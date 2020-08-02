Волгоградцы выразили солидарность с участниками пикетов в поддержку хабаровчан

02 августа 2020, 15:35

Волгоградские активисты провели три одиночных пикета в поддержку жителей Хабаровска, требующих объективного расследования дела губернатора Сергея Фургала. Прохожие в Волгограде поддержали позицию пикетчиков.

Как писал "Кавказский узел", 1 августа около 70 человек собрались в центре Волгограда, чтобы покормить голубей. Они пришли с кормом для птиц и плакатами, в частности, в поддержку участников протестов в Хабаровске. Несколько активистов провели одиночные пикеты. Участники акции заявили о необходимости поддержки хабаровского протеста в регионах и избирательного права в стране.

Многолюдные акции протеста против ареста губернатора Сергея Фургала начались в Хабаровском крае 11 июля. Жители края требовали возвращения губернатора из Москвы и проведения открытого судебного процесса в Хабаровске. 20 июля Владимир Путин подписал указ об отставке Фургала в связи с утратой доверия и назначил врио руководителя региона другого члена ЛДПР, Михаила Дегтярева, сообщило ТАСС. Бывшему губернатору предъявлено обвинение в организации убийств предпринимателей в 2004-2005 годах. Фургал отрицает свою вину и причастность к преступлениям.

Сегодня около 20 человек пришли в центр Волгограда покормить голубей, в том числе, как и вчера, представители движения «Левый фронт», "Объединения перевозчиков России", штаба Навального и простые жители.

На аллее Героев, около отметки нулевого километра, с 12.00 до 13.00 мск прошли также три одиночных пикета в поддержку протестов в Хабаровске. Люди, пришедшие кормить голубей, стояли неподалеку от пикетчиков, сидели на лавочках или на парапетах, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на месте событий.

Пикетчик Андрей Пуршев в 12.00 мск встал с плакатом «Я/мы Хабаровск», несмотря на то, что в это время шел сильный ливень. "Меня вдохновляет поступок хабаровчан, они почти месяц отстаивают свой выбор. Я не стою в поддержку Фургала, потому что там вопрос спорный. Я стою в поддержку хабаровчан, они отстаивают свой выбор, свою жизненную позицию, свое будущее и будущее своих детей. Надеюсь, жители моего любимого города также будут требовать соблюдения их прав, последуют примеру хабаровчан. Народ есть власть, и хабаровчане нам это доказывают", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Андрея Пуршева на пикете сменил волгоградец Анатолий Николаенко. По его словам, 1 августа во время кормления голубей к нему подошел представитель городской администрации и сказал, что на всех участников акции "будут составлены протоколы".

"Я спросил «За что?», он сказал «За то, что у вас получился митинг, вы все объединились». Но одиночный пикет – это не нарушение. Такие пикеты – это все, у нас осталось, нам больше власть ничего не позволяет. Я считаю, что мы поступаем законно, мы не призываем к революции. Люди недовольны, не могут голосовать свободно и высказывать публично свое мнение. Я поддерживаю Хабаровск, потому что они мыслят свободно, хотят избирать и жить свободно", - озвучил корреспонденту "Кавказского узла" свою позицию Анатолий Николаенко.

Третий пикетчик, Андрей Борт, стоял с плакатом «Я/мы Фургал». Он рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что приехал из Ростовской области устроиться на работу. "Через пару дней уйду в плавание на Волгодонск, я моторист рулевой, буду работать до зимы, сейчас заочно учусь на судоводителя. Я поддерживаю Сергея Ивановича Фургала и весь Хабаровский край, Дальний Восток. Они отстаивают свое право голоса", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Прохожие выразили солидарность с пикетчиками

В поддержку хабаровчан высказался и пришедший на аллею Героев строитель Андрей Медведев. "Я поддерживаю хабаровчан, но не из-за Фургала - по осени экономика начнет валиться и уже валится. Сам принял бы участие в акции протеста, уже стыдно ведь перед детьми, потому что сын, который помладше, других президентов не видел", - сказал мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

"Про акции в Хабаровске я очень много читал и поддерживаю ребят, у меня многие знакомые в Хабаровске, многих задержали. Если протесты в Хабаровске продолжатся, то поднимутся многие города. Россия поднимается в плане оппозиционной деятельности", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" прохожий Дмитрий Бедняков.

Прохожий, представившийся Владиславом, сказал корреспонденту "Кавказского узла", что следит за протестом в Хабаровске. "Главная причина, по которой я поддерживаю протест – это то, что федеральные СМИ никак его не освещают. Только оппозиционные и интернет-издания это показывают. Необходимо внимание к этой протестной деятельности. Я бы присоединился к протесту", - сказал он.

Пенсионерка Вера Николаевна, заинтересовавшаяся пикетами, сказала корреспонденту, что, по ее мнению, «сегодня нельзя ничего говорить». "У нас дети, внуки, мы люди, нам надо жить , а не существовать. Поэтому и протестуют, я поддерживаю", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

На недостаток свободы слова пожаловался и пришедший на площадь волгоградец Сергей. "Раньше я мог выйти и что-то сказать, теперь я боюсь лишний раз выйти из дома. Выразить свое мнение теперь нельзя", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Мужчина в красной футболке снимал происходящее на видео, при этом у него был бейдж с надписью «Пресса». Он пытался записать на видео интервью, которое брал у пикетчика корреспондент «Кавказского узла», интересуясь при этом: «Зачем вы задаете провокационные вопросы?». Пикетчики и мужчина с бейджем «Пресса» вступали в споры, записывая друг друга на телефон.

Представитель партии «Национальный курс» Владимир Поляков также вел репортаж с места. "То что происходит в Хабаровске, я приветствую. Я приветствую задержание [...] губернатора Фургала. На самом деле проблемы не только в Хабаровске, а в [других] регионах – губернаторы у нас воры и убийцы. Ну, [губернатор Волгоградской области Андрей] Бочаров, я думаю, нет, это наш человек. А есть олигархи – ребята из 90-х, их надо убирать (из власти). Им это не нравится, они начинают подкупать народ. По Хабаровску видно, что там половина приезжих... Все съехались в Хабаровск, чтобы создать иллюзию протестов. Почему полиция не пресекает такие протесты? Естественно, такие мероприятия в своем городе я не поддерживаю. Я сегодня приехал на аллею Героев, чтобы посмотреть на предателей", - сказал он.

За акцией наблюдали восемь полицейских. Пришедшие кормить голубей пробыли у нулевого километра чуть больше часа и в 13.15 мск разошлись, задержаний не было.

Напомним, пикеты в поддержку хабаровчан, требующих объективного расследования дела губернатора Сергея Фургала, проходили в Волгограде также 19, 26 и 31 июля. Прохожие тогда выразили солидарность с активистами, указав, что сами опасаются протестовать открыто.