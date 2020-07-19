Волгоградские пикетчики поддержали акции хабаровчан в защиту Фургала

19 июля 2020, 18:47

Четыре активиста на одиночных пикетах в Волгограде выразили солидарность участникам акций протеста в Хабаровске, требующим объективного расследования дела губернатора Сергея Фургала, обвиненного в организации убийств. Пикетчики также выступили против обнуления президентских сроков и уголовного преследования оппозиционеров и журналистов.

Как писал "Кавказский узел", 15 июля волгоградские активисты Галина Тихенко, Владимир Тельпук, Елена Шеина и Наталья Дорожнова провели одиночные пикеты, на которых поддержали московскую акцию по сбору подписей под коллективным иском против изменений в Конституцию России и выступили за сменяемость власти в стране.

С 25 июня по 1 июля в России проходило голосование по поправкам к Конституции, в Волгограде оно сопровождалось акциями протеста. Горожане сообщили "Кавказскому узлу" о случаях принуждения бюджетников к голосованию. Явка составила 80,40%, за изменения в Конституцию проголосовали 83,39%. Оппозиционеры заявили, что результаты шести из семи дней голосования невозможно проверить и доверять им нельзя.

Сегодня с 16.00 до 18.00 по местному времени (с 15 до 17 мск) на Аллее Героев в Центральном районе Волгограда провели одиночные пикеты три активиста: пенсионерка из Волжского Галина Тихенко и волгоградцы Тамара Гродникова и Владимир Тельпук. Четвертый пикет провела на проспекте Ленина бывшая предприниматель Елена Шеина. Женщина держала в руках плакат «Лучшая поправка – Путина отставка», а у стены дома расположила плакаты «Путинизм убивает будущее» и «Нет вечному Путину».

"Мы выступаем против вечного Путина, против поправок в Конституцию. Надоела эта несменяемость власти, надоело вранье постоянное, в котором мы живем, унижение это. Поправка была единственная – обнуление сроков, чтобы правил он до 2036 года. Завуалировали это под какие-то поправки", - озвучила свою позицию корреспонденту «Кавказского узла» Елена Шеина.

Владимир Тельпук держал в руках плакат, содержащий упоминание президента и слова "Пенсии. Налоги. ЖКХ". На тротуаре он разложил плакаты «Пенсионерам повысить пенсии» и «Сергей Фургал. Необходимо честное, беспристрастное судебное разбирательство, по месту жительства, с независимыми присяжными».

"Новое в моих требованиях – это поддержка протестов в Хабаровске. Надо разобраться в этом странном деле с их губернатором. Люди просто так на улицу бы в таком количестве не вышли", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" смысл своего плаката активист.

Многолюдные акции протеста против ареста губернатора Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств бизнесменов, начались в Хабаровском крае 11 июля, передал "Интерфакс". Жители края требовали возвращения губернатора из Москвы и проведения открытого судебного процесса в Хабаровске, сообщило местное издание DVhab.ru.

В поддержку хабаровских активистов выступила и Тамара Гродникова. "Я согласна с их требованиями, чтобы суд и расследование над их губернатором, который их устраивал, был независимым, открытым и с привлечением независимых присяжных. Также выступаю в поддержку Ивана Сафронова. Считаю, что сейчас независимая журналистика очень сильно ущемляются. Независимые СМИ сейчас на задворках нашего государства. Это неправильно. В таких условиях возможно негласное и несправедливое расследование его дела", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Тамара Гродникова.

Советник главы Роскосмоса, бывший корреспондент "Ведомостей" и "Коммерсанта" Иван Сафронов задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в передаче сведений, составляющих государственную тайну, представителю одной из спецслужб стран НАТО. Возбуждено дело о госизмене, сообщил "Первый канал". У Сафронова не было доступа к гостайне, а задержание может быть связано с его журналистской работой, предположил источник "Интерфакса".

Также в числе требований Галины Тихенко – прекращение преследования оппозиционера Алексея Навального. "Требуем, чтобы прекратили судебное преследование Навального за его борьбу. Постоянно его судят и садят. Сейчас уголовное дело о клевете завели против него. Якобы он кого-то оскорбил", - сказала Галина Тихенко.

17 июля прошли обыски в офисе Фонда борьбы с коррупцией в рамках уголовного дела о клевете, возбужденного в отношении Алексея Навального, сообщило РИА Новости со ссылкой на адвоката директора ФБК. Очередное дело против Навального возбуждено 15 июня, сообщила 18 июня "Медуза".

Галина Тихенко демонстрировала плакаты «Я/Мы Хабаровский край» и «Хватит молчать». У ограды стояли, в частности, плакаты «Дело против Навального – это дело против нас», «Свободу не дают. Свободу берут».

Активисты намерены сегодня собирать подписи волгоградцев в петиции против изменения Конституции РФ, добавила Тихенко.

Полицейский и казак-дружинник стояли в стороне от пикетчиков и не мешали проведению одиночных пикетов. По словам активистов, сотрудники полиции вообще к ним не подходили.

Часть прохожих выразили несогласие с позицией пикетчиков

Прохожие редко проявляли интерес к активистам, но некоторые подходили к ним и вступали в диалог. Часть из них поддержали требования пикетчиков. Так, студент колледжа Алексей Круглов сказал корреспонденту "Кавказского узла", что в голосовании по поправкам в Конституцию РФ не участвовал.

"Не пошел я на голосование. Считаю, что все это придумано властями, чтобы Путина у власти задержать еще на новый срок. А я участвовать в этом не собираюсь. И лозунги пикетчиков поддерживаю на все сто", - сказал Алексей.

Его товарищ Дмитрий Таранов сообщил, что голосовал против поправок. "Я ходил на участок и проголосовал против принятия поправок. Но я знаю, что многие мои знакомые и родственники голосовали за поправки и вообще Путина поддерживают. Причем искренне поддерживают. Переубедить их даже не пробовал. Они взрослые люди", - сказал волгоградец корреспонденту "Кавказского узла".

Семейная пара Павел и Антонина Тороповы выразили солидарность с протестующими по поводу изменения Конституции, но высказались в поддержку следственных органов, расследующих дело губернатора Хабаровского края.

"Любовь и доверие к нему местных жителей не говорит о том, что он не мог совершить преступление. Пусть следствие разбирается, а суд решает. По поправкам в Конституцию могу сказать, что голосовали я и супруга против. Не будем объяснять, почему", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Павел Торопов.

Офицер запаса, представившийся Геннадием Александровичем, сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что не разделяет позицию пикетчиков. "Не стал я расстраивать этих людей [пикетчиков]. Но они не правы. Путин должен править страной. И чем дольше, тем лучше. Да, Конституцию обновили под него, это всем понятно. Но также понятно и то, что власть сейчас в стране лучше не менять, и идем мы правильным курсом", - сказал он.

С мнением офицера согласилась и молодая мама, гулявшая с младенцем по Аллее Героев. Женщина представилась Еленой Анисимовой. «Голосовала за поправки. И Путин мне как лидер страны и политик нравится», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" опубликовал полный текст законопроекта "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти".

Новости о протестах против инициированных президентом конституционных поправок публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Конституция Путина". О голосовании на Кавказе, количестве и сути поправок в Конституцию можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Юг России: как правят Конституцию".