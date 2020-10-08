Грозненцы раскритиковали девиз "Ахмат - сила" на въезде в город

08 октября 2020, 05:27

В Грозном открылась новая въездная арка со стороны Аргуна. Пользователи Instagram и жители Чечни со скепсисом отнеслись к надписи "Ахмат-сила", венчающей арку.

Торжественное открытие новой въездной арки в Грозный со стороны Аргуна состоялось 5 октября. Новая арка открылась на месте старой, которая была демонтирована весной. Ее открытие было приурочено к празднованию Дня Грозного.

«Арка выполнена из бетона и панелей в традиционном национальном стиле в виде двух соединенных между собой сторожевых башен. Внутри оборудован пункт наблюдения с мониторами, а также помещения для отдыха сотрудников дорожно-патрульной службы, которые теперь будут нести круглосуточное дежурство на въезде в столицу и следить за обстановкой на трассе», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" 6 октября сотрудник городской мэрии. По его словам, высота арки составляет 21 метр.

Репортаж об открытии был показан в новостях ЧГТРК «Грозный». Участвовавшие в церемонии глава Чечни, мэр Грозного, министры и другие лица в нарушение требований Роспотребнадзора и указаний самого Кадырова проигнорировали установленный в республике масочный режим.

Отказ Кадырова от ношения маски вступил в противоречие не только с рекомендацией Роспотребнадзора, но и с его собственным указом. Требование носить маску в общественных местах действует в Чечне с 6 мая. Рамзан Кадыров и его приближенные за редким исключением игнорировали это правило, которое сами же установили для простых жителей республики, говорится в справке "Кавказского узла" "Кадыров без маски: против собственных правил".

Видео об открытии новой въездной арки в Грозный был размещен в соцсетях. В Instagram-паблике "Грозный ТВ" сюжет о мероприятии набрал по данным на 05.27 мск сегодня, 8 октября 84 892 просмотра и 123 комментария. Многие комментаторы иронически отнеслись к надписи "Ахмат-сила" на арке, отметив при этом, что сама арка получилась красивая.

«Я в школе последний раз писала на стенах в 9м классе, 9 б сила, детский сад какой-то», - отметила serebro_naida_dagestan.

"Одно и то же "Ахмат-сила", это уже по мне как-то чересчур странно", - считает _ukrainochka_161.

"Вместо "Ахмат-сила" украсило бы слово "Аллаху Акбар", не в обиду, это сугубо мое мнение", - отметил raialos.

Критически отнеслись к надписи на арке и некоторые пользователи Instagram-паблика "Чечня сегодня". Публикация об открытии набрала в этом паблике, по данным на 05.27 мск сегодня, 8 октября 7 628 просмотров и шесть комментариев.

"Надпись "Ахмат-сила", если честно, как-то по-детски выглядит, как будто через эту арку в Диснейленд заезжаешь", - сыронизировал djeymsbond_1gazahmaev.

"Так Диснейленд же! Живем, как в сказке", - ответила ему xava_abaeva.

На странице главы Чечни Рамзана Кадырова на видеохостинге YouTube также было опубликовано видео об открытии арки. По данным на 05.27 мск сегодня, 8 октября ролик набрал 21 131 просмотр, 331 лайк, 22 дизлайка и 135 комментариев. Некоторые пользователи усомнились в эстетической ценности надписи "Ахмат-сила".

"Ахмат-сила" надпись слишком дешево выглядит", - считает Syn Ichkerii.

"Вы реально там "Ахмат-сила" написали?" - задается вопросом Chechen Saracen.

"Осал (пусто) звучит фраза над аркой, как ложка дегтя в бочке меда", - отметил King Arthur.

"Есть такое... Честно говоря, переигрывают они. Все равно их сдерут. Так было всегда и везде, когда сильно увлекаются культом личности", - согласился с ним Юрий Станиславович.

"Согласен, как-то наивно, глупо и тупо одновременно!" - высказал аналогичное мнение Степан Кандыба.

"Самый примитивный культ личности! Везде и во всем! Ничего чеченского! Культ личности - это дурь, не может служить мотивацией для разумных, бескорыстных, добрых дел!" - отметил Архимед Аполлон.

Культ Ахмата Кадырова в Чечне начал создаваться сразу после его смерти в 2004 году. Именем Кадырова-старшего названы, в частности, проспект в Грозном, главный спорткомплекс Грозного, мечеть в столице Чечни, целый ряд спортивных клубов республики. Власти Чечни положили в основу своей идеологии "особую роль" Ахмата Кадырова, и переименования в его честь родственны советской традиции наименования городов, сел и улиц в честь вождей, обратил ранее внимание старший научный сотрудник Центра изучения проблем Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов. Культ личности исторически не свойствен чеченскому менталитету, указал "Кавказскому узлу" руководитель Human Rights Analysis Center Ахмед Гисаев.

Скептически отнеслись к надписи "Ахмат-сила" и опрошенные 7 октября корреспондентом "Кавказского узла" жители Грозного.

«Эта речевка «Ахмат-сила», насколько помнится, была запущена в обиход после переименования футбольного клуба «Терек» в «Ахмат». Теперь же ее применяют и к месту, и не к месту. Мало того, что на стекла машин наклейки с этой надписью клеят, отдельные силовые структуры на воротах ее помещают, так еще теперь и на въездной арке в Грозный ее поместили, а надпись «Грозный» почему-то сделали на обочине» - задается вопросом Висхан.

«Начиналось все с кричалки «Ахмат-сила», а теперь это словосочетание приобрело для наших властей какой-то сакральный смысл. Футболки с такими надписями и спортивные костюмы уже у нас везде продаются, наклейки на стекла машин. Над тоннелем в центре города (Грозного) эту надпись повесили. Теперь вот еще вот на въездную арку у Ханкалы поместили [...] Просто неуместна и ненужная надпись, мне кажется, но видать кому-то это очень нравится», - полагает бывший работник одного из республиканских ведомств Ибрагим.

«Вообще-то я всегда считала это ребячеством, когда взрослые мужчины, руководители, чиновники. силовики, на каких-то мероприятиях хором кричат «Ахмат-сила!». Несерьезно как-то такое со стороны выглядит. Но теперь вот этот самый лозунг или девиз, похоже, решено капитально всем что называется вбить в голову. Прямо на главной арке в Грозном поместили надпись «Ахмат-сила», видать, чтобы не только местное население, но и гости прониклись величием этого словосочетания», - сказала Роза.

«Неуместная и нелепая надпись на таком сооружении. Как-никак речь идет о своего рода воротах на въезде в столицу республики. Видимо, окружение Рамзана подсуетилось, чтобы потешить самолюбие падишаха, который по этой трассе домой в село и на работу в Грозный ездит», - предположил Салавди.

Некоторые местные жители напомнили, что на месте въездной арки в Грозный ранее находилось аналогичное сооружение.

«Снесли капитальное каменное строение, поставили какую-то стекляшку. Да еще и этот уже приевшийся лозунг кадыровцев «Ахмат-сила» поверху пустили» - задается вопросом Абу.

«Сначала построили одну арку, выложили ее дорогим облицовочным камнем. Теперь все это снесли и поставили там же другую. Зачем одно и то же переделывать, перестраивать по несколько раз и тратить на это огромные суммы? Про надпись «Ахмат сила» и говорить нечего - это просто лишнее», - уверен Имран.