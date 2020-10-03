Волгоградские активисты потребовали расследовать самоубийство журналистки Ирины Славиной

03 октября 2020, 21:01

Четыре активиста провели в Волгограде пикеты, потребовав расследовать отравление оппозиционера Алексея Навального и публичный суицид журналистки Ирины Славиной, которая обвинила в своей смерти российские власти. Пикетчики сочли свои акции малоэффективными, но заявили, что будут продолжать их.

"Кавказский узел" информировал, что 26 сентября четыре активиста провели в центре Волгограда одиночные пикеты с требованиями об отставке Владимира Путина и расследовании отравления оппозиционного лидера Алексея Навального. Прохожие выразили согласие с протестующими.

Активисты на юге России, в том числе в Волгограде, неоднократно проводили пикеты в поддержку Алексея Навального после отравления оппозиционера в августе. Навальный выжил, он объявил заказчиками покушения российские власти. Комментируя это, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что у патриотов России "чешутся руки" наказать оппозиционеров. Заказчиком покушения на оппозиционера Алексея Навального логичнее считать не Путина, а Рамзана Кадырова, считает сам глава Чечни. На отравление Навального отреагировал и Европарламент, который 17 сентября принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении России и прекращении строительства газопровода "Северный поток-2".

Пикетчиков фотографировали люди в гражданском

Сегодня четверо активистов – Галина Тихенко, Тамара Гродникова, Ольга Карпухнова и Владимир Тельпук – в течение двух часов проводили одиночные пикеты в центре Волгограда. Акции начались в разное время на аллее Героев. За пикетами наблюдали сотрудники полиции и казаки. Они предупредили активистов о необходимости соблюдать расстояние между пикетчиками. На ближайшей к пикетчикам лавочке сидели мужчины в черной одежде, периодически они фотографировали активистов. По мнению протестующих, это силовики.

Галина Тихенко принесла на пикет плакат "За Навального! Сегодня пришли за Навальным, завтра за мной, послезавтра за тобой!" и еще один, с напоминанием о претензиях Навального к российским властям как заказчикам отравления. Ольга Карпухнова держала плакаты "Прав все меньше", "ГУЛАГ все ближе", еще несколько плакатов она расставила на асфальте. У Владимира Тельпука были плакаты с критикой российских властей.

Тамара Гродникова принесла несколько плакатов, посвященных гибели журналистки Ирины Славиной. На одном из плакатов она написала, что гибель Славиной - результат длительной травли оппозиции и свободы слова!", на другом - "Требуем расследовать на предмет преступления "доведение до самоубийства!". Часть плакатов активистка расставила на лавочке.

Главный редактор издания KozaPress Ирина Славина днем 2 октября совершила суицид перед зданием МВД в Нижнем Новгороде. На своей странице в Facebook незадолго до этого она написала: "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию". Славину неоднократно штрафовали за высказывания в соцсети и публикации на сайте KozaPress. За день до самоубийства в квартире журналистки был проведен обыск в рамках расследования дела об участии в "нежелательной организации", по которому она проходила свидетелем. Комиссия по правам журналистов Совета по правам человека при президенте России призвала Следком проверить причастность нижегородских силовиков к смерти Славиной, сообщила сегодня "Медуза".

Активистка раскритиковала приговор историку Юрию Дмитриеву

Славина своим самоубийством "продемонстрировала крайнюю форму несогласия с тем, что вытворяет власть", считает Ольга Карпухнова. "Как можно доводить до такого состояния журналистку? Ничего противозаконного она не делала. Я воспринимаю ее поступок как собственный. С 2018 года я хожу на пикеты с экономическими и политическими требованиями. Реакции никакой, власть не обращает на нас внимания. Хабаровск больше 70 дней выходит со своими требованиями. На них никто не обращает внимания. Славина имела свою позицию, ее гнобили штрафами. А последняя ситуация со спиливанием дверей, когда она вынуждена была одеваться в присутствии посторонних людей - это уже физическое унижение", - заявила Карпухнова корреспонденту "Кавказского узла".

Активистка добавила, что возмущена и приговором историку Юрию Дмитриеву, которому дали 13 лет колонии. "Дмитриеву нельзя было давать никаких сроков, он просто делал свою работу. Мы прекрасно знаем, какие беззакония творила советская власть. Человек нашел факты, воспоминания, обработал документы - за это его и осудили", - полагает Карпухнова.

29 сентября Верховный суд Карелии ужесточил приговор 64-летнему исследователю сталинских репрессий, руководителю карельского отделения общества "Мемориал" Юрию Дмитриеву. Его осудили по статье о насильственных действиях сексуального характера против девочки, но сначала дали 3,5 года, а при пересмотре приговора - 13 лет, сообщила 29 сентября "Новая газета".

