Место перестрелки в Октябрьском районе Грозного, 13.10.2020. Кадр видео 5-tv https://www.5-tv.ru/news/315617/dva-sotrudnika-omon-ubity-vhode-perestrelki-vdagestane/

13 октября 2020, 09:28

Пять человек убиты при перестрелке в Грозном

Режим контртеррористической операции объявлен в Октябрьском районе Грозного, где в перестрелке убиты трое силовиков и двое предполагаемых боевиков.

В результате перестрелки в Октябрьском районе погибли два сотрудника Росгвардии и один полицейский, убиты двое боевиков, сообщил источник в правоохранительных органах.

"Ликвидированы двое боевиков. Перестрелка продолжается... По предварительным данным, трое сотрудников правоохранительных органов погибли", - цитирует источник ТАСС в 08:43 мск.

В Октябрьском районе Грозного сегодня с 07:40 мск введен режим КТО, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете оперативного штаба в Чечне. По данным оперштаба, "в районе есть угроза совершения террористических актов".

"Кавказский узел" ранее писал, что 11 октября два предполагаемых боевика были убиты во время контртеррористической операции в Серноводском районе Чечни.

"Кавказский узел" публикует информацию о происходящих в Чечне спецоперациях и вооруженных инцидентах в специальной хронике. Об ограничениях, предусмотренных режимом контртеррористической операции, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Режим контртеррористической операции (КТО)".

Примечание:

"Житель Чечни призвал не верить информации о пытках родственника силовиками", "В июле 2020 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли пять человек", "Мать опознала Багаудина Евлоева на видео с признанием в теракте".

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