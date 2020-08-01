Волгоградцы на акции в поддержку хабаровчан потребовали отставки Путина

01 августа 2020, 19:10

Около 70 человек собрались в центре Волгограда, чтобы покормить голубей. Они пришли с кормом для птиц и плакатами "Хабаровск, вы лучшие! Лучи поддержки!!!", "Россия без Путина", "Россия, выходи!", "Путин, уходи!". Несколько активистов провели одиночные пикеты. Участники акции заявили о необходимости поддержки хабаровского протеста в регионах и избирательного права в стране.

Как сообщал "Кавказский узел", пикеты в поддержку хабаровчан, требующих объективного расследования дела губернатора Сергея Фургала, обвиненного в организации убийств, прошли в Волгограде 19, 26 и 31 июля. Прохожие выразили солидарность с активистами, указав, что сами опасаются протестовать открыто.

Многолюдные акции протеста против ареста губернатора Сергея Фургала начались в Хабаровском крае 11 июля. Жители края требовали возвращения губернатора из Москвы и проведения открытого судебного процесса в Хабаровске, сообщило местное издание DVhab.ru. 20 июля Владимир Путин подписал указ об отставке Фургала в связи с утратой доверия и назначил врио руководителя региона председателя комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева, пишет ТАСС. Бывшему губернатору предъявлено обвинение в организации убийств предпринимателей в 2004-2005 годах. Сам Фургал отрицает свою вину и причастность к преступлениям.

Волгоградцы начали собираться на площади Павших борцов в 12 часов по местному времени (11.00 мск). На акцию пришли жители города, члены местного отделения "Яблока", Либертарианской партии, движений "Левый фронт", "За новый социализм", регионального отделения "Объединения перевозчиков России". Активисты отметили, что узнали об акции из Интернета, и сбор никто не организовывал. Всего собралось порядка 70 человек. За акцией наблюдали пять полицейских, передала корреспондент "Кавказского узла".

Координатор штаба Навального Евгений Кочегин опубликовал в Telegram-канале штаба предостережение прокуратуры об участии "в несанкционированном кормлении голубей". "Штаб разместил объявление по просьбе людей, которые захотели выйти на площадь в поддержку Хабаровска. Но прокуратура назначила Евгения организатором и теперь угрожает административным делом", - сказано в сообщении.

Жители города отметили, что пришли на площадь, чтобы поддержать требования хабаровчан.

"Я слежу за акциями в Хабаровске, восхищаюсь этими смелыми людьми, - сказала корреспонденту "Кавказского узла" член региональной партии "Яблоко" Наталья Аллабергенова. - Я считаю, что честные выборы, демократия – это проблема не только Хабаровска. Больше всего возмущает, что народ сделал выбор, оказав доверие губернатору Фургалу, а один человек уволил его за недоверие. С какой стати? По логике вещей губернатором должен был быть назначен его зам, а потом должны были быть выборы. Но назначили совершенно постороннего очень странного человека. Я поддерживаю хабаровчан".

Жительница города Людмила также пришла на акцию поддержать хабаровчан. "Хочу, чтобы все города поднялись, и наше государство изменилось к лучшему, - сказала она корреспонденту "Кавказского узла". - Если Фургал окажется преступником, пусть он отвечает перед хабаровчанами в открытом суде. Хабаровск сам решит нужен им такой губернатор или нет".

Житель Волгограда, сварщик Александр Матюшин сказал, что пришел на акцию, "потому что в стране беззаконие". "Хочется что-то поменять к лучшему, надо, чтобы люди что-то видели, просыпались, - сказал он. - Многие не верят в свои силы. Но нельзя сдаваться. Нас мало, но это нужно. Справедливости хочется, устал уже смотреть на это все".

Матюшин отметил, что узнал об акции от движения "За новый социализм".

Член Либертарианской партии Никита Демидович сказал корреспонденту "Кавказского узла", что также узнал об акции из Интернета. "Я не совсем верю, что что-то получится, если будут протестовать только они (хабаровчане), должны регионы подхватывать, проявлять солидарность, должна быть информационная кампания, чтобы люди знали, что такое происходит - что где-то могут наплевать на избирательное право людей и забрать губернатора, несмотря на то что он избранный, то есть Москва все порешала. Для поддержки Хабаровска я здесь", - заявил он.

Участник акции, экономист Геннадий Пахомов пришел выразить солидарность жителям Хабаровска. "В Волгограде проблема политических преследований оппозиции безусловно присутствует, она не так остра, как может быть, но она есть. Определенные протестные настроения присутствуют, они связаны с общей обстановкой в регионе, потому что экономическое положение ухудшается, особенно в связи с пандемией. Люди просто не знают, что им делать", - считает он.

Некоторые участники акции принесли с собой пшено, хлебные крошки и разбрасывали на асфальте. В ходе акций прошло несколько одиночных пикетов. Член "Левого фронта" Анатолий Николаенко стоял с плакатом "Я/мы Хабаровск".

"Хабаровчане - стойкие люди, молодцы, - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". - Я живу в Волгограде и не могу поехать в Хабаровск, поэтому стою здесь".

С плакатом в поддержку Хабаровска также вышел волгоградец Сергей Инталев.

"Протест граждан в Хабаровске справедлив, он идет от их сердца, - заявил он. - Я считаю, что граждане Хабаровска имеют право выбирать своего кандидата. Если его в чем-то обвиняют, должно быть справедливое следствие, независимый суд. Вот эти требования и выдвигают жители Хабаровска, в этом я их и поддерживаю".

Двое сотрудников полиции потребовали от Инталева представиться. Это вызвало бурную реакцию собравшихся. Из толпы выкрикивали, что для записи личных данных пикетчика нет оснований.

После начавшегося сильного ливня собравшиеся, скандируя "Россия без Путина", пошли в сторону проспекта Ленина, где также прошло несколько одиночных пикетов. Толпа остановилась у Первой продольной магистрали, там к ним подошли двое полицейских, предупредив о недопустимости нарушения ФЗ-54 "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях". "Если вы проводите одиночное пикетирование, вы должны ознакомиться с нормативно-правовыми актами, - сказал сотрудник полиции. - Если вы с ними не ознакомились и нарушаете порядок, за это предусмотрена ответственность по статье 20.2. часть 5 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации...)".

Прохожих на площади было мало. Проходивший мимо молодой человек, представившийся Михаилом, сказал корреспонденту "Кавказского узла", что "не видит смысла мусорить". "Кто за ними убирать будет?" - заявил он.

Проходившая мимо семейная пара одобрила акцию. "Надо же кому-то встать с дивана и сказать, что мы против беспредела", - сказал корреспонденту мужчина, который представился Геннадием.

Студентка Ольга сказала корреспонденту "Кавказского узла", что удивлена акцией. "О протесте в Хабаровске знаю, но не знала, что и в Волгограде тоже, - отметила девушка. - Если бы знала, пришла бы специально, а сейчас спешу".

Участники акции простояли у проспекта Ленина до 14 часов (13.00 мск), после чего разошлись. Задержаний не было.