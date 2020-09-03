Избирком снял с выборов в горсобрание Сочи почти треть кандидатов

03 сентября 2020, 10:16

Из 200 кандидатов в депутаты горсобрания Сочи более 60 получило отказы в регистрации на выборах. Часть кандидатов сочла решения избиркома необоснованными и оспорила их в суде. Избирательная кампания в городе проходит с применением "грязных технологий", обратили внимание опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Как писал "Кавказский узел", голосование на выборах губернатора Кубани запланировано на 11-13 сентября. В основной день голосования, 13 сентября, также пройдут 79 избирательных кампаний в местные органы власти в нескольких городах и районах края. 15 августа в Сочи у памятника Владимиру Ленину прошел санкционированный митинг "За справедливую народную власть". Сторонники КПРФ остались недовольны началом избирательной кампании и раскритиковали отбор кандидатов от партии на выборах в городскую думу.

По данным на 2 сентября, избирком Сочи из 200 претендентов на 50 мест в горсобрании по различным причинам снял с выборов более 60 человек, говорится в опубликованных на сайте комиссии сведениях о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах. Среди снятых с выборов оказались и действующие депутаты от "Единой России", в частности, Татьяна Черновалова, которая занимает депутатское кресло с 2004 года.

Согласно опубликованным сведениям, на новый срок претендует половина действующего состава горсобрания Сочи, состоящего в основном из членов партии "Единая Россия".

По словам лидера краевого отделения партии "Яблоко" Ирэн Ильенковой, большинство кандидатов от "Яблока" сняли с выборов. Сама Ирэн Ильенкова также снята с выборов "по формальным причинам", сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Роман Бугайчук, действующий депутат ГСС от "Единой России", которому также было отказано в регистрации, заявил корреспонденту "Кавказского узла", что "пойдет до конца". "Я собрал 150 подписей избирателей, хотя надо всего 41. Мои избиратели записали свои паспортные данные, даже каждый из них говорит на видео, что он подписывается за меня. И все равно эксперты узрели недействительные подписи, а суд, куда я обратился, отказался вызвать реальных людей, которые поставили свои подписи, признанные недействительными", – рассказал Роман Бугайчук.

Ольга Ермолаева, действующая в интересах Бугайчука, рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что была назначена в избирательную комиссию Сочи членом комиссии с правом совещательного голоса и представляла его интересы в суде. "Подали жалобу в четвертый кассационный суд, ждём рассмотрения до дня голосования. Он действующий депутат до подведения итогов выборов, но, видимо, в чем-то проявил принципиальность, и это кому-то не понравилось", – заявила она.

Сам Роман Бугайчук пояснил, что никаких конфликтов и разногласий с действующей властью в период депутатства у него не было.

Самовыдвиженец Сергей Титов, которого также сняли с выборной гонки, считает, что почти всех независимых кандидатов, которые представляют хоть малейшую угрозу согласованным с властью кандидатам, не допустили к выборам. "Основную часть зарегистрировали, но потом из-за "ошибок", которые совершили сами, начали убирать народных депутатов решениями судов. Сложно сейчас сказать, сколько осталось независимых кандидатов", – сказал Сергей Титов корреспонденту "Кавказского узла", добавив, что сам "дошел уже до апелляционной инстанции", и крайсуд ему отказал в вызове свидетелей, реально подписавшихся за его выдвижение.

Два кандидата в депутаты обнаружили листовку оскорбительного и клеветнического содержания со своими изображениями, также ее активно распространяли в социальных сетях и мессенджерах. В листовке рассказывается о "судимости" одного из кандидатов, также от их имени "выдвигается" предложение провести в Сочи гей-парад и увеличить в три раза сборы на капремонт, а также предлагается продлить депутатские полномочия на 10 лет.

"Я никогда не был судим. Это все клевета. Я направил заявление в избирком Сочи, откуда мне пришел ответ, что мое заявление перенаправили в Следственный комитет. Оттуда молчание, а в период выборной кампании клевета обо мне распространяется, не ослабевая. Мне говорили очевидцы, что эти листовки разбрасывают даже по почтовым ящикам", – сказал один из этих кандидатов корреспонденту "Кавказского узла".

Участница избирательной кампании Анастасия Новичкова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что через несколько дней после регистрации в качестве кандидата в депутаты ее работодателю позвонили, представились сотрудником администрации и пригласили на беседу.

