Участники пикета в Волгограде поддержали протесты хабаровчан

31 июля 2020, 21:31

Активисты «Стратегии-31» в Волгограде на одиночных пикетах поддержали акции протеста жителей Хабаровска в поддержку своего губернатора Сергея Фургала. Прохожие высказали солидарность с пикетчиками, указав, что сами опасаются протестовать открыто.

Как писал "Кавказский узел", пикеты в поддержку хабаровчан, требующих объективного расследования дела губернатора Сергея Фургала, обвиненного в организации убийств, прошли в Волгограде 19 и 26 июля. Прохожие также выразили солидарность с активистами.

Многолюдные акции протеста против ареста губернатора Сергея Фургала начались в Хабаровском крае 11 июля. Жители края требовали возвращения губернатора из Москвы и проведения открытого судебного процесса в Хабаровске, сообщило местное издание DVhab.ru. 20 июля Владимир Путин подписал указ об отставке Фургала в связи с утратой доверия и назначил врио руководителя региона председателя комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева, пишет ТАСС. Бывшему губернатору предъявлено обвинение в организации убийств предпринимателей в 2004-2005 годах. Сам Фургал отрицает свою вину и причастность к преступлениям, сообщил 9 июля "Интерфакс"

С одиночными пикетами на аллею Героев сегодня вышли активисты организации «Стратегии-31» Галина Заболотнева, Владимир Васильченко и Владимир Тельпук, передал корреспондент "Кавказского узла".

Заболотнева держала в руках плакат «Хабаровск, не сдавайся!» и два плаката с надписью о президенте России, Васильченко вышел с плакатом «Граждане РФ имеют право проводить собрания, митинги, шествия и пикетирования. 31 статья Конституции», на асфальте рядом стояли плакаты с критикой поправок в Конституцию и главы Волгограда, Тельпук держал плакат «Хабаровск! Мы с тобой!». Пикеты начались в 16.30 и завершились в 18.00 по местному времени (с 15.30 до 17.00 мск).

За пикетчиками наблюдали четверо полицейских. Они попросили у Заболотневой показать документы, однако пикетчица отказалась и сказала, что для этого нет законных оснований. Активистка также поинтересовалась, нет ли на нее ориентировки, после чего один из полицейских пригрозил доставить ее в отдел полиции. После диалога пикет продолжился.

"Я каждый день слежу за событиями в Хабаровске через интернет", - сказала Заболотнева.

Прохожие в основном поддерживают пикетчиков, отметила она. «Люди согласны, сокрушаются только, что нас мало... В Волгограде недовольных много, а смелых мало», - сказала активистка.

Организатор акции «Стратегии-31» Владимир Васильченко рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что пытался согласовать акцию в мэрии, однако получил отказ. Чиновники сослались на ограничения массовых мероприятий в период пандемии коронавируса, пояснил он.

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта, где указано число зараженных на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения коронавируса, в том числе в ЮФО, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

"Не исключена возможность заражения участников публичного мероприятия коронавирусной инфекцией, создается угроза безопасности участникам публичного мероприятия", - говорится в ответе мэрии от 17 июля, копия которого имеется в распоряжении «Кавказского узла». В документе также же указывается, что одной из мер безопасности в период угрозы распространения COVID-19 является использование средств защиты, однако их использование может повлечь сокрытие лиц участников публичного мероприятия, что по закону недопустимо.

«Мы требуем удовлетворения основных требований хабаровчан. Мы одиннадцатый год продолжаем пикеты под лозунгом свободы собраний. Одновременно подняли тему хабаровского протеста, поскольку народ перестает уважать и признавать власть. А с этого начинаются все протесты и революции», - сказал Васильченко.

Он также отметил, что когда сотрудники полиции направились к нему, он надел маску. «После этого они прошли мимо», - сказал организатор акции.

"Я вышел в поддержку хабаровчан, потому что они все вступились за своего губернатора... Значит, он человек хороший", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Владимир Тельпук.

Прохожие поддержали пикетчиков

Прохожие в основном поддерживали пикетчиков жестами, иногда фотографировали. "Мы бы (выступили) «за», но мы не здешние", - сказал корреспонденту "Кавказского узла"житель Урюпинска Александр. Чтобы чего-то добиться, "все должны выступать", отметил он.

Студентка колледжа Марина сказала корреспонденту "Кавказского узла", что поддерживает пикеты. "Выдвигать обвинение 15-летней давности некорректно", - считает она.

«Да они (пикетчики) часто тут стоят. Я рядом живу, наблюдаю. Дети мне рассказывали про Хабаровск... Говорят, губернатора судят. Ну если (человек действительно) убил или наворовал, то судить надо», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" пенсионер Алексей Тихонович.

Менеджер по продажам Элеонора сказал корреспонденту "Кавказского узла", что поддерживает пикетчиков, однако встать рядом с ними не готова. «Они потрясающе смелые, мало кто так может, но их так мало. Пикетчиков не задерживают, значит, считают, что они не опасны», - сказала она.

Элеонора сказала, что следит за событиями в Хабаровске через интернет. «Это удивительное явление для России, в Волгограде такого нет, и мне трудно представить, что когда-нибудь будет. Я думаю, каждый второй, если не первый, в душе поддерживает жителей Хабаровска», - отметила она.

Технолог по производству местного ресторана Артем сказал корреспонденту "Кавказского узла", что поддерживает «и пикеты и события в Хабаровске». При этом он считает, что акции протеста в Хабаровске "все равно подавят, а зачинщиков посадят". "В Волгограде никакого протеста нет... Но совершенно точно, что протест есть внутри каждого жителя (города)", - сказал Артем.

Прохожая Алла рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что работает психологом в школе. «Их (активистов) мало в Волгограде, но если бы не было совсем, было бы очень плохо. Они мало что решают, но все же дают понять, что мы не стадо и должны хотя бы голос свой иногда подавать. Но сегодня мало кто способен говорить вслух то, что думает. В основном все молчат, потому что боятся потерять работу», - отметила она.