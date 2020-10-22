Армения и Азербайджан сообщили о боях по всей линии фронта

22 октября 2020, 08:44

Позиции войск Азербайджана в зоне карабахского конфликта ночью обстреливались на трех направлениях фронта, а к утру локальные бои начались по всей линии соприкосновения, сообщило Минобороны. О столкновениях на всех участках фронта заявило и военное ведомство Армении.

Что происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", ночь в зоне конфликта с 20 на 21 октября прошла в напряженной обстановке, азербайджанское Минобороны сообщило об ударах войск Армении на Агдеринском, Физули-Джебраильском и Губадлинском направлениях фронта. Вечером 21 октября власти Азербайджана заявили о восстановлении контроля над 22 населенными пунктами.

Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября, от предыдущих обострений нынешняя эскалация отличается тем, что боестолкновения идут по всей линии фронта, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

По всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе утром 22 октября идут бои, сообщило Минобороны Азербайджана. "Армянские войска нанесли удары по позициям азербайджанской армии из стрелкового оружия, минометов и пушек", – сказано в сообщении ведомства, направленном сегодня корреспонденту "Кавказского узла".

Армения продолжила наносить удары по трем направлениям, сказано в сообщении. "В течение дня 21 октября и в ночь на 22 октября боевые действия на Агдере-Агдамском, Физули-Джебраильском и Зангилан-Губадлинском направлениях фронта продолжались с различной интенсивностью", – отметило Минобороны Азербайджана.

Минобороны Армении в свою очередь подтвердило столкновения по всей линии соприкосновения. В течение ночи обстановка в зоне конфликта была стабильно напряженной, сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян. "На некоторых участках продолжались артиллерийские бои", – написала она сегодня на своей странице в Facebook.

Напомним, что ранее участники миротворческих инициатив на Южном Кавказе заявили, что продолжение боев в Нагорном Карабахе обернется гуманитарным кризисом, если стороны конфликта не начнут мирные переговоры.

Новости о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" публикует на странице "Карабах: худой мир или война?". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?"