Число убитых предполагаемых боевиков в Грозном возросло до четырех

13 октября 2020, 10:04

Четверо боевиков, по предварительной информации, убиты во время боестолкновения в Грозном, спецоперация в зоне КТО завершена, сообщили источники.

Как писал "Кавказский узел", режим контртеррористической операции был объявлен сегодня в Октябрьском районе Грозного, где в перестрелке убиты трое силовиков и двое предполагаемых боевиков.

"По предварительной информации, ликвидированы четверо боевиков", - цитирует источник в правоохранительных органах ТАСС.

Спецоперация в Октябрьском районе Грозного завершена, сообщил источник в правоохранительных органах. "Операция закончена, идет осмотр места. Дом, где были блокированы боевики, горит", - сказал он.

В Октябрьском районе есть угроза совершения террористических актов, заявили ранее в Национальном антитеррористическом комитете оперативного штаба в Чечне.

"Получена информация о возможном нахождении в Октябрьском районе Грозного неустановленной бандгруппы. Преступники планируют совершение террористических актов, которые могут вызвать большой общественный резонанс и принести существенный вред охраняемым законом интересам личности, общества и государства", - сообщили в оперштабе.

"Кавказский узел" публикует информацию о происходящих в Чечне спецоперациях и вооруженных инцидентах в специальной хронике. Об ограничениях, предусмотренных режимом контртеррористической операции, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Режим контртеррористической операции (КТО)".