Военнослужащий армянской армии на передовой. Кадр видео НКР ИнфоЦентр https://www.facebook.com/ArtsakhInformation/videos/401158884385156/

22 октября 2020, 08:44

Армения и Азербайджан сообщили о боях по всей линии фронта

Позиции войск Азербайджана в зоне карабахского конфликта ночью обстреливались на трех направлениях фронта, а к утру локальные бои начались по всей линии соприкосновения, сообщило Минобороны. О столкновениях на всех участках фронта заявило и военное ведомство Армении.

Что происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", ночь в зоне конфликта с 20 на 21 октября прошла в напряженной обстановке, азербайджанское Минобороны сообщило об ударах войск Армении на Агдеринском, Физули-Джебраильском и Губадлинском направлениях фронта. Вечером 21 октября власти Азербайджана заявили о восстановлении контроля над 22 населенными пунктами.

Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября, от предыдущих обострений нынешняя эскалация отличается тем, что боестолкновения идут по всей линии фронта, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

По всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе утром 22 октября идут бои, сообщило Минобороны Азербайджана. "Армянские войска нанесли удары по позициям азербайджанской армии из стрелкового оружия, минометов и пушек", – сказано в сообщении ведомства, направленном сегодня корреспонденту "Кавказского узла".

Армения продолжила наносить удары по трем направлениям, сказано в сообщении. "В течение дня 21 октября и в ночь на 22 октября боевые действия на Агдере-Агдамском, Физули-Джебраильском и Зангилан-Губадлинском направлениях фронта продолжались с различной интенсивностью", – отметило Минобороны Азербайджана.

Минобороны Армении в свою очередь подтвердило столкновения по всей линии соприкосновения. В течение ночи обстановка в зоне конфликта была стабильно напряженной, сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян. "На некоторых участках продолжались артиллерийские бои", – написала она сегодня на своей странице в Facebook.

Напомним, что ранее участники миротворческих инициатив на Южном Кавказе заявили, что продолжение боев в Нагорном Карабахе обернется гуманитарным кризисом, если стороны конфликта не начнут мирные переговоры.

Новости о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" публикует на странице "Карабах: худой мир или война?". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?"

Примечание:

"Минобороны Армении отчиталось о двух сбитых азербайджанских самолетах", "Степанакертцы отказались выйти из убежищ из-за угрозы обстрелов", "Армения обвинила Азербайджан в попытке захватить Гадрут".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

22 октября 2020, 10:25

22 октября 2020, 09:36

22 октября 2020, 08:09

  • 1 Министр заинтересовался смертью COVID-пациентов в Ростове-на-Дону

    Глава Минздрава России Михаил Мурашко поручил Росздравнадзору по Ростовской области проверить причину смерти 13 пациентов с COVID-19 в Ростове-на-Дону. Проверка назначена в связи с публикациями о нехватке кислорода в больнице, сообщил региональный Росздравнадзор.

22 октября 2020, 07:20

22 октября 2020, 06:30

  • В Грузии изменены правила карантина в связи с коронавирусом

    Граждане Грузии, которые вернулись в страну и имеют результаты тестов на коронавирус, не будут больше помещаться на карантин, им достаточно самоизолироваться. Из-за роста числа зараженных COVID-19 послы 27 стран Евросоюза приняли решение исключить Грузию из числа безопасных стран.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи