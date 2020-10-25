Пикеты против преследования активистов нашли отклик у прохожих в Волгограде

25 октября 2020, 18:16

Четыре участника одиночных пикетов в Волгограде выступили в защиту активистов, на которых заведены административные дела. Прохожие поддержали пикетчиков и озвучили недовольство равнодушием чиновников к нарушениям прав людей.

Как писал "Кавказский узел", группа активистов, в том числе Тамара Гродникова, Ольга Карпухнова, Галина Тихенко, Владимир Тельпук, Елена Шеина и Нина Шубина регулярно проводят в центре Волгограда одиночные пикеты, на которых критикуют власть и выступают в поддержку оппозиционных активистов. Так, 18 октября пятеро из них на пикетах раскритиковали власти за реформу здравоохранения, потребовав улучшить качество медпомощи и повысить зарплаты врачам.

Четыре активиста – Тамара Гродникова, Владимир Тельпук, Галина Тихенко и Елена Шеина – сегодня с 14.00 до 16.30 по местному времени (13.00-15.30 мск) провели одиночные пикеты в разных местах на пересечении проспекта Ленина и Аллеи Героев в центре Волгограда.

В частности, Тамара Гродникова держала в руках плакат с надписью «1937 год – это репрессии, 2020 год – это репрессии», а другие свои плакаты расставила вдоль бордюра, охарактеризовав это как "выставку своего протестного творчества".

"Когда в стране признается несколько сотен дел политически мотивированными и против активистов заводятся административные дела, это почему-то репрессиями не считается. На мой взгляд, репрессии начинаются тогда, когда нарушаются гражданские права и свободы человека: свобода слова, свобода самовыражения и право на независимое судебное расследование", - пояснила корреспонденту «Кавказского узла» Тамара Гродникова.

В России нарушения прав и свобод приобрели массовый и систематический характер, предположила активиста и привела качестве примера ситуацию в Волгограде. "В последнее время в Волгограде стали возбуждаться административные дела против гражданских активистов. Только за последние месяцы возбуждено не менее четырех "административок" - против активистов Елены Шеиной, Владимира Тельпука, Владимира Кругликова и Марии Худояровой. Эти дела необоснованны и возникают на ровном месте", - сказала Гродникова.

В ста метрах от Гродниковой стояла активистка из Волжского Галина Тихенко. Пенсионерка демонстрировала плакаты с упоминанием Владимира Путина и надписью «Принимающий зло без сопротивления становится его пособником. Мартин Лютер Кинг». Тихенко также выразила корреспонденту "Кавказского узла" обеспокоенность ростом количества рассмотрения в судах административных дел участников одиночных пикетов и «массовых гуляний» в Волгограде.

"Машу Худоярову вызывали в прокуратуру. Активистка из штаба Навального. Заведут административное дело - за то, что она кормила голубей. Мы все их тогда кормили. И сегодня будем кормить. Уж лучше голубей кормить, чем чиновников и полицейских", - сказала Галина Тихенко.

В свою очередь активистка Елена Шеина призналась, что ее удивило решение суда отменить назначенный ей штраф. "В последнее время что-то стали оправдывать (фигурантов по административным делам). Я удивлена. В Перми оправдали, в Калининграде оправдали. У нас суд второй инстанции меня оправдал. Что-то прямо творится невероятное", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Елена Шеина.

Владимир Тельпук, который сегодня стоял с плакатом «Банду [...] под суд» на своем обычном месте – у светофора на Аллее Героев, рассказал, что суд выписал ему штраф в 10 тысяч рублей. "Считаю, что наша власть начинает закручивать гайки, [...] открывая административные дела против активистов. На меня завели. Уже состоялся суд первой инстанции – на меня выписали 10 тысяч рублей штрафа. Сейчас обжалую приговор в областном суде. Дата заседания пока неизвестна", - рассказал Владимир Тельпук корреспонденту "Кавказского узла".

Прохожие поддержали пикетчиков и озвучили претензии к властям

Прохожие беседовали с участниками одиночных пикетов, многие фотографировали их плакаты и выражали солидарность, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на месте событий.

В частности, жительница Подмосковья Елена, которая приехала в Волгоград в составе туристической группы, поддержала позицию протестующих. "У власти много власти, и она нами манипулирует. Участников одиночных пикетов поддерживаю", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Претензии к властям высказал и бывший рабочий тракторного завода, ныне безработный Андрей Куликов. "Главное право людей на труд в Волгограде нарушено. Развалили тракторный завод, взамен людям ничего не предложили. Бегаю по городу, ищу работу. Кем только не работал в последнее время: от дворника до разносчика газет", - пожаловался он корреспонденту "Кавказского узла".

Жительница Центрального района, представившаяся Евгенией, также поддержала участников акций. Она считает, что нарушены ее пенсионные права. "Истекает срок досрочной пенсии, а работать все равно не разрешают. Пенсионный фонд Центрального района так и заявляет – нет, вы не имеете права (работать). А почему? Либо на копеечную пенсию живите или работайте и отказывайтесь от пенсии. Это несправедливо. Нам много лет, большой стаж. Мы льготники", - поделилась с корреспондентом "Кавказского узла" возмущением женщина.

Подруга пенсионерки, представившаяся Наталией, заявила корреспонденту "Кавказского узла", что жильцы ее многоквартирного дома, являющегося памятником архитектуры регионального значения, возмущены «нарушением права на благоприятную среду обитания и открытым хамством чиновников».

"У нас под окнами продали землю памятника архитектуры (регионального значения) под кафе, которое должно было быть павильоном, а сделали капитальное строение. Но если там хозяин власть имущий, то ему все можно. Нигде ничего не докажешь. Наших жителей не просто во всех инстанциях футболят, но и оскорбляют. Жить невозможно рядом с этим кафе. Постоянный ночной шум и сотрясение стен", - пожаловалась женщина.

О «сомнительном положении местных журналистов» рассказал корреспонденту "Кавказского узла" проходивший мимо пикетчиков журналист местного СМИ. Молодой человек на условиях анонимности сообщил об отсутствии свободы слова в городе. "Журналисты местных СМИ, подконтрольных [властным структурам], не могут рассказывать о реальных проблемах граждан. Одни победные реляции и озвучивание позиции властей через СМИ. Главреды просто не пропускают проблемные темы. Работаем только под заказ и по заданию главреда. Хочешь говорить правду – увольняйся и работай как независимый журналист. По-другому никак", - сказал журналист.

В конце акции протеста участники пикетов прошли по улицам города и покормили просом голубей. Задержаний и провокаций не было.

Материалы о преследовании активистов в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".