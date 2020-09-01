Сотрудник полиции, остановивший на улице Давида Канкию. Стоп-кадр видео https://www.facebook.com/david.kankiya/posts/3279023522156256

01 сентября 2020, 14:57

Кубанский координатор "Голоса" пожаловался на угрозы силовиков

Давид Канкия сообщил, что силовики остановили его на улице и потребовали мобильный телефон, пригрозив арестом. Действия силовиков связаны с начатой движением "Голос" подготовкой наблюдателей за выборами губернатора Краснодарского края, заявил сегодня активист.

Как писал "Кавказский узел", с 11 по 13 сентября в Краснодарском крае пройдет голосование на выборах губернатора. Опрошенные "Кавказским узлом" политологи отметили, что все пять кандидатов, включая действующего главу региона Вениамина Кондратьева, отказались от активной предвыборной кампании. Координатор движения "Голос" в Краснодарском крае Давид Канкия отметил, что губернаторские выборы в этом и других регионах России проходят по максимально контролируемому сценарию. Жители Краснодарского края заявили "Кавказскому узлу", что не питают надежд на улучшение жизни в связи с выборами губернатора региона, поскольку считают, что результат голосования уже предопределен, а среди конкурентов действующего губернатора Кондратьева нет сильных политических фигур.

По словам Давида Канкии, силовики остановили его в Краснодаре, забрали документы и потребовали еще и телефон. "Сотрудники не представились, но было видно, что они адресно заинтересованы во мне. Попросили предъявить документы, якобы подхожу под ориентировку. Показал паспорт, журналистское удостоверение. Тут же полицейский его забрал. Стали требовать передать телефон и показать IMEI-номер. В этот момент включил трансляцию", - написал Давид Канкия 31 августа на своей странице в Facebook.

На видео, опубликованном Давидом Канкией 31 августа на личной странице в Facebook, засняты два силовика. Автор видео говорит им, что ведет онлайн-трансляцию, а один из правоохранителей отвечает, что запрещает выкладывать видео в интернет. Автор видео уточняет, что перед ним сотрудники при исполнении. Силовик этого не отрицает, но говорит, что против съемок как "обычный гражданин".

"Как ваше имя, отчество?" - спрашивает автор видео. "Сотрудник полиции", - отвечает силовик, не желая представляться. Он настаивает, чтобы автор видео передал силовикам свой телефон. "В телефоне содержатся мои персональные данные, номер банковской карты. Вы даже не говорите мне, как вас зовут - как я могу вам передать телефон?" - возражает автор видео. Он отмечает, что передал силовикам свой паспорт и сообщил IMEI-номер аппарата, силовики это подтверждают.

После начала онлайн-трансляции силовики "стали себя вести намного корректнее", отметил Давид Канкия в тексте, которым сопровождает видео. "Запись в итоге я удалил, потому что стали поступать угрозы задержания и насильственного изъятия. К счастью, запись сохранил кто-то из зрителей трансляции", - написал Канкия.

Активист указал, что не считает обоснованным требование показать IMEI-номер аппарата, хотя он это требование и выполнил. "Стали поступать угрозы ареста за невыполнение законных требований сотрудников полиции", - процитировали сегодня Давида Канкию "Кавказ.Реалии".

Активист связал инцидент с тем, что "Голос" приступил к обучению наблюдателей за голосованием на выборах губернатора и депутатов городской думы, говорится в публикации.

Напомним, что в феврале 2018 года Давид Канкия был задержан на выходе из подъезда своего дома, суд арестовал его на пять суток по обвинению в неповиновении полиции. Затем Канкию задержали у офиса партии "Яблоко" после пресс-конференции о нарушениях на выборах и вновь арестовали на пять суток по той же статье. После безуспешных попыток обжаловать решения об арестах Канкия обратился в ЕСПЧ.

Новости о давлении на активистов "Кавказский узел" публикует на странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Кубанские активисты выразили недоверие официальным данным о явке на голосование", "Независимые наблюдатели указали полиции на нарушения при голосовании в Ейске", "Главы комиссий в Ростовской области заявили о сотнях проголосовавших жителей Донбасса".

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