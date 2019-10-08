Махачкалинцы потребовали прекратить застройку берегов Ак-Гёля

08 октября 2019, 14:57

Активисты движения "ГородНаш" пригрозили властям Дагестана акциями протеста, предположив, что берег озера Ак-Гёль в Махачкале застраивается, а сам водоем осушается на фоне бездействия властей. Точная причина обмеления озера пока неизвестна, уточнили ученые. Мэрия Махачкалы заверила, что возвращает приватизированные прибрежные участки в собственность муниципалитета.

Как писал "Кавказский узел", махачкалинские активисты неоднократно протестовали против загрязнения и застройки озера Ак-Гёль. 8 июля семь активистов провели в Махачкале серию одиночных пикетов, потребовав построить очистные сооружения на озере. Экологическая ситуация катастрофична, но власти бездействуют, заявили они.

Петиция за спасение озера набрала за шесть дней менее 800 подписей

Активисты движения "ГородНаш" опубликовали 2 октября петицию "Остановите уничтожение озера Ак-Гёль и пространства вокруг него!". Петиция, размещенная на сервисе Change.org и адресованная, в частности, министру природных ресурсов и экологии Дагестана, набрала к 14.10 мск 8 октября 793 подписи.

"Озеро мелеет на глазах, в нем погибло большинство рыб, а его вода выглядит отравленной. По берегам озера идет многочисленное строительство, а также огорожены участки под будущую стройку (в т.ч. в парке Ак-Гёль). Эти процессы идут годами, но они особенно ускорились в последнее время (в частности, осушение озера). Поэтому, мы выражаем свое негодование противоправным бездействием ответственных органов и лиц, которые в силу закона должны контролировать и противодействовать вышеуказанным процессам", - говорится в тексте петиции.

Авторы обращения предположили, что происходит "сознательное уменьшение береговой линии для дополнительной застройки". Они потребовали от чиновников в течение месяца подготовить "дорожную карту" для исправления ситуации "с реальным планом и сроками", пообещав в противном случае "выйти на публичные массовые мероприятия в защиту экологии нашего города".

В обмелении озера потенциально заинтересован любой владелец стройки на берегу водоема, считает активист движения "ГородНаш", гендиректор юрфирмы «Магомедов и партнеры» Арсен Магомедов.

"У каждого водного объекта есть береговая линия и водоохранная зона, строительство в пределах которых либо запрещено, либо ограничено. Но если вода отходит, то вместе с водой отступают и границы водоохранной зоны. Получается, что если раньше постройки, которые находились у воды, можно было признать незаконными, то с отступлением воды в результате его осушения стройка может быть признана законной, так как она фактически уже не находится у берега, в охраняемой зоне. И к тому же в результате осушения озера, расширяется площадь предполагаемой территории застройки", - сказал Магомедов корреспонденту "Кавказского узла".

Проблема обмеления озера Ак-Гёль беспокоит и активистов Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Дагестане, которые в начале года направили главе Дагестана предложения для исправления ситуации, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы реготделения ОНФ.

"Уровень воды в озере зависит от уровня [Каспийского] моря - как в сообщающихся сосудах. Раньше была подпитка от канала имени Октябрьской революции, но сейчас её нет, искусственно уровень воды не поддерживается. Само озеро относительно неглубокое. Плюс негативное воздействие оказывает активная хозяйственная деятельность", - сказал он.

Активисты фронта предложили создать «Зеленый щит» Махачкалы и включить в него городские озера и другие экологические объекты, а также искусственно подпитывать озера и остановить застройку их берегов, уточнил представитель ОНФ.

Ученый назвал четыре причины обмеления Ак-Геля

Последние исследования состояния озера проводились 2-3 года назад, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» старший научный сотрудник Прикаспийского института биологических ресурсов Дагестанского научного центра РАН Магомед Гуруев. "Институт в свое время проводил исследования, занимался изучением, но из-за отсутствия в последние годы финансирования специальных исследований и наблюдений не велось", - сказал он.

Ученый признал, что озеро "потихоньку деградирует". "Это уникальное место, которое украшает город, улучшает экологические условия населения. Полностью оно, может, и не высохнет, но если прилегающую территорию застраивать домами, то лучше для города точно не станет", - сказал Гуруев.

По его словам, можно выделить четыре причины обмельчания водоема. "Первое – это антропогенный фактор. То есть активизировавшееся строительство, которое ведется в разных частях водоема. Озеро в основном подпитывается грунтовыми водами, которые формируются на склонах горы Тарки-Тау. При рытье котлованов, строительстве фундаментов у берега, по всей видимости, эти воды отводят и в какой-то степени дебет воды, имеющий большое значение для общего гидрологического баланса озера, отсекается", - предположил ученый.

Кроме того, на озеро оказывает влияние и уровень воды в Каспийском море. "Ак-Гёль находится в определенной зависимости от уровня Каспийского моря. Последние 10-15 лет уровень моря упал примерно на один метр. Эти привело и к снижению уровня вод и на прилегающей территории", - сказал Магомед Гуруев.

