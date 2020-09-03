Досрочное голосование началось в пяти регионах юга России

03 сентября 2020, 16:05

В Чечне, Северной Осетии, Адыгее, Волгоградской и Астраханской областях уже проходит досрочное голосование на муниципальных выборах. Другие регионы ограничили досрочное голосование двумя днями - 11 и 12 сентября.

В Единый день голосования 13 сентября в 22 столицах российских регионов пройдут выборы нового состава городских законодательных собраний. В 20 из них голосование началось досрочно - со 2 или 3 сентября.

Выборы муниципального уровня пока не затронули новые избирательные технологии - нет возможности проголосовать дистанционно, на цифровом участке, не задействована система "Мобильный избиратель", которая дает возможность проголосовать не по месту регистрации. Право проголосовать досрочно предоставляется тем избирателям, которые по уважительной причине не могут прийти на участок в основной день голосования, информировала 2 сентября "Российская газета".

В двух регионах СКФО досрочное голосование началось 2 сентября

Досрочное голосование в Чечне началось 2 сентября и продлится по 10 сентября включительно. Избирательные участки открыты четыре часа в день, включая выходные. "При досрочном голосовании избиратель получает избирательный бюллетень и делает свой выбор. После голосования бюллетень запечатывается в конверт, на месте склейки ставятся подписи членов УИК и печать. В день голосования конверты будут вскрыты и бюллетени опустят в ящик для голосования", - говорится в публикации на сайте Избиркома Чечни.

В Северной Осетии со 2 по 8 сентября можно проголосовать в ТИК Пригородного, Алагирского и Ирафского районов, где пройдут выборы глав сельских поселений, в с 9 по 12 сентября – в участковых избирательных комиссиях этих районов. "Также в дни голосования 11,12,13 сентября 2020 года можно проголосовать вне помещения (то есть дома) на основании письменного или устного заявления избирателя, поданного в участковую избирательную комиссию избирательного участка", – указано на сайте избиркома Северной Осетии.

Проголосовать досрочно в Дагестане и Карачаево-Черкесии можно будет только 11 и 12 сентября, указано на сайтах республиканских избиркомов.

Досрочно голосуют жители трех регионов ЮФО

В Адыгее досрочное голосование со 2 по 8 сентября будет проходить в зданиях территориальных избирательных комиссий (ТИК) Адыгейска и Майкопского района, а с 9 по 12 сентября – в зданиях участковых избирательных комиссий. Избирательные участки здесь также открыты по четыре часа в день, сообщается на сайте ЦИК Адыгеи.

Аналогично в Астрахани досрочное голосование в ТИК проводится со 2 по 8 сентября, в УИК – 9 и 10 сентября. Астраханцы выбирают депутатов своей городской думы, говорится на сайте областного избиркома. Такой же график досрочного голосования принят в Волгоградской области. В единый день голосования в Волгоградской области пройдут 54 избирательных кампании по выборам в органы местного самоуправления, в том числе по выборам депутатов в городских округах Волгограда, Волжского, Камышина и Фролово, указано на сайте регионального Избиркома.

На 11-12 сентября намечено досрочное голосование в Краснодарском крае, где проходят не только муниципальные выборы, но и выборы губернатора, информировал сегодня телеканал "Краснодар".

Ранее "Кавказский узел" писал, что движение "Голос" начало обучение наблюдателей, которые будут следить за ходом голосования на Кубани. 31 августа региональный координатор "Голоса" Давид Канкия сообщил, что силовики остановили его на улице и потребовали мобильный телефон, пригрозив арестом. Канкия полагает, что это реакция властей на подготовку наблюдателей.