Прокуратура потребовала взять под охрану озеро Ак-Гёль в Махачкале

29 октября 2020, 14:06

Озеро Ак-Гёль в Махачкале недостаточно защищено от загрязнения и истощения, а на его берегах нет обозначений охраняемого природного объекта, указала прокуратура Дагестана, потребовав от Минприроды республики устранить нарушения.

Как сообщал "Кавказский узел", махачкалинские активисты неоднократно протестовали против загрязнения и застройки озера Ак-Гёль. 8 октября жители столицы Дагестана потребовали прекратить застройку озера, а активисты движения "Город Наш" пригрозили властям региона акциями протеста.

Махачкалинская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку, при которой выявила, что жилой сектор "Степного поселка" в Махачкале, примыкающий к озеру Ак-Гёль в юго-западной части, не оборудован в достаточной степени водоотводами, которые предохраняли бы водоем от загрязнения и истощения. Также на границах озера не установлены знаки "Водоохранная зона", сообщила сегодня в Instagram прокуратура Дагестана.

Министру природных ресурсов и экологии Дагестан внесено представление устранить нарушения. "Принимаются меры, направленные на охрану водного объекта от несанкционированного размещения отходов и сброса неочищенных сточных вод в акваторию озера", – заявило ведомство.

Запись о проверке была размещена на страницы прокуратуры Дагестана в ночь на 29 октбяря. К 13.50 мск публикация набрала 311 отметок "нравится" и 32 комментария. Большинство пользователей отреагировали иронией на заявление ведомства. "Сколько можно постановлять, изучать. Достаточно взглянуть на озеро и понять, что озеро гибнет на глазах. Переходите уже к делу. Спасайте!" – написала в частности olgapripilyak.

На сайте министерства природы и экологии Дагестана на 13.35 мск нет комментариев относительно заявления прокуратуры.