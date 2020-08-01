Краснодарскую активистку Олесю Крахмалеву заводят в автозак. 1 августа 2020 года. Скриншот видео https://twitter.com/OvdInfo/status/1289523219121111040

01 августа 2020, 15:09

Два участника акций солидарности с хабаровчанами задержаны в Краснодаре

Силовики задержали активиста Виталия Молоданова и прервали одиночный пикет Олеси Крахмалевой, которая вышла на площадь в Краснодаре с плакатом в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Как писал "Кавказский узел", 26 июля суд в Краснодаре арестовал Вячеслава Маликова, Илью Землянухина и Александра Соловьева, задержанных на акции в поддержку жителей Хабаровска, требующих объективного расследования дела губернатора Сергея Фургала. Аналогичные пикеты неоднократно проходили и в другом городе юга России, Волгограде.

Многолюдные акции протеста против ареста губернатора Сергея Фургала начались в Хабаровском крае 11 июля. Жители края требовали возвращения губернатора из Москвы и проведения открытого судебного процесса в Хабаровске, сообщило местное издание DVhab.ru. 20 июля Владимир Путин подписал указ об отставке Фургала в связи с утратой доверия и назначил врио руководителя региона председателя комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева, пишет ТАСС. Бывшему губернатору предъявлено обвинение в организации убийств предпринимателей в 2004-2005 годах. Сам Фургал отрицает свою вину и причастность к преступлениям.

Сегодня во многих городах России вновь проходят акции в поддержку жителей Хабаровского края и бывшего губернатора Сергея Фургала. В Краснодаре полиция задержала двух активистов - Виталия Молоданова и Олесю Крахмалеву. Молчанов сообщил, что был задержан у Театра драмы. Силовики заявили, что он через соцсети призывал к участию в сегодняшней акции. Активиста доставили в отделение полиции.

Крахмалева стояла на площади возле театра с плакатом "Фургал, мы с тобой". В ее задержании участвовали не только полицейские, но и люди в штатском, которые отказались представиться. Активистка сообщила, что в автозаке, куда ее посадили, было около 15 сотрудников полиции. Они взяли у задержанной объяснения и отпустили, признав, что одиночный пикет не является нарушением. При этом силовики запретили ей приходить на площадь по субботам, информировало "ОВД-Инфо" в 14.28. Издание ведет онлайн-трансляцию с акций в поддержку хабаровчан по всей России.

На видео, опубликованном сегодня изданием, люди в штатском заводят в автозак Крахмалеву в футболке с надписью "Хабаровск, Олеся с вами". Сопровождающие активистку люди требуют объяснить причины задержания и представиться, но их игнорируют.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Координатор краснодарского штаба Навального оштрафован за оскорбление Путина", "Активисты "Эковахты" убедили суд отменить решение об обыске", "Кубанский активист сообщил о преследовании за ролик с критикой Путина".

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