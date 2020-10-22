Жители Владикавказа пожаловались на резкий рост цен на продукты

22 октября 2020, 20:13

Резкий рост цен на хлеб зафиксирован в Северной Осетии, хлебопекари ссылаются на подорожание муки и энергоносителей. Также значительно выросли в цене сахар и подсолнечное масло, сообщили "Кавказскому узлу" жители Владикавказа.

Как писал "Кавказский узел", рост тарифов на услуги ЖКХ в Северной Осетии составил в среднем 3%, больше всего подорожала электроэнергия. Опрошенные "Кавказским узлом" жители республики рассказали, что стараются платить за коммунальные услуги вовремя, но пожаловались на высокие тарифы.

В течение пяти лет в Северной Осетии не росли цены на хлеб, заявил министр экономического развития Северной Осетии Казбек Томаев. "За это время подорожали мука, зерно, энергоносители. Пятилетнее сдерживание цен привело к тому, что цены на хлеб выросли. В некоторых магазинах они остались прежними. Разброс от 20 до 26 рублей, в среднем 24-25 рублей стоимость буханки хлеба", – сказал министр на пресс-конференции 20 октября.

Представителям Гильдии пекарей министерство предложило ряд вариантов по снижению цен. "У нас есть Фонд микрофинансирования, мы предлагали различные варианты, в том числе беспроцентные кредиты на заработную плату. Но они все говорили, что для этого необходима прибыль, а все они работают, с их слов, в убыток. Мы проводили анализ на некоторых предприятиях. На самом деле, если платить все налоги, заработную плату с отчислениями (а заработная плата наряду с мукой – основная составляющая стоимости), получалось, что себестоимость одной булки хлеба около 22-23 рублей", – отметил министр. Он добавил, что цена на хлеб сейчас государством не регулируется.

Подорожание хлеба также связано с низким урожаем зерна в целом по стране, отметил министр. "За последние две недели мука подорожала в различных точках на 3-13%. Со второго полугодия также увеличилась цена на газ. Мы мониторили стоимость хлеба в соседних регионах. Близкая цена к нам с учетом нынешнего повышения в Дагестане, Ставропольском крае, в других субъектах пока держится, но будут изменения", – сказал Казбек Томаев.

По словам Томаева, производители хлеба и раньше пытались увеличить стоимость, однако их просили подойти к этому вопросу сдержанно, чтобы не было резкого роста."Надеемся, что к нам прислушаются, и стоимость в ближайшее время чуть уменьшится. Рост будет не такой значительный. Если к нам не прислушаются, то у нас есть определенные механизмы воздействия – управление ФАС", – заявил он. Также Томаев сообщил, что Минэкономики ведет переговоры с торговыми сетями, чтобы наценка составляла не более 10%.

Хлебопекари связали рост цен на хлеб с удорожанием зерна

Причиной повышения стоимости хлеба стали рост цен на энергоносители и зерно, а также плохой урожай, заявил владелец пекарни "Нива". "Все подорожало. Сахар стоил 1400 рублей за мешок, а сейчас 2300 рублей. Муку нам поставляют из Краснодара и Ставрополя. Обычный формовой хлеб, так называемый кирпич, у нас был 16 рублей, сейчас мы его сдаем в магазины по 18. Мы подняли цены по минимуму, понимаем ситуацию", – заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Подорожание хлеба связано с ростом цен на зерно, сообщил поставщик муки, назвавшийся Робертом. "Килограмм пшеницы поднялся в цене с 13 рублей до 18, оттуда и подорожание муки и хлеба. В республике не выращивают пшеницу третьего класса, которая пригодна для муки. Муку покупают на Ставрополье, в Краснодарском крае, Ростовской области. В Моздокском районе республики есть немного", – сказал он.

Продавцы и покупатели отметили значительный рост цен на сахар и подсолнечное масло

Корреспондент "Кавказского узла" посетила три продуктовых магазина в разных частях Владикавказа, чтобы узнать, что сейчас происходит с ценами. По словам продавцов, за последние две недели резко подорожал не только хлеб, выросли цены на сахар и подсолнечное масло.

"Мы второй день покупаем хлеб по 22 рубля, продаем за 25 рублей. Поставщики говорят, что подорожала мука. На покупательскую способность это не повлияло. Также подорожали яйца на 5-10 рублей. Они стоили 60 рублей, сейчас 73 рубля. Подсолнечное масло "Злато" раньше стоило 95 рублей, сейчас 128 рублей. Сахар мы продаем по 47 рублей за килограмм, летом он стоил 30-35 рублей", – рассказала продавец, представившаяся Мариной.

В другом магазине продавцы рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что торговая точка покупает хлеб за 23 рубля, а продает за 25. Раньше пятикилограммовый мешок сахара стоил 210 рублей, сейчас 260 рублей. Цена на подсолнечное масло "Злато" поднялась с 95 рублей до 125. Рост цен произошел неожиданно примерно две недели назад, отмечают продавцы.

Еще в одном магазине с сегодняшнего дня несколько снизилась цена на хлеб. "У нас было подорожание хлеба, но с сегодняшнего дня поставщики продают нам его по 20 рублей, мы продаем по 22. Раньше мы его брали по 17 рублей, продавали по 20, затем цены поставщиков выросли до 23 рублей, мы продавали по 25. С сегодняшнего дня поставщики снизили цену. Сильно выросли цены на подсолнечное масло – со 100 рублей до 130 – и сахар. Раньше мы его продавали по 35-40 рублей, сейчас по 55 рублей за килограмм", – сообщила продавец.

80-летняя пенсионерка Мария Васильевна возмущена ростом цен на хлеб, но еще больше на сахар. Она одна воспитывает двух внуков 14 и 18 лет, поэтому для нее новость о повышении стала неприятным сюрпризом. "Я получаю 20 тысяч рублей. Конечно, трудно. Зашла в магазин, там 50 рублей стоит килограмм сахара. Я не купила, в другом месте поищу дешевле. А масло подсолнечное 120 рублей уже стоит, было 70- 80 рублей. Подняли цены, но не настолько же! И я не купила ничего", – рассказала пенсионерка корреспонденту "Кавказского узла".

Опрос не носит репрезентативного характера и отражает лишь частные мнения жителей Владикавказа.