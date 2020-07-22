Власти Чечни заказали орденов и медалей имени Кадырова с бриллиантами на 10 млн рублей

22 июля 2020, 21:10

На изготовление орденов и медалей имени Ахмата Кадырова власти дотационной Чечни выделили 10,2 млн рублей. Награды должны быть изготовлены из золота и украшены драгоценными камнями, следует из материалов сайта госзакупок.

Как сообщал "Кавказский узел", в декабре 2019 года ГКУ "Центр по обеспечению деятельности администрации главы и правительства Чеченской Республики" разместил заказ на изготовление 20 орденов и медалей из золота и драгоценных камней имени Ахмата Кадырова, на которые было выделено 4,6 млн рублей из бюджета Чечни. То есть каждая награда оценивалась тогда в 230 тысяч рублей.

Комитет правительства Чеченской Республики по государственному заказу разместил 20 июля на сайте госзакупок заявку на закупку 15 медалей имени первого президента Ахмата Кадырова и 15 орденов Кадырова. Каждая награда обойдется бюджету Чечни в 340 тысяч рублей, а их общая стоимость составит 10,2 млн рублей.

Согласно конкурсной документации, размещенной на сайте госзакупок, победитель тендера должен изготовить ордена Кадырова, основа которых должна быть из золота 750 пробы. Каждый орден должен иметь колодку с драгоценными камнями, число которых не уточняется.

"На лицевой стороне должен быть изображен портрет первого президента Чеченской Республики А. Кадырова. На оборотной стороне в верхней части ордена по кругу надпись рельефными буквами "Сын своего народа" и посередине ордена надпись в две строки: "Он ушел непобежденным". [...] Лицевая часть колодки выпуклая, инкрустирована драгоценными камнями, высота пластинки - 18 мм, ширина - 23 мм", - говорится в описании изделия на сайте госзакупок.

Орден имени Ахмата Кадырова - высшая награда Чечни. Орден был учрежден в августе 2004 года, а к первой годовщине Кадырова-старшего в 2005 году Московский монетный двор изготовил саму награду. В колодке ордена 36 бриллиантов, 36 сапфиров и 36 рубинов составляют цвета российского триколора, говорится в публикации на сайте отраслевого издания "Золотой червонец".

Медали "Памяти Ахмат-хаджи Кадырова, первого президента Чеченской Республики" также предлагается изготовить из золота 750 пробы и украсить каждую 108 драгоценными камнями

"На лицевой стороне медали изображен портрет Ахмат-хаджи Кадырова на фоне мечети "Сердце Чечни", под портретом надпись "Ахмат-хаджи Кадыров" и памятные даты 1951-2004, по кругу национальный орнамент под заливку холодной эмалью. На оборотной стороне в центральной части - надпись, - изречение А.-Х. Кадырова "Патриотизм доказывается не словами, а делом", обрамленная лавровым венком, сверху текст "Дала бакъо толайойла". [...] Лицевая (передняя) часть колодки инкрустирована драгоценными камнями: изумруды - 54 шт.; бриллианты - 18 шт.; рубины - 36 шт.", - отмечается в документации.

В ней указано, что источником финансирования заказа является бюджет Чеченской Республики, а начальная (максимальная) цена контракта определена и обоснована посредством анализа рынка.

Окончание подачи заявок на участие в тендере приходится на 29 июля, а аукцион в электронной форме запланирован на 31 июля.

В числе тех, кто недавно был награжден орденом Кадырова тетя главы Чечни Агазерт Дааева. Ей эта награда была вручена 8 марта текущего года по случаю Международного женского дня. "Родная сестра нашего первого президента, героя России Ахмат-хаджи Кадырова, Агазерт Дааева, вырастила достойных, мужественных, храбрых сыновей", - говорилось в публикациях, сделанных вечером 9 марта на страницах Рамзана Кадырова в соцсетях "ВКонтакте" и Instagram. Никаких других оснований для вручения ордена указано не было.



За 15 лет существования ордена Кадырова эту награду получили несколько десятков человек и государственный ансамбль танца "Вайнах". Среди награжденных им был Сулим Ямадаев - командир батальона "Восток", который уехал в ОАЭ после конфликта с Рамзаном Кадыровым и был там убит в 2009 году, а также боец клуба "Ахмат" Магомед Бибулатов и руководитель всероссийского мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдостанов.

Примечательно, что Чечня входит в десятку наиболее дотационных регионов России. Об этом свидетельствуют данные Минфина об исполнении консолидированных бюджетов субъектов, о которых написал 12 февраля РБК. Согласно этим данным, в 2019 году в Чечне на дотации пришлось 50% доходов консолидированного бюджета региона. Общий объем бюджета Чечни за 2019 год составил 77,6 млрд рублей, передал слова главы республики Рамзана Кадырова ТАСС 23 декабря 2019 года.

О многомиллионных тратах властей Чечни сообщалось и ранее. Так, в апреле 2019 года чеченские власти объявили аукцион на обслуживание территории вокруг резиденции Рамзана Кадырова начальной стоимостью 34,88 миллиона рублей. В октябре 2018 года на территории резиденции Кадырова были открыты самые высокие флагштоки в мире с флагами России и Чечни. На их установку было потрачено около 15 миллионов рублей. Местные жители назвали открытие флагштоков "очередной демонстрацией преданности" Владимиру Путину и связали ее с финансированием Чечни из федерального бюджета.