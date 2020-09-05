Волгоградские активисты призвали не голосовать за кандидатов от партии власти

05 сентября 2020, 18:58

Выборы проводятся с грубыми нарушениями, заявили в преддверии единого дня голосования участники одиночных пикетов в Волгограде. Акция вызвала интерес прохожих.

Сегодня шесть активистов в течение двух с половиной часов проводили одиночные пикеты в Центральном районе Волгограда на пересечении Аллеи Героев и проспекта Ленина. Они, в частности, призвали не голосовать за кандидатов от "Единой России" во время выборов разных уровней, намеченных в российских регионах на 13 сентября, передал корреспондент "Кавказского узла".

В Чечне, Северной Осетии, Адыгее, Волгоградской и Астраханской областях уже проходит досрочное голосование на муниципальных выборах. Другие регионы юга России ограничили досрочное голосование двумя днями - 11 и 12 сентября.

Протестующие сочли выборы нечестными

Плакат с надписью "Люди, не голосуйте за "Единую Россию"" развернула активистка Наталья Дорожнова. "Я призываю волгоградцев голосовать за кого угодно, но не за партию власти. Я лично результатам голосований не доверяю. В 2012 году была наблюдателем, была свидетелем грубых нарушений и фальсификаций во время тех выборов. Ко мне подошли тогда три человека и сообщили, что в список голосовавших были вписаны посторонние люди. Я стала разбираться, но мне председатель заявила, что это всего лишь мелкие ошибки. А потом меня выставили из участка с полицией", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Наталья Дорожнова.

При этом активистка уверена в необходимости прийти на выборы. "Если 100% проголосуют, подтасовки власти не помогут", - считает она.

Активистка Ольга Карпухнова стояла у проезжей части проспекта с плакатом "Волгоградские депутаты не отвечают интересам жителей области". Предстоящие выборы она называет "псевдовыборами".

"Никакой агитации нет. Результаты предрешены. Эти депутаты сами себя уже поназначали. Независимых депутатов не допускают. Я лично собирала подписи за кандидата в депутаты гордумы по Центральному району - за Бориса Пылина. Все подписи признали недействительными, хотя я собирала живые подписи. Он выходил с конкретной программой: сохраним деревья Волгограда. Зеленым насаждениям города наносится страшнейший удар городскими службами. Но такой человек, как Пылин, городской власти не нужен", - заявила протестующая корреспонденту "Кавказского узла".

Активисты потребовали международного расследования отравления Навального

Активистка Тамара Гродникова расставила возле себя несколько плакатов - в частности, с требованием расследовать отравление лидера оппозиции Алексея Навального и избиение журналиста Егора Жукова.

Блогера Егора Жукова, работающего на радиостанции "Эхо Москвы", избили у его дома 30 августа. По факту нападения на него возбуждено уголовное дело о побоях. 31 августа пикет в поддержку Жукова провел волгоградский активист "Стратегии-31" Владимир Васильченко.

Прокуратура России должна согласиться провести международное расследование отравления Навального, считает Тамара Гродникова.

"Это покушение на убийство общественного деятеля. И это преступление должно быть максимально прозрачно и полно расследовано", - сказала активистка.

22 августа активисты в Волгограде также провели одиночные пикеты в поддержку Алексея Навального, который впал в кому после отравления в омском аэропорту, а также в поддержку протестов в Хабаровске и Белоруссии. Пикетчики рассказали, что их навязчиво снимали на видео и провоцировали оскорбительными выкриками люди, не пожелавшие представиться.

На Аллее Героев с плакатом "Отравление Алексея Навального – очередная спецоперация <силовиков>?" стояла Елена Шеина. 26 августа Центральный районный суд Волгограда признал ее виновной в нарушении порядка проведения одиночного пикета и оштрафовал на 10 тысяч рублей.

"Решение суда я получила на руки. В понедельник [7 сентября] я пойду в облсуд и напишу апелляцию на это решение", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" Елена Шеина.

1 августа около 70 горожан собрались в центре Волгограда, чтобы покормить голубей, а заодно принесли с собой плакаты в поддержку протестов в Хабаровске. В акции участвовала и Елена Шеина. Волгоградские активисты впоследствии проводили пикеты, требуя прекратить административное преследование Шеиной, а после решения суда о штрафе собрали большую часть необходимой суммы.

Также одиночные пикеты провели сегодня активист Владимир Тельпук и мужчина, пожелавший не называть своего имени.

Часть прохожих не знала о предстоящих выборах

К участникам одиночных пикетов подходили прохожие, которые высказали свои мнения относительно лозунгов активистов. Елена Кочегарова, которая работает продавцом в продуктовом магазине, с удивлением узнала от пикетчиков, что 13 сентября в России пройдут выборы. "В первый раз об этом слышу. Странно: ни тебе агитации, ни тебе выступлений в СМИ. Голосовать буду, но не знаю, за кого. Не думаю, что призыв не голосовать за "Единую Россию" правильный. Там тоже есть хорошие люди", - сказала Елена Кочегарова корреспонденту "Кавказского узла".

Супруги Алексей и Жанна Русановы гуляли по проспекту с малолетним сыном. Они также ничего не слышали про предстоящие выборы. "Этот коронавирус всю общественную и политическую жизнь в Волгограде затушил. Лично я не пойду на эти выборы, буду в командировке. А вот жена, наверное, пойдет", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Алексей Русанов.

Его супруга заявила, что не отдаст свой голос за кандидатов от "Единой России". "В этом я готова поддержать пикетчиков. А вот по Навальному с ними я не согласна. Тут разбираться надо, кому было выгодно его в кому ввести: российским или зарубежным спеслужбам", - заявила Жанна Русанова корреспонденту "Кавказского узла".

Пенсионер Евгений Токарев сказал, что не интересуется политикой. "И телевизор не смотрю. Моя тема сейчас – дача и внуки. На выборы 13 сентября не пойду. На даче буду яблоки и виноград собирать", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Участники одиночных пикетов свернули плакаты и разошлись в 16.30 по местному времени. Задержаний не было, полиция наблюдала за активистами со стороны.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".