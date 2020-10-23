Активистке волгоградского штаба Навального вменена организация несогласованного пикета

23 октября 2020, 15:50

Полицейские доставили в суд Марию Худоярову, составив на нее протокол об организации в Волгограде акции в поддержку протестующих жителей Хабаровска. Активистка добилась отсрочки суда, чтобы найти адвоката.

Как писал "Кавказский узел", 1 августа около 70 горожан собрались в центре Волгограда на акцию поддержки протестов в Хабаровске. После этого в отношении активистки Елены Шеиной возбудили дело о нарушении порядка проведения пикета. 21 октября и активистка Мария Худоярова получила требование явиться в прокуратуру в связи с проведенной ею акцией в поддержку жителей Хабаровска. Власти таким образом пытаются сдерживать протестные настроения, заявил координатор регионального штаба Навального Евгений Кочегин.

Многолюдные акции протеста против ареста губернатора Сергея Фургала начались в Хабаровском крае 11 июля. Фургал обвинен в организации убийств предпринимателей в 2004-2005 годах, он отрицает свою вину.

Двое сотрудников полиции пришли сегодня в штаб Навального и составили протокол об административном задержании Марии Худояровой, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" координатор штаба Евгений Кочегин. В протоколе, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", говорится, что Худоярова задержана для рассмотрения постановления об административном правонарушении по части 2 статьи 20.2 КоАП. Отметим, что административная статья "Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия" предусматривает до 20 суток ареста.

Согласно тексту постановления, прокуратура Волгограда в соцсети "ВКонтакте" обнаружила призыв к участию в несанкционированных массовых мероприятиях. "Волгоградцы собираются на выходных «кормить голубей» на площади. Поддерживаем и присоединяемся", - приводится текст призыва в протоколе. Впоследствии, 1 августа, на площади Павших борцов была "выявлена группа лиц численностью 25 человек", у троих из них были плакаты. Правоохранители указали, что уведомления о проведении этой акции не было, все трое участников акции были 28 августа оштрафованы на суммы от 5 до 10 тысяч рублей. Претензии к Худояровой возникли в связи с тем, что она является модератором паблика, где был размещен призыв к акции.

По словам Евгения Кочегина, Мария Худоярова была доставлена сегодня в суд Центрального района Волгограда."К суду она подготовлена. У нее с собой пачка ходатайств, в том числе об отложении заседания в связи с поиском защитника", - сказал он. Кочегин добавил, что суд отложен на 29 октября, Мария отпущена на свободу.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".