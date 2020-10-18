Активистка Тамара Гродникова держит плакаты с критикой реформы здравоохранения и с требованием повысить зарплаты врачам. Волгоград, 18 октября 2020 года. Фото Татьяны Филимоновой для "Кавказского узла".

18 октября 2020, 17:37

Пикетчики в Волгограде потребовали повысить зарплаты врачам

Пять волгоградских активистов на одиночных пикетах раскритиковали власти за реформу здравоохранения, потребовав улучшить качество медпомощи и повысить зарплаты врачам. Прохожие поддержали пикетчиков, назвав проблему актуальной.

Как писал "Кавказский узел", группа активистов, в том числе Тамара Гродникова, Ольга Карпухнова, Галина Тихенко, Владимир Тельпук, Елена Шеина и Нина Шубина регулярно проводят в центре Волгограда одиночные пикеты, на которых критикуют власти и выступают в поддержку оппозиционных активистов. Так, 3 октября четыре пикетчика потребовали расследовать отравление Алексея Навального и публичный суицид журналистки Ирины Славиной, обвинившей в своей смерти российские власти.

Активист Владимир Тельпук проводит одиночный пикет с критикой реформы здравоохранения. Волгоград, 18 октября 2020 года. Фото Татьяны Филимоновой для "Кавказского узла".Пять активистов - Владимир Тельпук, Елена Шеина, Тамара Гродникова, Галина Тихенко и Нина Шубина – с 14 до 17 часов по местному времени (13.00-16.00 мск) провели сегодня одиночные пикеты на аллее Героев в центре Волгограда.

Активисты по очереди стояли с плакатами, содержащими, в частности, надписи «Оптимизация здравоохранения поставила здоровье нации под угрозу!», «Верните нам отнятые медучреждения, больничные койки и врачей», «Когда поднимут зарплаты медикам?» и другой критикой в адрес власти.

Реформа здравоохранения началась в 2010 году, когда был принят закон об обязательном медицинском страховании. Она заключалась в оптимизации расходов за счет закрытия неэффективных больниц и расширения использования высокотехнологичных медучреждений. Кроме того, аналогичные меры начали принимать еще в 2003–2005 годах. В результате оптимизации, по данным Центра экономических и политических реформ, с 2000 по 2015 год количество больниц в России уменьшилось вдвое, с 10,7 тысяч до 5,4 тысячи, а количество поликлиник - на 12,7%, до 18,6 тысячи. По оценке специалистов Центра, в случае сохранения таких темпов закрытия больниц (примерно 353 ежегодно) к 2021-2022 годам количество медучреждений в стране сократится до 3000. Вице-премьер Татьяна Голикова в 2019 году признала, что во многих российских регионах оптимизация здравоохранения «была проведена неудачно», сообщило 3 ноября 2019 года РБК.

"Мне кажется, оптимизация медицины - это самый плохой проект нашего правительства. Насколько я помню, у нас никогда не было избытка поликлиник, больниц и врачей. Я дочь врача и знаю не понаслышке, что врачи всегда работали с перегрузкой. Поэтому оптимизация неуместная и сейчас приводит к пагубным последствия. Маму моей знакомой после хирургической операции надо было отвезти в поликлинику. В поликлинике по месту жительства специалиста для проведения простейших манипуляций не оказалось в штате. Пришлось ей больную престарелую мать везти в другое медучреждение... Это то, к чему привела наша оптимизация, в ней изначально не было необходимости", - сказала корреспонденту «Кавказского узла» Тамара Гродникова.

Пикетчица Елена Шеина. Волгоград, 18 октября 2020 года. Фото Татьяны Филимоновой для "Кавказского узла".Схожее мнение высказала Елена Шеина. "Когда говорю про медицину, у меня все внутри закипает. Откуда у нас может быть медицина, если у нас все разрушено – и образование, и наука. И еще такая оптимизация – сколько больниц позакрывали и врачей поувольняли. Врач в цивилизованной стране - самая высокооплачиваемая должность. Люди должны зарабатывать, чтобы нас лечили хорошо. Ни анализы невозможно сдать, ничего. В больницы заходить страшно – все обшарпанное", - поделилась активистка мнением с корреспондентом "Кавказского узла".

Пришедшая поддержать пикетчиков активистка Наталья Дорожнова сообщила, что готовится к сложной хирургической операции. "В поликлинике должны были сделать фиброгастроскопию. Мне пытались вставить трубку без анестезии, ничего не получилось, отправили делать платно. 2200 рублей такая процедура стоит. Сейчас хожу занимаю у наших товарищей, чтоб выручили немножко", - пожаловалась она корреспонденту "Кавказского узла".

Одиночный пикет Нины Шубиной. Волгоград, 18 октября 2020 года. Фото Татьяны Филимоновой для "Кавказского узла".Двое полицейских наблюдали за пикетчиками издалека. Прохожие в основном читали плакаты и проходили мимо, некоторые поднимали большой палец в знак одобрения, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на месте пикетов.

"Я не знаю, услышит ли их кто-то, но с медициной сейчас кошмар, - сказала корреспонденту "Кавказского узла" пенсионерка Нина Даниловна. – У меня дочь переболела ковидом, сейчас восстанавливается. Все анализы, кроме крови, делала платно, ну разве это дело? Очень жаль врачей, им приходится сейчас очень трудно, но жаль и пациентов, которые не могут дождаться помощи, ведь сколько больных у нас, у которых не ковид, а другие болезни, их очень много. Это же коллапс, по-другому не скажешь".

Прохожий, представившийся Виктором Борисовичем, назвал требования пикетчиков актуальными. "Актуальнее темы не придумаешь, жаль только, никто на эти пикеты не отреагирует", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Примечание:

"Волгоградские активисты призвали не голосовать за кандидатов от партии власти", "Волгоградцы выразили солидарность с участниками пикетов в поддержку хабаровчан", "Попытка поддержать хабаровчан обернулась для трех краснодарцев арестом".

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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