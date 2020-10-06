Мэр Краснодара призвал предпринимателей подарить машины "скорой"

06 октября 2020, 07:17

Потребность в машинах скорой помощи в Краснодаре возросла из-за распространения COVID-19, заявил 5 октября Евгений Первышов и попросил местных бизнесменов помочь с пополнением автопарка.

Как писал "Кавказский узел", власти Краснодарского края приняли решение продлить режим повышенной готовности в связи с коронавирусом до 16 октября. Жителям региона старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, предписана самоизоляция.

За время пандемии COVID-19 в Краснодаре обнаружили 5137 больных коронавирусом, при этом 4160 человек выздоровели, сообщила 5 октября во время городской планерки в администрации Краснодара начальник отдела по вопросам в сфере охраны здоровья граждан Светлана Харламова.

Она назвала эпидобстановку в городе "стабильно напряженной". По данным Светланы Харламовой, в городских ковид-госпиталях находятся на лечении 473 больных. Также в краевой столице выявили 1846 контактных граждан, говорится в сообщении на официальном сайте администрации Краснодара.

. На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем раз в четыре часа обновляется карта со статистикой распространения коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в Южном федеральном округе, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В городе 1846 человек находятся в режиме самоизоляции, коммунальные службы продолжаются работы по профилактике вирусной инфекции, ведется дезинфекция мест общего пользования, многоквартирных домов, а также комплексная санитарная обработка площадей и территорий Краснодара, сообщила Светлана Харламова.

В связи с ростом числа заболевших нагрузка на машины скорой помощи возрастает, что приводит к сложностям при вызове автомобиля скорой помощи, заявил глава Краснодара Евгений Первышов.

В начале пандемии COVID-19 очень много людей самостоятельно оказали помощь медицинским учреждениям. Бизнесмены покупали аппараты ИВЛ и дарили их инфекционной больнице, напомнил глава города.

Евгений Первышов обратился к краснодарским предпринимателям с просьбой помочь с покупкой машин скорой помощи. "Хочется попросить, обратиться к нашим бизнесменам. Если у кого есть возможность, нам в городе необходимы дополнительные автомобили скорой помощи. На базе "Газель", не надо дорогих каких-то производителей. Если у кого есть такая возможность, закупить и передать их нашим учреждениям здравоохранения", - процитировало 5 октября слова главы города издание "Деловая газета.Юг".

Позже в тот же день 5 октября глава города в своем telegram-канале продублировал эту просьбу и пояснил обращение к предпринимателям о покупке "скорых". "Порядка 20-30 машин сегодня позволят снизить нагрузку и увеличить скорость прибытия бригад", - уточнил Евгений Первышов.

Администрация Краснодарского края регулярно приобретает и передаёт машины "скорой помощи" в краевые медицинские учреждения, в том числе и в Краснодар. В этом году краевая столица получила восемь новых автомобилей для экстренных больных, сообщил глава города.

"Но во время распространения коронавирусной инфекции и сезонных заболеваний потребность в "скорых" возрастает по всему краю. Думаю, Краснодар здесь мог бы решить частично этот вопрос через механизмы взаимодействия с бизнесом, при помощи неравнодушных предпринимателей, которые имеют такую возможность и желание. И тогда больше автомобилей "скорой помощи" смогут отправиться в районы", - написал Евгений Первышов.