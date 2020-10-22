Волгоградская активистка вызвана в прокуратуру после пикета в поддержку хабаровчан

22 октября 2020, 12:45

Активистка Мария Худоярова получила требование явиться в прокуратуру в связи с проведенной ею акцией в поддержку жителей Хабаровска. Власти таким образом пытаются сдерживать протестные настроения, заявил координатор регионального штаба Навального Евгений Кочегин.

Как писал "Кавказский узел", 26 августа Центральный райсуд Волгограда назначил 10 тысяч рублей штрафа Елене Шеиной, участнице пикета в поддержку протестов в Хабаровске. Шеина, проводившая 1 августа одиночный пикет, не заметила, как за ее спиной появились две активистки с плакатами, что стало поводом объявить акцию групповым пикетом, рассказала активистка Тамара Гродникова. Волгоградский областной суд 7 октября отменил решение суда первой инстанции о штрафе Шеиной.

1 августа около 70 горожан собрались в центре Волгограда на акцию поддержки протестов в Хабаровске. После этого в отношении активистки Елены Шеиной возбудили дело о нарушении порядка проведения пикета. Многолюдные акции протеста против ареста губернатора Сергея Фургала начались в Хабаровском крае 11 июля. Фургал обвинен в организации убийств предпринимателей в 2004-2005 годах, он отрицает свою вину.

Уведомление с требованием явиться в прокуратуру 23 октября, принес в штаб 21 октября сотрудник прокуратуры, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" Мария Худоярова. В документе сказано, что явка нужна "для дачи объяснений и участия при возбуждении в отношении вас дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 20.2 КоАП РФ". Копия документа имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Прокуратура выявила в действиях Марии Худояровой нарушение закона о противодействии экстремизму и порядка проведения акции протеста при организации публичного мероприятия "Волгоградцы собираются на выходные "кормить голубей", следует из текста уведомления.

Часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ "Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка", предусматривает до 20 суток ареста.

Активиста заявила, что не намерена идти в прокуратуру. "В прокуратуру не пойду, мне прислали не то письмо, не то уведомление, а не повестку. Если дело возбудят, буду обжаловать решение во всех инстанциях, вплоть до ЕСПЧ", – сказала Худоярова корреспонденту "Кавказского узла".

По ее мнению, требование о явке в надзорный орган необоснованное. "Прокуратура просто решила хоть кого-то притянуть за "кормление голубей" и нашла крайнего, то есть того, кто разместил пост "Вконтакте". Они сначала пытались завести это дело на нашего координатора, но видимо было мало оснований. На самом деле в посте нет никакого призыва ни к чему, он носит чисто информативный характер. Не знаю, кого они хотят этим напугать, но я чувствую только злость и желание работать еще больше, потому что теперь у меня есть еще и личный мотив для этого", – отметила активистка.

Право на мирные собрания гарантировано Конституцией, согласование публичных мероприятий не требуется, заявил координатор волгоградского штаба Навального Евгений Кочегин. "Неоднократно ЕСПЧ выносил решения о незаконности привлечения к ответственности за несогласованные публичные мероприятия. Во-вторых, взгляните на пост. Он носит информационный характер: "Волгоградцы собираются "кормить голубей". Поддерживаем и присоединяемся". Конкретно эту акцию с голубями наш штаб не организовывал. Люди сами написали, что хотят встретиться и кормить голубей, как в Хабаровске, в знак солидарности. Нас попросили об этом написать. В чем тут организация", – сказал Кочегин корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, вызовом активистки, прокуратура пытается сдержать число акций в поддержку хабаровчан. "Прокуратура пишет о противодействии экстремизму. С каких пор кормить голубей стало экстремизмом? На самом деле происходит тупая бюрократическая возня. Тогда, во время раннего Хабаровска, власти очень испугались, что это выйдет за пределы региона. Поэтому даже такие безобидные акции солидарности, которые не назовешь митингом, указали региональным властям пресекать и наказывать. А настоящий организатор акции один – народ", – подчеркнул координатор штаба.

Правоохранители уже вызывали по этому делу других активистов, рассказал он. "Меня таскали на дачу объяснений, теперь вот получили ответ от "Вконтакте", что тот пост технически был опубликован в нашей группе от аккаунта Маши – решили сделать крайней и отчитаться наверх. <…> По поводу самого дела. Я думаю заведут, осудят. Им плевать с моральной стороны вопроса. А мы будем обжаловать, вплоть до ЕСПЧ", – заявил он.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".