Свою роль, по его словам, сыграли и климатические факторы. "В последнее время отмечается тенденция повышения температуры. А выпадение же осадков носит экстремальный характер. Раньше они были более-менее равномерные. Сейчас же либо идут ливни, либо долгое время не выпадает никаких осадков", - отметил ученый.

Четвертая причина, по его словам, в том, что "долгое время в озеро сбрасывались сточные воды и промышленные стоки". "Какая из этих четырех причин является превалирующей, без соответствующей исследовательской базы сказать нельзя. Для ее получения надо произвести бурение скважин, отслеживать уровень грунтовых вод, вести многолетние наблюдения. Пока же мы можем прогнозировать, основываясь на знаниях динамики", - сказал сотрудник РАН.

По его словам, если республиканские и городские власти смогут найти средства для финансирования работ, то научные работники института готовы установить точную причину высыхания и предложить меры для сохранения озера.

Объем озера Ак-Гёль в 2018 году уменьшился на 15%

Активистка движения «ГородНаш» Лариса Бачиева рассказала, что уже несколько лет борется за сохранение озера Ак-Гёль. "Три года назад, когда я переехала жить в район рядом с озером, я взялась очень жестко за его защиту. Стала обращаться к председателю правительства, в министерство экологии и природных ресурсов Дагестана. Минэкологии тогда сообщило, что на экологическую реабилитацию озера выделено 120 миллионов рублей. Она была якобы завершена еще в 2018 году. Но фактически озеро не спасли. Раньше в районе озера было много живности, сейчас же практически не осталось ни птиц, ни животных", - отметила она. К тому же значительно, по ее словам, снизился уровень воды, а в самом озере появились три островка.

В середине июля Бачиева провела ряд одиночных пикетов на площади Махачкалы, чтобы обратить внимание главы Дагестана Владимира Васильева на проблемы озера. "Тогда ко мне вышла начальник отдела по приему граждан. Она сказала, что меня примет зампредседателя правительства Владимир Лемешко, курирующий эти вопросы. Но эта встреча так и не состоялась до сих пор", - сказала 4 октября корреспонденту "Кавказского узла" Лариса Бачиева.

При этом, по ее словам, в конце июля она получила от министерства экологии и природных ресурсов и минстроя Дагестана справку о состоянии озера и прилегающей территории. Согласно ответу Минстроя от 25 июля, копия которого имеется в распоряжении «Кавказского узла», в 2018 году действительно произошло резкое снижение уровня воды в озере. Общее падение уровня воды в 2018 году составило 1,16 метра, а объем воды снизился примерно на 15 процентов.

Минстрой Дагестана признал, что около южного берега озера "наблюдается активная застройка". "Берега озера в северо-западной и южной частях хаотично застроены, поросли камышом и использовались для складирования строительных отходов. Из-за чрезмерного хозяйственного воздействия ухудшились фильтрационные свойства прилегающего к озеру рельефа. Нарушен свободный приток подземных вод в котлован озера. Весь этот комплекс абиотических и антропогенных факторов может быть причиной наблюдаемого снижения уровня озера Ак-Гёль", - говорится в справке.

Мэрия вернула в собственность города два гектара прибрежных территорий

При этом в районе озера Ак-Гёль строится два девятиэтажных дома, пять 12-этажных, два 13-этажных, один 14-этажный, ресторан и банкетный зал на 500 мест, а также торгово-развлекательный центр «Ривера». На все эти объекты есть правоустанавливающие и разрешительные документы, выданные администрацией Махачкалы, говорится в документе.

Документы, разрешающие строительство домов вокруг озера, датированы 2012-2015 годами, при новом мэре Махачкалы Салмане Дадаеве, возглавившем город в феврале этого года, не было выдано ни одно разрешение на строительство многоквартирного дома, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы мэрии Махачкалы.

"Администрация города высоко ценит вклад активистов движения «ГородНаш», которые активно участвуют в городской проблематике, недавно, к примеру, выявили и через суд вернули муниципалитету участок земли в этом районе", - сказал он.

Юристы мэрии через суд возвращают в собственность города участки земли вокруг озера, уточнил врио замначальника правового управления мэрии Магомедсаид Гаджиев. "Мы выявили земельные участки, на которые право собственности было зафиксировано за физическими лицами на основе представленных ими сомнительных постановлений администрации о выделении им земли. Когда оригиналы этих постановлений были подняты из архива, то оказалось, что за этими номерами - постановления о награждении горожан или присвоения заслуженных званий. Никакого отношения к земельным участкам они не имели", - рассказал он корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, юристам уже удалось вернуть в собственность города около двух гектаров земли в районе озера, суд отменил право собственности прежних владельцев, признав их документы нелегитимными. Это в основном незастроенные и пустующие земли, добавил Гаджиев.