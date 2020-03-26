Власти Кубани одобрили отделение Сириуса от Сочи

26 марта 2020, 11:23

Депутаты законодательного собрания Кубани одобрили предложение городских властей выделить из состава Сочи в отдельный муниципалитет поселок городского типа Сириус, несмотря на протесты местных жителей.

Как сообщил "Кавказский узел", в октябре 2019 года власти Краснодарского края одобрили в Имеретинской низменности Адлерского района Сочи создание отдельной муниципальной единицы – поселка городского типа Сириус. Местные жители выступили против планов властей пояснив, что преобразование территории может лишить старожилов жилья и земель. Среди населения был проведен опрос, в котором приняли участие 5205 человек, более 4000 опрошенных высказались за появление поселка Сириус, сообщили власти. 26 февраля прошли публичные слушания, по итогам которых депутатская комиссия рекомендовала горсобранию направить в краевое заксобрание предложение о разделении Сочи на два муниципалитета.

Под обращением к депутатам с просьбой выделить Сириус в отдельный округ подписались 892 местных жителя, сообщила 14 февраля "Кубань 24". С 15 февраля по 22 февраля в городскую комиссию поступило 238 обращений, в большинстве из которых граждане выступили за преобразование муниципалитета. На сами публичные слушания пришли и зарегистрировались 243 человека, сообщило 26 февраля на своем сайте горсобрание.

Депутаты законодательного собрания одобрили создание в Сочи поселка городского типа Сириус. Подготовленное горсобранием предложение о наделении Сириуса статусом городского округа и об установлении его границ даст возможность для дальнейшего развития социального и экономического характера, привело 25 марта РБК слова спикера Заксобрания Кубани Юрия Бурлачко.

На заседании рассматривалось разделение территории Сочи на два муниципалитета – сам город-курорт Сочи и городской округ Сириус, также были рассмотрены проекты документов, определяющих их границы и административные центры – города Сочи и поселка городского типа Сириус, сообщило 25 марта издание "Юга.ру".

Предложение об отделении Сириуса от Сочи было поддержано депутатами единогласно, отметило РБК. В заседании принял участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, он отметил, что впервые с 2003 года в регионе образован отдельный муниципалитет, теперь их 45, сообщил 25 марта со ссылкой на пресс-службу главы региона ТАСС.

После выделения Сириуса в отдельный муниципалитет у поселка будет переходный период, в ближайшие полгода будут проведены выборы депутатов, сформирована местная администрация, бюджет и пройдет конкурс главы округа. Власти Кубани в Сириусе планируют развивать туризм, сообщила 25 марта "Новая Кубань".