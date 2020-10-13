Пять человек убиты при перестрелке в Грозном

13 октября 2020, 09:28

Режим контртеррористической операции объявлен в Октябрьском районе Грозного, где в перестрелке убиты трое силовиков и двое предполагаемых боевиков.

В результате перестрелки в Октябрьском районе погибли два сотрудника Росгвардии и один полицейский, убиты двое боевиков, сообщил источник в правоохранительных органах.

"Ликвидированы двое боевиков. Перестрелка продолжается... По предварительным данным, трое сотрудников правоохранительных органов погибли", - цитирует источник ТАСС в 08:43 мск.

В Октябрьском районе Грозного сегодня с 07:40 мск введен режим КТО, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете оперативного штаба в Чечне. По данным оперштаба, "в районе есть угроза совершения террористических актов".

"Кавказский узел" ранее писал, что 11 октября два предполагаемых боевика были убиты во время контртеррористической операции в Серноводском районе Чечни.

"Кавказский узел" публикует информацию о происходящих в Чечне спецоперациях и вооруженных инцидентах в специальной хронике. Об ограничениях, предусмотренных режимом контртеррористической операции, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Режим контртеррористической операции (КТО)".