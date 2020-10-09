Арка "Ахмат - сила" возвела в абсолют культ Кадырова-старшего

09 октября 2020, 19:27

Лозунг "Ахмат - сила", который написан на новой арке при въезде в Грозный, подменяет мусульманское "Аллаху Акбар", указали пользователи соцсетей. Объектов имени отца Рамзана Кадырова в Чечне так много, что республику пора переименовать в Ахматию, сыронизировали авторы комментариев.

Как писал "Кавказский узел", 5 октября в Грозном открылась новая въездная арка со стороны Аргуна. Внутри арки оборудован пункт наблюдения с мониторами, а также помещения для отдыха сотрудников дорожно-патрульной службы, которые теперь будут нести круглосуточное дежурство на въезде в столицу. Пользователи Instagram раскритиковали надпись "Ахмат - сила" на этой арке, заявив, что она выглядит "по-детски" и обслуживает "примитивный культ личности". "Видимо, окружение Рамзана подсуетилось, чтобы потешить самолюбие падишаха, который по этой трассе домой в село и на работу в Грозный ездит", - сказал один из опрошенных корреспондентом "Кавказского узла" житель Чечни.

Культ Ахмата Кадырова в Чечне начал создаваться сразу после его смерти в 2004 году. Именем Кадырова-старшего названы, в частности, проспект в Грозном, главный спорткомплекс Грозного, мечеть в столице Чечни, целый ряд спортивных клубов республики. Власти Чечни положили в основу своей идеологии "особую роль" Ахмата Кадырова, и переименования в его честь родственны советской традиции наименования городов, сел и улиц в честь вождей, обратил ранее внимание старший научный сотрудник Центра изучения проблем Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов. Культ личности исторически не свойствен чеченскому менталитету, указал "Кавказскому узлу" руководитель Human Rights Analysis Center Ахмед Гисаев.

Читатели чеченских пабликов в основном положительно отнеслись к открытию арки, однако часть из них сочла более уместными другие варианты надписей на арке. "Почему "Ахмад - сила"? Почему не "Аллах - сила" или аяты из Корана?" - удивилась читательница Instagram-паблика "Грозный ТВ" _ukrainochka_161. "Вместо "сила" можно было бы просто "Хаджи" написать", - высказался djeymsbond_1gazahmaev в паблике chechnyatoday_95.

Житель Грозного Сулейман также счел надпись на арке неуместной. "Можно былo написaть на арке "добро пожaловать". А надпись "Ахмат - сила" больше подходит для входа в спортивный зал", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Облик арки менялся по ходу подготовки проекта, причем свои корректировки вносил лично Рамзан Кадыров, говорится в репортаже "Завершаются последние приготовления к торжественному открытию Арки в Грозный со стороны Аргуна", опубликованном на YouTube-канале ЧГТРК Грозный 26 сентября.

При этом пользователи соцсетей обратили внимание и на внешний вид Рамзана Кадырова, который присутствовал на открытии арки. В отличие от остальных участников церемонии, на нем были кроссовки и спортивная куртка защитной расцветки.

"Молодец [Рамзан Кадыров], но надо было надеть костюм обязательно", - написала в паблике "Грозный ТВ" roza9772020. "Никакого этикета. Как на охоту оделся. Глава республики, называется", - возмутилась на странице Рамзана Кадырова в соцсети "ВКонтакте" Саргылана Диодорова. Ей ответил Вячеслав Руцкий. "Саргылана, это его визитная карточка. У Ленина был свой, у Сталина был свой стиль", - написал он.

Культ Ахмата Кадырова подвергается критике за нестыковки с исламом

И культ Ахмата Кадырова в целом, и отдельные его элементы вызывают критику в республике. Так, после официального возложения цветов к обелиску Кадырова 23 августа жители республики заявили, что чиновники нарушают запрет ислама возводить памятники. Они также отметили, что ни в чеченских традициях, ни в исламе не принято носить цветы на могилу. Некоторые обряды, связанные с почитанием умерших, например, возложение цветов на могилы и фотографии на надгробиях, восходят к советским временам, но являются чуждыми и исламской, и чеченской традиции, согласились кавказоведы. В связи с этим "Кавказский узел" подготовил справку "Изображения людей и животных, памятники и цветы - в чеченской традиции?"

7 октября на YouTube-канале 1adat было опубликовано видео "Новая религия кадыровцев", где высмеивается лозунг "Ахмат - сила". Человек, держа в руках электронный счетчик, многократно повторяет "Ахмат - сила", каждый раз нажимая при этом на кнопку. При этом демонстрируются кадры августовского возложения цветов к обелиску Кадырова.

Автор одного из наиболее популярных комментариев, Dr Myth, указал, что этот лозунг подменяет мусульманское "Аллаху Акбар". "Кричалка "Ахмат Сила" была введена для замены слов "Аллаху Акбар". Сначала это произносилось вместе "Ахмат Сила, Аллаху Акбар", а потом постепенно пришли к тому, чтобы говорить только "Ахмат Сила". Это делается для того, чтобы отвести чеченцев от ислама", - написал он.

Объектов имени Кадырова-старшего становится все больше

Читатели группы "Кавказского узла" в соцсети "ВКонтакте", комментируя открытие арки в Грозном, указали на повсеместность в Чечне объектов, названных в честь Ахмата Кадырова. "Осталось переименовать Чечню в Ахматию", - сыронизировал Ahuha Ahiha. "Скоро переименуют, все идет к этому", - ответил ему пользователь с ником Испанский Стыд.

Объекты, посвященные Ахмату Кадырову, открываются в Чечне регулярно. Так, 5 октября в Центре образования имени Ахмата-Хаджи Кадырова торжественно открылся музей его же имени. Среди экспонатов есть музея - фотографии объектов, названных в честь первого президента Чечни. Еще один экспонат - алмазная вышивка "Ахмат-Хаджи Кадыров – Герой моего времени", которая победила на международном фестивале детского творчества в Санкт-Петербурге. "Очень символично, что здесь планируют проводить не только показ экспонатов, но и уроки мужества и патриотизма", - процитировал 6 октября слова Рамзана Кадырова "Грозный-информ".

2 октября в Ведено прошла церемония открытия реконструированной зоны отдыха "имени Первого Президента Чеченской Республики, Героя России, основателя Чеченского регионального отделения партии «Единой России» Ахмата-Хаджи Кадырова", информировала в тот же день "Чечня Сегодня".

На различных мероприятиях в Чечне используются флаги с портретом Ахмата Кадырова. 14 сентября депутаты Урус-Мартановского района приняли документ, в котором предложили руководителям частных и госорганизаций региона носить на груди значок с изображением Кадырова-старшего и надписью "Первый президент ЧР".

20 июля комитет правительства Чечни по госзаказу разместил на сайте госзакупок заявку на приобретение 15 медалей имени первого президента Ахмата Кадырова и 15 орденов Кадырова. Каждая награда обойдется бюджету Чечни в 340 тысяч рублей, а их общая стоимость составит 10,2 млн рублей. Награды должны быть изготовлены из золота и украшены драгоценными камнями, следует из материалов сайта госзакупок.