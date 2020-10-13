Перестрелка с участием силовиков стала первой в Грозном за 13 месяцев

13 октября 2020, 12:31

Перестрелке в Грозном, во время которой были убиты семь человек, предшествовало нападение на полицейских в сентябре 2019 года. Режим контртеррористической операции, введенный сегодня в столице Чечни, в последний раз был объявлен в городе в декабре 2016 года.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Октябрьском районе Грозного был введен режим контртеррористической операции. Силовики заблокировали дом, в котором, по их данным, находились предполагаемые боевики. В перестрелке убиты четверо предполагаемых боевиков, погибли два сотрудника Росгвардии и один полицейский.

Согласно данным "Кавказского узла", основанным на собственных данных и информации из открытых источников, предыдущая перестрелка с участием силовиков в Грозном произошла 9 сентября 2019 года.

В тот день, по версии полиции, сотрудники ГИБДД по поступившей ориентировке остановили в Ленинском районе города автомобиль, за рулем которого находился уроженец Надтеречного района Усман Азиев, 2001 года рождения. Как утверждали силовики, водитель выстрелил из пистолета в сторону полицейских и был убит ответным огнем.

Режим контртеррористической операции в столице Чечни вводился в последний раз, по данным "Кавказского узла", 17 декабря 2016 года. В результате перестрелок в центре Грозного 17 декабря и на окраине города 18 декабря были убиты семь предполагаемых боевиков и четыре силовика. Ответственность за эти нападения на силовиков взяла на себя запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство".

Об особенностях правового режима контртеррористической операции можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Режим контртеррористической операции (КТО)".

Отметим, что сегодняшняя спецоперация в Грозном стала также второй в Чечне за три дня. 11 октября два предполагаемых боевика были убиты во время контртеррористической операции в Серноводском районе республики вблизи границы с Ингушетией. Вчера, 12 октября, источники сообщили, что убитые опознаны как Рустам Борчашвили и Казбек Байдулаев.

Информацию о происходящих в Чечне спецоперациях и вооруженных инцидентах "Кавказский узел" публикует в специальной хронике.