Пикетчик Владимир Тельпук общается с полицейскими. Волгоград, 25 октября 2020 года. Фото Вячеслава Ященко для "Кавказского узла".

25 октября 2020, 18:16

Пикеты против преследования активистов нашли отклик у прохожих в Волгограде

Четыре участника одиночных пикетов в Волгограде выступили в защиту активистов, на которых заведены административные дела. Прохожие поддержали пикетчиков и озвучили недовольство равнодушием чиновников к нарушениям прав людей.

Как писал "Кавказский узел", группа активистов, в том числе Тамара Гродникова, Ольга Карпухнова, Галина Тихенко, Владимир Тельпук, Елена Шеина и Нина Шубина регулярно проводят в центре Волгограда одиночные пикеты, на которых критикуют власть и выступают в поддержку оппозиционных активистов. Так, 18 октября пятеро из них на пикетах раскритиковали власти за реформу здравоохранения, потребовав улучшить качество медпомощи и повысить зарплаты врачам.

Четыре активиста – Тамара Гродникова, Владимир Тельпук, Галина Тихенко и Елена Шеина – сегодня с 14.00 до 16.30 по местному времени (13.00-15.30 мск) провели одиночные пикеты в разных местах на пересечении проспекта Ленина и Аллеи Героев в центре Волгограда.

Одиночный пикет Тамары Гродниковой. Волгоград, 25 октября 2020 года. Фото Вячеслава Ященко для "Кавказского узла".В частности, Тамара Гродникова держала в руках плакат с надписью «1937 год – это репрессии, 2020 год – это репрессии», а другие свои плакаты расставила вдоль бордюра, охарактеризовав это как "выставку своего протестного творчества".

"Когда в стране признается несколько сотен дел политически мотивированными и против активистов заводятся административные дела, это почему-то репрессиями не считается. На мой взгляд, репрессии начинаются тогда, когда нарушаются гражданские права и свободы человека: свобода слова, свобода самовыражения и право на независимое судебное расследование", - пояснила корреспонденту «Кавказского узла» Тамара Гродникова.

В России нарушения прав и свобод приобрели массовый и систематический характер, предположила активиста и привела качестве примера ситуацию в Волгограде. "В последнее время в Волгограде стали возбуждаться административные дела против гражданских активистов. Только за последние месяцы возбуждено не менее четырех "административок" - против активистов Елены Шеиной, Владимира Тельпука, Владимира Кругликова и Марии Худояровой. Эти дела необоснованны и возникают на ровном месте", - сказала Гродникова.

В ста метрах от Гродниковой стояла активистка из Волжского Галина Тихенко. Пенсионерка демонстрировала плакаты с упоминанием Владимира Путина и надписью «Принимающий зло без сопротивления становится его пособником. Мартин Лютер Кинг». Тихенко также выразила корреспонденту "Кавказского узла" обеспокоенность ростом количества рассмотрения в судах административных дел участников одиночных пикетов и «массовых гуляний» в Волгограде.

"Машу Худоярову вызывали в прокуратуру. Активистка из штаба Навального. Заведут административное дело - за то, что она кормила голубей. Мы все их тогда кормили. И сегодня будем кормить. Уж лучше голубей кормить, чем чиновников и полицейских", - сказала Галина Тихенко.

В свою очередь активистка Елена Шеина призналась, что ее удивило решение суда отменить назначенный ей штраф. "В последнее время что-то стали оправдывать (фигурантов по административным делам). Я удивлена. В Перми оправдали, в Калининграде оправдали. У нас суд второй инстанции меня оправдал. Что-то прямо творится невероятное", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Елена Шеина.

Владимир Тельпук, который сегодня стоял с плакатом «Банду [...] под суд» на своем обычном месте – у светофора на Аллее Героев, рассказал, что суд выписал ему штраф в 10 тысяч рублей. "Считаю, что наша власть начинает закручивать гайки, [...] открывая административные дела против активистов. На меня завели. Уже состоялся суд первой инстанции – на меня выписали 10 тысяч рублей штрафа. Сейчас обжалую приговор в областном суде. Дата заседания пока неизвестна", - рассказал Владимир Тельпук корреспонденту "Кавказского узла".

Прохожие поддержали пикетчиков и озвучили претензии к властям

Прохожие беседовали с участниками одиночных пикетов, многие фотографировали их плакаты и выражали солидарность, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на месте событий.

Туристка Елена из Подмосковья поддержала позицию пикетчиков. Волгоград, 25 октября 2020 года. Фото Вячеслава Ященко для "Кавказского узла".В частности, жительница Подмосковья Елена, которая приехала в Волгоград в составе туристической группы, поддержала позицию протестующих. "У власти много власти, и она нами манипулирует. Участников одиночных пикетов поддерживаю", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Претензии к властям высказал и бывший рабочий тракторного завода, ныне безработный Андрей Куликов. "Главное право людей на труд в Волгограде нарушено. Развалили тракторный завод, взамен людям ничего не предложили. Бегаю по городу, ищу работу. Кем только не работал в последнее время: от дворника до разносчика газет", - пожаловался он корреспонденту "Кавказского узла".

Жительница Центрального района, представившаяся Евгенией, также поддержала участников акций. Она считает, что нарушены ее пенсионные права. "Истекает срок досрочной пенсии, а работать все равно не разрешают. Пенсионный фонд Центрального района так и заявляет – нет, вы не имеете права (работать). А почему? Либо на копеечную пенсию живите или работайте и отказывайтесь от пенсии. Это несправедливо. Нам много лет, большой стаж. Мы льготники", - поделилась с корреспондентом "Кавказского узла" возмущением женщина.

Волгоградки Евгения и Наталия, проявившие интерес к лозунгам пикетчиков. Волгоград, 25 октября 2020 года. Фото Вячеслава Ященко для "Кавказского узла".Подруга пенсионерки, представившаяся Наталией, заявила корреспонденту "Кавказского узла", что жильцы ее многоквартирного дома, являющегося памятником архитектуры регионального значения, возмущены «нарушением права на благоприятную среду обитания и открытым хамством чиновников».

"У нас под окнами продали землю памятника архитектуры (регионального значения) под кафе, которое должно было быть павильоном, а сделали капитальное строение. Но если там хозяин власть имущий, то ему все можно. Нигде ничего не докажешь. Наших жителей не просто во всех инстанциях футболят, но и оскорбляют. Жить невозможно рядом с этим кафе. Постоянный ночной шум и сотрясение стен", - пожаловалась женщина.

О «сомнительном положении местных журналистов» рассказал корреспонденту "Кавказского узла" проходивший мимо пикетчиков журналист местного СМИ. Молодой человек на условиях анонимности сообщил об отсутствии свободы слова в городе. "Журналисты местных СМИ, подконтрольных [властным структурам], не могут рассказывать о реальных проблемах граждан. Одни победные реляции и озвучивание позиции властей через СМИ. Главреды просто не пропускают проблемные темы. Работаем только под заказ и по заданию главреда. Хочешь говорить правду – увольняйся и работай как независимый журналист. По-другому никак", - сказал журналист.

В конце акции протеста участники пикетов прошли по улицам города и покормили просом голубей. Задержаний и провокаций не было.

Материалы о преследовании активистов в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Волгоградцы выразили солидарность с участниками пикетов в поддержку хабаровчан", "Волгоградские активисты призвали не голосовать за кандидатов от партии власти", "Попытка поддержать хабаровчан обернулась для трех краснодарцев арестом".

Автор: Вячеслав Ященко; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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