"Руководителю был задан вопрос: знает ли он, что его подчиненная выдвигается депутатом? Мой руководитель ответил утвердительно. В конце августа, со слов директора, ему были звонки из разных инстанций – интересовались, где я живу, с кем и зачем решила избираться. Мой начальник в курсе, что я сортирую вторсырье и хочу организовать экоцентр по приему опасных и трудно перерабатываемых фракций в Сочи", – сказала Анастасия Новичкова.

"Руководителя начали спрашивать, насколько я адекватна, намекали на то, что таким делом может заниматься только шизик, зацикленный на экопроблеме… Представитель службы безопасности [компании] прямым текстом сказал, если я не снимусь с выборов, пострадает бизнес моего работодателя. Эту проблему директор обсудил со мной, и я, по его просьбе, "добровольно" написала заявление на увольнение. За все это время лично со мной никто не связывался, только с работодателем", – рассказала Анастасия Новичкова. Ее работодатель отказался общаться с корреспондентом "Кавказского узла" и не сообщил, кто именно ему звонил и рекомендовал уволить сотрудницу.

Доктор Юлия Волкова, которой было отказано в регистрации, заявила корреспонденту "Кавказского узла", что ей устроили гонения из-за ее лидерства в краевом профсоюзе "Альянс врачей". Ее кандидатуру избирком также снял из-за признания подписей недостоверными. "Я не стала обжаловать, так как не вижу в этом смысла... Жаль, что такие ничтожные придирки к подписным листам лишили людей депутата в моем лице. Многие люди поддерживают меня и верят мне. Надеюсь, люди хорошо подумают, за кого отдать свой голос на нынешних выборах. За кого проголосуете, то и получите. А я продолжу свою врачебную и общественную деятельность в составе "Альянса врачей", буду, как и прежде, помогать медикам и пациентам", – сказала Юлия Волкова.

Даниил Хёгман, выдвиженец от партии "Яблоко", поделился с корреспондентом "Кавказского узла" предположением, что "Единая Россия" очень "боится потерять власть" в Сочи. "Для примера – в том округе, в котором я избираюсь (в Лазаревском, – Прим. "Кавказского узла"), повсюду приклеены плакаты и листовки трёх кандидатов в депутаты городского собрания, и эти три кандидата от "Единой России", – сказал он.

Помимо этих кандидатов в Лазаревском округе ещё около 8-10 кандидатов в депутаты. Но про них ничего не известно, и нет их предвыборной агитации. Эти кандидаты являются по большей части "техническими" для того, чтобы было видно, что в Сочи есть конкуренция, считает Даниил Хёгман. "Они специально не проводят никакой агитации, чтобы "Единая Россия" казалась "единственным правильным решением", – заявил он.

Юрист Ольга Черкезова, специализирующаяся на избирательном праве, рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что в этой выборной гонке используются "грязные технологии". "Ненужных власти кандидатов снимают по формальным причинам, прокуратура в эти процессы не вмешивается, суды стоят на стороне власти, у независимых народных кандидатов при таком поведении нет ни малейшего шанса даже дойти до выборной гонки, так как их устраняют еще на стадии регистрации", – заявила она.

Избирательная кампания в Сочи носит крайне скандальный характер, считает координатор движения "Голос" Давид Канкия. "Часть представителей "Единой России" выдвинулась как самовыдвиженцы и пытается скрыть свой партийный статус. Провластные кандидаты, поддержанные администрацией, вынуждены скрывать свою принадлежность к "Единой России". Помимо этого обращает внимание на себя то, что большое количество кандидатов либо получило отказ в регистрации, либо было снято или сами отозвали свои кандидатуры уже после регистрации. Например, действующий депутат городского собрания от "Единой России" Роман Бугайчук борется за свои избирательные права", – сказал Давид Канкия корреспонденту "Кавказского узла".

Остальные кандидаты от "Единой России", которых сняли, напротив, не пытаются оспорить свой отказ в регистрации либо снятие. Причина снятий всюду одна – якобы нарушения при сборе подписей. Но, исходя из юридических документов, решения об отказе выглядят спорными, считает Давид Канкия. "В итоге в Сочи даже есть случаи, когда количество зарегистрированных кандидатов на три мандата составляет всего шесть человек. Это значит, что у избирателей даже нет выбора. ЛДПР в большинстве случаев выставляет лишь по одному кандидату на три мандатных округа. Коммунисты стараются выставить два или три человека, остальные партии чаще всего выставляют по одному кандидату", – пояснил он.

Говоря о распространении листовки, сделанной от имени двух кандидатов, Давид Канкия пояснил, что грязные технологии в Сочи применяются не впервые. "Подобные листовки – это проекция из предыдущих выборов", – заявил он. Местная власть хочет создать контролируемое городское собрание в Сочи, считает Давид Канкия.