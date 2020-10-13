13 октября 2020, 10:04
Число убитых предполагаемых боевиков в Грозном возросло до четырех
Четверо боевиков, по предварительной информации, убиты во время боестолкновения в Грозном, спецоперация в зоне КТО завершена, сообщили источники.
Как писал "Кавказский узел", режим контртеррористической операции был объявлен сегодня в Октябрьском районе Грозного, где в перестрелке убиты трое силовиков и двое предполагаемых боевиков.
"По предварительной информации, ликвидированы четверо боевиков", - цитирует источник в правоохранительных органах ТАСС.
Спецоперация в Октябрьском районе Грозного завершена, сообщил источник в правоохранительных органах. "Операция закончена, идет осмотр места. Дом, где были блокированы боевики, горит", - сказал он.
В Октябрьском районе есть угроза совершения террористических актов, заявили ранее в Национальном антитеррористическом комитете оперативного штаба в Чечне.
"Получена информация о возможном нахождении в Октябрьском районе Грозного неустановленной бандгруппы. Преступники планируют совершение террористических актов, которые могут вызвать большой общественный резонанс и принести существенный вред охраняемым законом интересам личности, общества и государства", - сообщили в оперштабе.
"Кавказский узел" публикует информацию о происходящих в Чечне спецоперациях и вооруженных инцидентах в специальной хронике. Об ограничениях, предусмотренных режимом контртеррористической операции, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Режим контртеррористической операции (КТО)".