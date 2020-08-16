Сторонники КПРФ в Сочи остались недовольны началом избирательной кампании

16 августа 2020, 04:47

Митинг сочинского отделения КПРФ продлился около получаса, это вызвало недовольство сторонников, которые посчитали, что мероприятие проведено для галочки. Они также раскритиковали отбор кандидатов от партии на выборах в городскую думу.

15 августа у памятника Владимиру Ленину прошел санкционированный митинг «За справедливую народную власть», на котором присутствовали, по подсчетам КПРФ, порядка 150 человек. По оценкам властей, митинг собрал не более полусотни.

«Митинг был санкционирован властями. Заявлен на 300 человек, но на него собралось не более 50 человек», - сказала корреспонденту "Кавказского узла" представитель мэрии Татьяна Катаниди.

Митинг длился полчаса - с 11.30 до 12.00 мск. Как пояснил собравшимся лидер партии КПРФ и организатор митинга Сергей Хамлов, поводом для сокращения двухчасового митинга послужила жаркая погода, передает корреспондент "Кавказского узла", присутствовавшая на акции.

Некоторые присутствующие на митинге назвали данное мероприятие проведенным для «галочки». Посетившие акцию граждане развесили и держали плакаты «КПРФ за честные выборы», «Мы солидарны - Сочи с Хабаровском», «Россия будет свободной», «Свободу Фургалу и Николаю Щербакову (юристу общественного движения "Сочинская коммуна")», «Свободу политзаключенным» и другие. Присутствующие также держали в руках красные знамена.

Открыл митинг его организатор Сергей Хамлов. Он объявил, что зарегистрировано от партии КПРФ 20 кандидатов в Городское собрание Сочи и призвал голосовать за них. «Данное мероприятие посвящено выборной компании, которое у нас намечается в городе Сочи. У нас будут выборы губернатора и в городское собрание Сочи», - подчеркнул Хамлов, добавив, что от самих людей зависит, какая власть будет в городе и в крае.

Другие члены партии с ним, впрочем, не согласились. Коммунисты Елена Диденко и Сабир Киров пожаловались корреспонденту "Кавказского узла", что им не только не дали выступить на митинге, но и не пустили на партийную конференцию, где решался вопрос по отбору кандидатов в городское собрание.

«Меня, члена КПРФ с 2000 года не пропустили на отчетно-выборную конференцию, которая проходила в офисе КПРФ 13 июня. Причина лидером местного отделения КПРФ Сергеем Хамловым озвучена не была. Когда произошло смещение активного, но неудобного первого секретаря горкома Игоря Васильева, активизировавшего работу Сочинского горкома, город Сочи спокойно заснул. И неслышно было о какой-либо деятельности за эти годы, до объявления выборов", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Елена Диденко.

По ее словам, в списках на выборы из 24 кандидатов лишь два являются членами КПРФ.

Бывший лидер сочинского отделения партии Игорь Васильев подтвердил, что прежнее руководство горкомом очень щепетильно относилось к подбору кадров в депутаты ГСС.

«Прежде чем кого-то выдвинуть в депутаты от нашей партии, мы всегда изучали личное дело человека, его человеческие и профессиональные качества, способность защищать интересы других людей, быть верным идеям и программе партии, умение общаться с простыми людьми и служить им, а не власти имущих. Наши кандидаты всегда были достойными людьми, но, видимо, власть поэтому им выставляла такие мощные заслоны, что они и не могли пройти в местный парламент. Я прекрасно понимаю, что активность КПРФ в городе раздражала власть, которой нужны ручные «оппозиционные» лидеры и партии», - заявил Васильев корреспонденту "Кавказского узла".

