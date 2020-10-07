Вид на Геленджикскую бухту с вершины канатной дороги. Фото Vihljun https://ru.wikipedia.org/wiki/Геленджик

07 октября 2020, 15:59

Вице-мэр Геленджика арестован по подозрению в растрате

Бывший заместитель мэра Геленджика заподозрен в присвоении 1,3 миллиона рублей выручки от платных парковок, сообщила сегодня пресс-служба Управления МВД по Краснодарскому краю.

Сотрудники полиции совместно с УФСБ России по Краснодарскому краю задержали в Краснодаре бывшего сотрудника администрации Геленджика, который подозревается в присвоении более 1,3 миллиона рублей выручки, полученных от платных парковок города. Ранее бывший чиновник был объявлен в розыск, сообщила сегодня пресс-служба МВД Краснодарского края.

В отношении бывшего сотрудника администрации расследуется уголовное дело о присвоении или растрате. Геленджикский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее в рамках расследования дела о присвоении средств при инкассации платных парковок были задержаны главный бухгалтер и директор муниципального предприятия. Главбух был помещен под стражу, а директор — под домашний арест. Следствие подозревало, что им мог содействовать чиновник из городской администрации. 22 сентября МВД распространило ориентировку на розыск вице-мэра Геленджика Павла Блинова, курировавшего вопросы ЖКХ, сообщили сегодня "Южные дела".

Максимальное наказание по ч.3 ст.160 УК РФ составляет шесть лет лишения свободы.

В сентябре 2020 года Павел Блинов уволился из администрации Геленджика по собственному желанию, пишет сегодня "Интерфакс". На сайте городского суда Геленджика на 15.30 мск 7 октября нет информации об избрании меры пресечения Павлу Блинову.

Примечание:

"Власти признали проблему с подвозом питьевой воды жителям Геленджика", "Чиновники МВД осуждены за хищение при реконструкции санаториев к Олимпиаде-2014", "Кубанский чиновник получил условный срок за многомиллионные премии себе".

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