Аудиоверсия статьи Политковской напомнила о ее встрече с Кадыровым

07 октября 2020, 19:26

В годовщину убийства журналистки Анны Политковской опубликована аудиоверсия ее насыщенного психологически тяжелыми сценами репортажа "Центровой из Центороя" о поездке в резиденцию Рамзана Кадырова в 2004 году и интервью, в конце которого журналистка ожидала автоматную очередь в спину.

Как писал "Кавказский узел", сегодня 14 годовщина убийства Анны Политковской. В Сахаровском центре организован закрытый показ фильма режиссера Марины Голдовской "Горький вкус свободы", а в саду у московской редакции - памятная акция.

Последнее интервью Анна Политковская дала собственному корреспонденту "Кавказского узла" за полтора часа до своей трагической гибели. В интервью журналистка прокомментировала карьерные перспективы Рамзана Кадырова.

Сегодня "Новая газета" опубликовала на сервисе SoundCloud аудиоверсию "одного из самых известных и страшных репортажей" Политковской - "Центровой из Центороя". Озвучила текст российская актриса и режиссер, лауреат премий ТЭФИ и "Ника" Юлия Ауг.

В материале рассказывается об интервью, которая Анна Политковская взяла в 2004 году у Рамзана Кадырова, нынешнего президента Чечни. Правозащитница Наталья Эстемирова, которая помогала Политковской в той поездке, вспоминала, что после того интервью обе всерьез стали опасаться за свою безопасность.

Наталья Эстемирова - правозащитница, журналист, сотрудница представительства Правозащитного центра "Мемориал" в Грозном. Ее убили 15 июля 2009 года. Убийство до сих пор не раскрыто, указано в биографической справке, подготовленной "Кавказским узлом".

Рамзан Кадыров принимал Политковскую в Центорое - родовом селе, позднее переименованном в честь его отца в Ахмат-Юрт. "С ним пришла тьма вооруженного народа, они были везде — во дворе усадебки, на террасе, по комнатам. Некоторые впоследствии вмешивались в разговор и комментировали его, в том числе и в весьма жестких и агрессивных тонах. Рамзан развалился в кресле, высоко задрал ногу в носке, почти на уровень моего лица, чего он, конечно, даже не замечал, — и интервью началось", - писала Политковская.

Во время интервью к ней привели Шаа Турлаева - одного из ключевых фигур чеченских сепаратистов в годы первой и второй чеченских военных кампаний. Журналистке заявили, что Турлаев не владеет русским языком, хотя впоследствии люди, знавшие Турлаева, рассказали ей, что тот прекрасно говорит по-русски.

"Вскоре после Шаа появляется немолодой человек в тюбетейке, садится по правую руку от Рамзана и представляется Николаем Ивановичем. Все при этом ухмыляются — значит, никакой он не Николай Иванович. Рамзан говорит, чтобы он переводил Шаа. Довольно быстро становится ясно, что когда Шаа говорит три слова — «Николай Иванович» переводит несколько предложений, как Шаа осознавал пагубность Масхадова. Возмущаюсь — и «Николай Иванович» как с цепи срывается, идет в атаку, оскорбляет. Его никто не останавливает. Рамзан хохочет, довольный — и начинает откровенно стравливать нас, и скоро становится ясно, что в этом ему, любителю собачьих боев, равных за столом нет. Разговор приобретает все более высокий эмоциональный градус — «ты просишь за бандитов», «ты — враг чеченского народа», «ты должна ответить за это». Уже орет Рамзан, подпрыгивая на стуле, — и уже «Николай Иванович» его растравливает. Действие, напомню, происходит за большим овальным столом и все больше напоминает бандитскую сходку из фильма «Место встречи изменить нельзя»" - рассказала Анна Политковская.

Шаа Турлаев по кличке Седой в 2004 году сдался под гарантии Рамзана Кадырова и был амнистирован. Его имя упоминалось в связи с целым рядом громких убийств и покушений, сообщается в материале "Кавказского узла" "Чеченские киллеры: как наемные убийцы охотятся на оппонентов Кадырова". В интервью телекомпании "Грозный" Турлаев заявил, что способствовал возвращению на родину сотен участников чеченской войны.

На следующий день после интервью Политковскую вновь пригласили в Центорой, заявив, что "там сдался полевой командир, хочет дать интервью", и что "это — десять минут". Однако на самом деле к Рамзану Кадырову доставили Ибрагима Гарсиева - человека из окружения конкурента Ахмата Кадырова на президентский пост.

"Толпы вооруженных, тонны видимого оружия, у камина сидит Рамзан: «Не будет тебе никакого полевого командира! Чего захотела!». Сегодня он крайне агрессивен, взведен, бешеный, временами просто визжит. За его спиной — высокий парень в бейсболке и черной куртке. Он все время подзуживает: «Тебя надо было расстрелять еще в Москве, на улице, как там у вас в Москве расстреливают… Тебя надо было расстрелять...». Рамзан вторит: «Ты — враг… Расстрелять… Ты — враг… Ты знаешь этого человека?» <...> Наконец терпения не осталось, я встала и пошла вперед, была не была. Конечно, слезы не просто душили — они уже придушили. Конечно, ждала очереди в спину. Хохочущая вооруженная толпа грохотала вслед — они тоже пошли. Рамзан висел на шее несчастного Гарсиева и орал: «Сфотографируй нас, слышь!». Потом бросил Гарсиева, догнал, схватил за руку, опять стал трясти…" - описывала Политковская, как покидала резиденцию Рамзана Кадырова.

Анна Политковская, известная своими статьями о войне и нарушении прав человека в Чечне, была убита в Москве 7 октября 2006 года. Лом-Али Гайтукаев, признанный судом организатором преступления, получил пожизненный срок, однако заказчик убийства определен не был. По одной из версий, к организации и осуществлению убийства причастно руководство Чечни. Кадыров, давая интервью Политковской, напрямую называл ее "врагом", говорится в статье "Убийство Анны Политковской", размещенной на "Кавказском узле".

"Кавказский узел" публикует материалы, посвященные Политковской, на тематической странице "Политковская и Эстемирова".