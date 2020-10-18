18 октября 2020, 16:46

Азербайджан рапортовал о сбитом беспилотнике

Азербайджанские военные сбили в зоне карабахского конфликта тактический беспилотник, заявило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 17 октября в 23.00 мск в Нагорном Карабахе вступила в силу договоренность о перемирии. Сегодня стороны вновь обменялись обвинениями в обстрелах и наступательных операциях.

Тактический беспилотник сбит в зоне карабахского конфликта сегодня в 13.00 (12.00 мск), сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана. "Тактический беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вооруженных сил Армении, предпринявший попытку совершить полет в Горадизском направлении, был немедленно обнаружен и уничтожен подразделениями ПВО Азербайджана", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Министерство не привело на своем сайте снимков сбитого беспилотника: и в азербайджанской, и в русскоязычной версии опубликованного пресс-релиза сообщение проиллюстрировано фотографией здания Минобороны.

Минобороны Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали на своих сайтах это заявление.

Напомним, полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября. 10 октября вступило в силу соглашение о прекращении огня, однако в действительности бои на фронте и обстрелы населенных пунктов продолжились. Был сорван и обмен телами погибших, который объявлялся одной из главных целей перемирия. Подробнее об обострении конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике событий.

Новости о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Жители Степанакерта потребовали от властей постоянного перемирия в зоне конфликта", "Режим перемирия начал действовать в зоне карабахского конфликта", "Азербайджан подсчитал потери Армении с 27 сентября".

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