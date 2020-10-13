Место перестрелки в Октябрьском районе Грозного, 13 октября 2020 года. Кадр видео 5-tv https://www.5-tv.ru/news/315617/dva-sotrudnika-omon-ubity-vhode-perestrelki-vdagestane/

13 октября 2020, 12:31

Перестрелка с участием силовиков стала первой в Грозном за 13 месяцев

Перестрелке в Грозном, во время которой были убиты семь человек, предшествовало нападение на полицейских в сентябре 2019 года. Режим контртеррористической операции, введенный сегодня в столице Чечни, в последний раз был объявлен в городе в декабре 2016 года.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Октябрьском районе Грозного был введен режим контртеррористической операции. Силовики заблокировали дом, в котором, по их данным, находились предполагаемые боевики. В перестрелке убиты четверо предполагаемых боевиков, погибли два сотрудника Росгвардии и один полицейский.

Согласно данным "Кавказского узла", основанным на собственных данных и информации из открытых источников, предыдущая перестрелка с участием силовиков в Грозном произошла 9 сентября 2019 года.

В тот день, по версии полиции, сотрудники ГИБДД по поступившей ориентировке остановили в Ленинском районе города автомобиль, за рулем которого находился уроженец Надтеречного района Усман Азиев, 2001 года рождения. Как утверждали силовики, водитель выстрелил из пистолета в сторону полицейских и был убит ответным огнем.

Режим контртеррористической операции в столице Чечни вводился в последний раз, по данным "Кавказского узла", 17 декабря 2016 года. В результате перестрелок в центре Грозного 17 декабря и на окраине города 18 декабря были убиты семь предполагаемых боевиков и четыре силовика. Ответственность за эти нападения на силовиков взяла на себя запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство".

Об особенностях правового режима контртеррористической операции можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Режим контртеррористической операции (КТО)".

Отметим, что сегодняшняя спецоперация в Грозном стала также второй в Чечне за три дня. 11 октября два предполагаемых боевика были убиты во время контртеррористической операции в Серноводском районе республики вблизи границы с Ингушетией. Вчера, 12 октября, источники сообщили, что убитые опознаны как Рустам Борчашвили и Казбек Байдулаев

Информацию о происходящих в Чечне спецоперациях и вооруженных инцидентах "Кавказский узел" публикует в специальной хронике.

Примечание:

"Нападение на полицейских в Грозном стало вторым с начала года в Чечне", "Пять человек заподозрены в подготовке терактов в Чечне и Дагестане", "Версия о бытовом характере перестрелки уроженцев Чечни и Дагестана вызвала возмущение в сети".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

13 октября 2020, 20:21

13 октября 2020, 19:30

  • Осужден ингушский активист Мухарбек Маматов

    Суд признал Мухарбека Маматова виновным в применении насилия к представителю власти и приговорил его к девяти месяцам лишения свободы. Активиста взяли под стражу в зале суда, защита намерена обжаловать приговор.

13 октября 2020, 19:20

  • Политический кризис в Калмыкии пошатнул позиции Бату Хасикова

    "Единая Россия" пытается сместить Саглар Бакинову с поста главы партийной фракции в парламенте Калмыкии после того, как она вступила в союз с оппозиционерами, требующими отставки Бату Хасикова. Вопрос о вотуме недоверия главе Калмыкии может быть рассмотрен 22 октября. Кремль начал искать замену Хасикову, сообщили источники, близкие к аппарату полпреда президента в ЮФО и администрации президента.

13 октября 2020, 19:10

  • 1 Дело о двух волгоградских долгостроях дошло до суда

    Передано в суд уголовное дело главы строительной компании, обвиненного в обмане сотен дольщиков волгоградских ЖК "Династия" и "Адмиралтейский". Новый застройщик активно завершает затянувшиеся работы, указали дольщики.

13 октября 2020, 18:34

  • 1 Жители Карачаево-Черкесии пожаловались на пытки задержанного родственника

    Силовики из Карачаево-Черкесии вынудили ставропольчанина Артура Астежева признаться в разбойном нападении на собственных родителей и оговорить братьев, заявили родственники задержанного. Отец Астежева уверен в невиновности сына. Жена подозреваемого раскритиковала следствие за нежелание рассматривать жалобу на пытки.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи