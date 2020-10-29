Мария Худоярова оштрафована по делу об акции в поддержку хабаровчан в Волгограде

29 октября 2020, 20:27

Суд в Волгограде назначил 20 тысяч рублей штрафа активистке волгоградского штаба Навального Марии Худояровой. Активистка не признала себя виновной в организации несогласованной акции.

Как писал "Кавказский узел", 23 октября полицейские доставили в суд Марию Худоярову, составив на нее протокол об организации в Волгограде акции в поддержку протестующих жителей Хабаровска. Активистка добилась отсрочки суда, чтобы найти адвоката.

Правоохранители считают Худоярову организатором акции в поддержку протестов в Хабаровске, которая прошла 1 августа в центре Волгограда. После этой акции в отношении другой активистки, Елены Шеиной, возбудили дело о нарушении порядка проведения пикета. Власти таким образом пытаются сдерживать протестные настроения, заявил координатор регионального штаба Навального Евгений Кочегин. 25 октября в Волгограде прошла серия одиночных пикетов, участники которых выразили поддержку Шеиной и Худояровой.

Суд Центрального района Волгограда оштрафовал сегодня Худоярову на 20 тысяч рублей. Согласно постановлению прокуратуры о возбуждении дела об административном правонарушении, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", ведомство сочло Худоярову организатором акции на том основании, что она является одним из администраторов паблика волгоградского штаба Навального в соцсети "ВКонтакте". В этом паблике до акции 1 августа была размещена информация о готовящемся кормлении голубей на площади. Запись сопровождалась фотографией с указанием времени и места акции солидарности с Хабаровском.

Мария Худоярова отказалась признать свою вину. "Организацию мероприятия я не проводила. Я являюсь администратором паблика «Команда Навального в Волгограде» в [соцсети] «ВКонтакте». Нас таких еще восемь человек, включая московских сотрудников, с которыми мы согласовываем всю информацию, которую размещаем. Мы размещаем информацию по политической повестке, собраниях волонтеров, просто информируем население. В посте было написано, что будет акция солидарности в поддержку Хабаровска, но какая именно акция, не говорилось - это могли быть одиночные пикеты. Одиночные пикеты не требуют согласования, соответственно, я могу проводить предварительную агитацию где угодно, и это не правонарушение. Администрация «ВКонтакте» сообщила, что картинка была размещена с моего аккаунта, на основании этого обвинение выдвинули мне", - указала Худоярова корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Марии Худояровой, сегодня суд Центрального района Волгограда отклонил ходатайство о вызове полицейских. "Потому что я не написала их имена. Откуда мне их знать, если меня не было на акции? Быстренько состряпали решение. Будем обжаловать в вышестоящие инстанции вплоть до ЕСПЧ", - заключила она.

Активистка отметила, что у здания суда сегодня собрались четыре активиста, пришедших поддержать ее. В суде Худоярова была с защитником, но он отказался от комментариев "Кавказскому узлу", чтобы не "светиться в публичном пространстве".

Координатор волгоградского штаба Евгений Кочегин назвал суд "несправедливым". "Ходатайство о вызове свидетелей было отклонено, полицейских, которые были на акции, не вызвали, все доводы защиты проигнорированы. Я был [в суде] как свидетель. Есть как формальные нарушения в оформлении дела, постановлении о привлечении к ответственности, протокола, так и объективные вещи - не доказано, что был призыв к акции. Мы пишем «поддерживаем и присоединяемся», там нет «приходите, присоединяйтесь», но суд трактовал почему-то это в пользу обвинения. Не был определен IP-адрес, с которого делалась публикация. Нужно доказать, что по ту сторону экрана находилась Мария, когда была сделана публикация", - указал Кочегин.

Он подчеркнул, что в самой по себе акции также не было ничего противозаконного. "Главное, почему мы не признаем вину – не нужно согласовывать эту акцию, потому что это не митинг, не массовое пикетирование, это кормление голубей. Понятно, что это акция солидарности с хабаровчанами, это мы признаем. Но по факту это было именно кормление голубей. Какая разница, что это означало? Ну давайте теперь согласовывать выгул собак в количестве больше трех человек. Я прямо указал в суде, что дело против Марии политически мотивировано, что Мария своим действием помогла осуществить гражданам их конституционное право на распространение информации. Это статья 29 Конституции – свободное распространение информации. В течение трех дней мы получим постановление на руки и подадим апелляционную жалобу", - уточнил координатор оппозиционного штаба.

Ответственность за распространение информации в группах соцсетей несет тот, кто распространяет ее публично, указала корреспонденту "Кавказского узла" директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова. "В случае пабликов в соцсетях это может быть и автор текста, и администратор группы - кого легче им будет найти. Полиция обычно хватает первым того, кто публикует текст от своего имени", - сказала Арапова.

Она отметила, что сообщение Худояровой не выглядит как "организация публичного мероприятия". "Она, конечно, должна обжаловать это постановление о наложении штрафа. Это выглядит действительно как притягивание за уши, незаконно совсем. Все, что выглядит для полиции как намек на сбор граждан по любому поводу, они объявляют незаконной организацией митингов. Это уже приевшаяся всем паранойя. Людей уже, мне кажется, и штрафы эти не пугают, больше раздражают", - высказалась эксперт.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".