Пикетчики намерены продолжать акции протеста

Карпухнова отметила, что сегодня ее много фотографируют силовики. "Я понятия не имею насколько эффективны мои пикеты. Я как выходила, так и буду выходить, по возможности. Я вхожу в эти 2%, которые считают необходимым демонстрировать свое мнение публично. Я буду и дальше выходить. В Волгограде минимальное количество людей выражает свое несогласие - в основном делают вид, что ничего не происходит. Но в это время у них забирают их права все больше. Если не будут объединяться и выходить, у нас не будет ничего в нашей жизни", - считает активистка.

Тамара Гродникова объяснила корреспонденту "Кавказского узла", что еженедельно выходит на пикеты, поскольку "страна живет очень неспокойно, каждую неделю происходят экстраординарные, печальные и трагические события". "Не реагировать на них просто невозможно. Не закончили обсуждать трагедию с Навальным, как произошла новая трагедия - с журналисткой Ириной Славиной. И практически каждую неделю происходит такое, на что нормальный гражданин не реагировать просто не может", - подчеркнула Гродникова.

Она сказала, что не видит эффекта от пикетов. "Я вижу часть граждан, которые положительно реагируют, поддерживают, придерживаются аналогичной точки зрения, подходят, обсуждают, высказываются, ведут себя активно. А часть граждан считают, что все, что говорят пикетчики, не соответствует действительности, все это выдумки и провокации, спецслужбы диктуют нам шпаргалки, с которыми мы выступаем, и нам за это платят. Вот сегодня я говорю о конкретной трагедии с человеком, но уже две дамы назвали это ерундой, а нас дебилами. И это не единичный случай. Эта часть общества не воспринимает тех, кто критикует власть", - резюмировала активистка.

Галина Тихенко указала, что проводит пикеты еженедельно. "Потому что постоянно надо высказывать власти свои требования и не молчать. Мы не будем останавливаться. Я сегодня вышла в поддержку Алексея Навального против того, чтобы такими методами государство боролось с людьми, которые имеют свое мнение, высказывают свою позицию, выступают против власти. Я требую провести расследование по поводу отравления Алексея Навального, возбудить уголовное дело. А не рассказывать, что Навальный сам себя отравил", - сказала Тихенко корреспонденту "Кавказского узла".

Активистка отметила, что уже 10 лет регулярно выходит на пикеты. "В нашем миллионном городе - болото. 10 человек не набирается, кто пикетирует. Толк [от пикетов] есть, но его мало", - констатировала она.

Активист Владимир Тельпук пояснил, что хочет воодушевить волгоградцев своим примером. "Я хочу показать жителям нашего города что не надо бояться открыто выражать свое мнение. Люди подходят и жалуются - я предлагаю им выходить и открыто выражать свое мнение. Трудно сказать, есть ли эффект от пикетов. Люди в основном поддерживают, но дальше этого не идет", - указал он.

Тельпук также считает, что в связи с гибелью Славиной должно быть возбуждено уголовное дело о доведения до самоубийства. "Человека так допекли необоснованными проверками, штрафами, что человек не нашел другого выхода", - сказал пикетчик корреспонденту "Кавказского узла".

Прохожие по-разному отреагировали на пикеты

Две женщины прочитали плакаты Гродниковой и назвали их содержание "ерундой". "Не слышала ни о какой трагедии и слышать не хочу. Они что, войны хотят, им в мире жить надоело?" - сказала корреспонденту "Кавказского узла" одна из женщин, представившаяся Аллой Владимировной. При этом она указала на пикетчиков.

Молодой человек, представившийся Романом, указал корреспонденту "Кавказского узла", что "в последнее время слишком часты то отравления, то самоубийства критически мыслящих людей". "По этим фактам нужны расследования, но все знают, что их не будет", - заключил он. По словам прохожего, пикеты, безусловно, нужны. "Они здесь часто пикетируют. Немногие на такое способны. Я думаю, к ним сейчас никто не рискнет присоединиться. Сегодня для этого нужно быть слишком смелым, ну или совсем доведенным до отчаяния", - сказал Роман.

Пенсионерка Антонина Сергеевна заявила корреспонденту "Кавказского узла", что не слышала "ни про какие отравления, ни про какого Навального". "Ничего они не добьются. Чего на власть "гнать"? Пенсии платят вовремя. Они в плохие времена еще не жили", - сказала пенсионерка про пикетчиков.