Сабир Киров посетовал, что раньше партия была действительно оппозиционной. «Мне 33 года. Я в партии уже семь лет. Ранее это было реальное протестное партийное оппозиционное движение. Именно поэтому я и вступил в партию, потому что велась активная политическая борьба за власть КПРФ в Сочи. Было сделано много важных и полезных дел. Мы поднимали экологические проблемы города, проблемы коррупции и хаотичной застройки, мусорные проблемы. Мы приглашали людей на митинги и пикеты. Но сегодня даже никто не знал, что проводится митинг. Я не говорю о простых горожанах, я говорю о членах КПРФ, которых даже не предупредили об этом митинге. И даже наоборот, лидер горкома КПРФ Сергей Хамлов сообщил, что для коммунистов Адлера якобы будет проведено собрание, поэтому приходить на митинг не надо. Но когда я пошел на собрание, то встретил закрытую дверь. Моя просьба к Хамлову дать слово на митинге, куда я хотел приехать и выступить по поводу выборов, потерпела фиаско. Несмотря на мою активность в моем районе, где меня все знают с детства, горком КПРФ не допустил меня в качестве кандидата от КПРФ. Зато были допущены не коммунисты с совершенно диаметральными коммунистическим взглядам идеями», - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

На скоротечность митинга посетовала и блогер "Сочинской коммуны" Анна Колмагорцева. «Сам митинг закончился крайне быстро. Организатор Сергей Хамлов заранее объяснил это жарой, хотя и мне, и присутствующим явно не хватило выступлений жителей с активной гражданской позицией. Можно сказать, что КПРФ собрал людей с одной целью - агитировать их голосовать за представителей КПРФ на предстоящих выборах в ГСС и губернатора Краснодарского края. Небольшим бонусом шла поддержка арестованного Николая Щербакова, а вот Вахтанг Езугбая промелькнул только на одном баннере», - рассказала она.

Лидер общественного движения "Сочинская коммуна" Вахтанг Езугбая был арестован 24 мая по подозрению в вымогательстве у предпринимателя. 12 июня суд арестовал по этому же делу юриста движения Николая Щербакова. Накануне у Щербакова и редактора видеоблога "Сочинской коммуны" Анны Колмагорцевой прошли обыски, были изъяты компьютерная техника, телефоны и жесткие диски. 22 июля суд продлил арест Щербакову и Езугбая.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" избиратели, которые пришли на митинг, также отметили, что он прошел "для галочки".

Тамара Василевская сказал, что хотела бы посмотреть на кандидатов от КПРФ, "но они не сочли нужным прийти".

"Посмотрела списки, за кого нам предлагают голосовать, и ужаснулась. На 50 мест 200 кандидатов. Здесь все старые депутаты, которые сидят много сроков подряд и которые неоднократно предавали интересы сочинцев. Одно разделение города на два - Сириус и Сочи - чего стоит! [...] В списках очень много людей не местных, с разных городов России и даже не проживающие в России. Зачем нам такие кандидаты, которые не знают нас, а мы их», - сказала она.

В октябре 2019 года власти Краснодарского края одобрили в Имеретинской низменности Адлерского района Сочи создание отдельной муниципальной единицы – поселка городского типа Сириус. Местные жители выступили против планов властей, пояснив, что преобразование территории может лишить старожилов жилья и земель. Среди населения был проведен опрос, в котором приняли участие 5205 человек, более 4000 опрошенных высказались за появление поселка Сириус, сообщили власти. 26 февраля прошли публичные слушания, по итогам которых депутатская комиссия рекомендовала горсобранию направить в краевое заксобрание предложение о разделении Сочи на два муниципалитета. В марте власти Кубани одобрили отделение Сириуса от Сочи.

«Мне весь этот короткий сбор митингующих показался не настоящим. Лидер КПРФ читал свою речь по бумажке. О чем митинг - я так и не поняла, но чтение по бумажке бросилось в глаза. Неужели несколько слов нельзя сказать от души!? Значит, слова эти не настоящие. Сложилось впечатление, что люди с плакатами - сами по себе, а ведущие и организаторы митинга - сами по себе. Никакого объявления о митинге нигде не было, я попала на него случайно. Наверное, как и остальные, кто на него пришел. Говорят, что у нас есть оппозиционные партии, но на самом деле их нет. Люди даже не знают, где офисы этих партий, и чем они занимаются. Вся активизация происходит только в канун выборов, а не постоянно», - высказала свое мнение пенсионерка Татьяна Курило.