Пикеты в поддержку хабаровчан вызвали положительные отклики у волгоградцев

26 июля 2020, 19:05

Прохожие выразили солидарность с активистами, которые провели сегодня в Волгограде пять одиночных пикетов в поддержку массовых акций протеста в Хабаровске. Сотрудники полиции ограничились наблюдением за пикетами.

Как писал "Кавказский узел", 19 июля волгоградцы Тамара Гродникова, Владимир Тельпук, Елена Шеина и пенсионерка из Волжского Галина Тихенко провели в Волгограде одиночные пикеты в поддержку протестующих хабаровчан, требующих объективного расследования дела губернатора Сергея Фургала, обвиненного в организации убийств. Также волгоградские пикетчики выступили против обнуления президентских сроков и уголовного преследования оппозиционеров и журналистов.

Многолюдные акции протеста против ареста губернатора Сергея Фургала начались в Хабаровском крае 11 июля. Жители края требовали возвращения губернатора из Москвы и проведения открытого судебного процесса в Хабаровске, сообщило местное издание DVhab.ru. 20 июля Владимир Путин подписал указ об отставке Фургала в связи с утратой доверия и назначил врио руководителя региона председателя комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева. 21 июля Дегтярев прибыл в регион, а сегодня впервые вышел к участникам акций в поддержку Фургала, которые с 11 июля ежедневно проходят в Хабаровске, пишет ТАСС.

Одиночные пикеты на аллее Героев в Волгограде провели сегодня с 15.00 до 18.00 мск пять активистов - Галина Тихенко, Владимир Тельпук, Галина Шеина, Галина Заболотнева и Тамара Гродникова, передал с места событий корреспондент "Кавказского узла".

В частности, Галина Тихенко стояла с плакатами «Я/мы Хабаровский край!» и «Революцию делает власть!». "Революцию делает авторитарная, антинародная власть, это сейчас происходит на наших глазах в Хабаровске. Такие режимы всегда плохо кончают», - пояснила Галина Тихенко корреспонденту «Кавказского узла».

Тамара Гродникова стояла с плакатами «Я/мы Хабаровск. Мы тоже хотим сами выбирать себе жизнь», «Байкал в опасности. Единороссы отменили природоохранный статус территории», «Минимальная трудовая пенсия людей 9000 рублей - это государственный эксперимент на выживание?».

"Я стою в защиту прав и интересов хабаровчан, так как они хотят сами выбирать себе губернатора, жизнь, решать свои проблемы, - сказала Гродникова корреспонденту "Кавказского узла". –Я тоже хочу выбирать себе жизнь и губернатора. Я также выступаю в защиту Байкала, где теперь можно вырубать леса, возводить коммерческие застройки и распоряжаться его водой, как и кому угодно. У меня и еще одна больная тема – прошла информация, что нет возможностей индексировать пенсии. Минимальная трудовая пенсия 9000 рублей. Миллионы людей живут на такие деньги. У меня также минимальная пенсия, если человек живет в квартире и платит еще четыре тысячи за коммуналку, у него ничего не остается на хлеб насущный".

Активистка Галина Заболотнева стояла с плакатом «За утрату доверия Путина в отставку. Хабаровск, не сдавайся!». "Я вышла в поддержку Хабаровска. Хоть они и говорят, что выступают в защиту Фургала, но на самом деле все это перерастает в защиту их прав. Корень нарушения наших прав - в Кремле, поэтому я и стою с таким плакатом. Всех интересующихся я отправляю подписать петицию за отставку Путина", - сказала пикетчица корреспонденту "Кавказского узла".

Владимир Тельпук стоял с плакатом «Сергей Фургал. Необходимо честное расследование разбирательства по месту жительства с независимыми присяжными». "Я требую честного расследования дела Фургала", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Владимир Тельпук.

Кроме того, активист собирал сегодня подписи под иском против поправок в Конституцию. По его словам , сегодня он собрал 20 подписей, еще 30 подписей были собраны вчера, 25 июля. «Подписывают люди разных возрастов – и пенсионеры, и молодые. Много иногородних ставят – и Москва, и Петербург, и Дальний Восток, и Сибирь», - рассказал Тельпук.

С 25 июня по 1 июля в России проходило голосование по поправкам к Конституции, в Волгограде оно сопровождалось акциями протеста. Горожане сообщили "Кавказскому узлу" о случаях принуждения бюджетников к голосованию. Явка составила 80,40%, за изменения в Конституцию проголосовали 83,39%. Оппозиционеры заявили, что результаты шести из семи дней голосования невозможно проверить и доверять им нельзя.

У Елены Шеиной был плакат с критикой Путина, призывом к народу проснуться и одобрением действий хабаровчан. "Мы восхищаемся хабаровчанами и хотим, чтобы у них все получилось. Я вообще хочу туда к ним. Восхищает единение людей, что они самоорганизовались и вышли отстаивать свой выбор", - сказала Елена Шеина корреспонденту "Кавказского узла".

Прохожие – как молодые, так и пожилые - практические единодушно поддержали пикетчиков. В частности, прохожая, представившаяся Юлией Аболкиной, сфотографировалась с плакатом с поддержку хабаровчан и пообещала, что выложит фото в интернет. "Я очень горжусь Хабаровском, что они так вышли массово, хотелось бы, чтобы и другие города их поддержали. На самом деле очень много людей разделяют мнение хабаровчан, но боятся и сидят дома. [...] В Волгограде нужно еще будить людей, но именно такими пикетами нужно показывать, что это не страшно, что есть люди, которые разделяют это мнение. Надо потихонечку менять сознание людей", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Прохожая по имени Людмила также сказала корреспонденту "Кавказского узла", что поддерживает пикетчиков и хабаровчан. «Я полной душой и сердцем поддерживаю Хабаровский край. Я каждый день смотрю прямой эфир из Хабаровска. Хабаровчане смелые, открытые люди. Основное требование – вернуть Фургала – прав он или нет. Это должен решать суд на месте, в Хабаровском крае. Суд должен быть открытым... Лишь бы хабаровчане не сдавались и шли вперед", - сказала Людмила.

Пенсионерка Зоя Александровна призналась, что «испугалась» плаката Тихенко с критикой Путина. «У меня мороз по коже от этого. Но я не могу не согласиться с плакатами по поводу Хабаровска», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

63-летняя пенсионерка, представившаяся Надеждой, также сфотографировалась с плакатом пикетчиков. «Я поддерживаю хабаровчан с первого дня их протеста, - сказала она корреспонденту "Кавказского узла". – Считаю, что они должны выдвигать уже не только требования освободить губернатора, но и политические – смена власти и другие».

Пикеты в Волгограде «малочисленны, но нужно их поддерживать большим количеством народа», добавила пенсионерка.

Сотрудники полиции, наблюдавшие за одиночными пикетами, сфотографировали плакаты пикетчиков. Два силовика также подошли к Елене Шеиной, которую фотографировали активисты и прохожие, и сообщили, что «пикеты запрещены». Активисты возразили, что одиночные пикеты не требуют согласования и они не собираются группой, после чего силовики оставили их в покое.

Напомним, волгоградские активисты регулярно выходят на одиночные пикеты с критикой власти. Так, 15 июля Галина Тихенко, Владимир Тельпук, Елена Шеина и Наталья Дорожнова провели одиночные пикеты, на которых поддержали московскую акцию по сбору подписей под коллективным иском против изменений в Конституцию России и выступили за сменяемость власти в стране.