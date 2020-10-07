Память Политковской почтят у редакции "Новой газеты"

07 октября 2020, 14:30

Сегодня, в день убийства журналистки Анны Политковской, состоится памятная акция у здания редакции "Новой газеты".

Как писал "Кавказский узел", на сегодня в Сахаровском центре был запланирован закрытый показ фильма режиссера Марины Голдовской "Горький вкус свободы". На показ приглашены известные правозащитники, активисты и журналисты. Они вспомнят о личности и деятельности Политковской, а также обсудят, почему ее убийство не стало коллективной травмой и почему события в Чечне остаются закрытой для обсуждения темой.

В 18.00 в саду у московской редакции "Новой газеты", расположенной в Потаповском переулке, будет проходить акция в память Политковской, сообщил Telegram-канал "Бессрочный протест. Москва".

В 2018 году во дворе во дворе московской редакции "Новой газеты" был открыт сад имени Анны Политковской ("Анин сад"), говорится в публикации "Интерфакса" от 13 июля 2018 года. Название "Анин сад" не является официальным, так как не относится к топонимике города, пояснил издатель "Новой газеты" Дмитрий Муратов. "Это озеленение. Мы с управой договорились, что озеленим грядку", - уточнил он.

Акции, посвященные памяти Анны Политковской, проходят ежегодно. 7 октября 2019 года жители Москвы возложили цветы к дому, где 13 лет назад была убита журналистка, а петербуржцы вышли на массовый пикет.

Последнее интервью Анна Политковская дала собственному корреспонденту "Кавказского узла" за полтора часа до своей трагической гибели. В интервью журналистка прокомментировала карьерные перспективы Рамзана Кадырова.

Анна Политковская, известная своими статьями о войне и нарушении прав человека в Чечне, была убита в Москве 7 октября 2006 года. Суд признал, что заказчиком убийства был Лом-Али Гайтукаев, он был приговорен к пожизненному заключению. Непосредственным исполнителем признан Рустам Махмудов. К разным срокам лишения свободы были приговорены братья Джабраил и Ибрагим Махмудовы, а также Сергей Хаджикурбанов и Дмитрий Павлюченков. Глава Чечни Рамзан Кадыров и представитель Следкома Дмитрий Довгий предположили, что заказчиком убийства является Борис Березовский. Сам Березовский отверг связь с преступлением, говорится в статье "Убийство Анны Политковской", размещенной на "Кавказском узле".

"Кавказский узел" публикует материалы, посвященные Политковской, на тематической странице "Политковская и Эстемирова", в которой размещаются материалы и о подруге Анны, журналистке и правозащитнице Наталье Эстемировой, убитой в 2009 году и также занимавшейся проблемами жителей Чечни.