной передаче селу Усемикент земельного участка из республиканской собственности.

Как писал "Кавказский узел", 6 ноября источники сообщили, что Магомедэмин Гаджиев заподозрен в махинациях с песком и причинении ущербу государству на сумму свыше 3,6 млн рублей. Суд отстранил его от должности на время следствия. Сам Гаджиев, 18 ноября прокомментировав информацию о возбуждении уголовного дела, заявил, что "во всем разберутся правоохранительные структуры".

Уголовное дело в отношении Магомедэмина Гаджиева с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили сегодня в следственных органах.

По версии следствия, в 2017 году Магомедэмин Гаджиев незаконно подписал постановление о передаче в собственность муниципального образования «село Усемикент» Каякентского района земельного участка площадью более 25 тысяч квадратных метров, который является республиканской собственностью. Таким образом Гаджиев причинил материальный ущерб Республике Дагестан на общую сумму более 36 миллионов рублей, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Следственного управления Следственного управления России по Дагестану.

Гаджиеву предъявлено обвинение по части 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления), сказано в этом сообщении.

Часть 2 статьи 286 УК РФ предусматривает наказание до семи лет с лишения свободы.

Расследование дела в отношении Гаджиева о вывозе песка с побережья продолжается, пишет РИА «Дербент». Об этом деле против Гаджиева в сообщении следствия не говорится. На сайте администрации Каякентского района к 21.15 мск 11 декабря не появилось комментариев относительно предъявленного Гаджиеву обвинения. При этом на главной странице сайта он указан как действующий глава района.

Новости об арестах чиновников и кадровых чистках в Дагестане собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Примечание:

"Мэр Избербаша обвинен в превышении полномочий", "Шахабас Шахов в суде отказался признать вину", "Дело Магомедрасула Омарова передано в суд".

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