Число погибших мирных жителей в Азербайджане возросло до 19 человек

02 октября 2020, 06:15

В Азербайджане в расположенных рядом с линией фронта населенных пунктах 169 домов частично или полностью разрушены, более 55 мирных жителей были госпитализированы с ранениями, а общее число жертв среди гражданского населения к 1 октября достигло 19, сообщила Генпрокуратура республики. Жители прифронтовых районов Азербайджана рассказали об усилении обстрелов населенных пунктов.

Что еще происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", при интенсивных обстрелах в зоне карабахского конфликта, продолжающихся с 27 сентября, гибнут мирные жители по обе стороны линии фронта. 1 октября Армения заявила об одном погибшем и двух раненых мирных жителях после обстрела с беспилотников. За пять суток боев погибли не менее 11 мирных жителей Нагорного Карабаха и более 60 получили ранения, но эти данные не окончательны, сообщил омбудсмен Артак Бегларян. В тот же день при интенсивных обстрелах армянскими военными города Тертер, по данным азербайджанской Генпрокуратуры, был убит местный житель, всего ранения получили 55 человек, погибли 16 человек. Жители Тертерского района были вынуждены покинуть свои дома и отправиться в убежища или уехать к родным.

К 1 октября число жертв среди гражданского населения, с начала боевых действий 27 сентября, достигло 19, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе генеральной прокуратуры Азербайджана.

Не менее 55 мирных жителей были госпитализированы с ранениями. 169 домов частично или полностью разрушены, повреждены 40 гражданских объектов.

Нанесен ущерб хозяйствам и личному транспорту граждан, уничтожен в большом количестве мелкий и крупный рогатый скот. По всем фактам гибели и ранений людей, причинения ущерба имуществу граждан начаты уголовные дела, рассказал представитель ведомства.

Минобразование Азербайджана подтвердило сообщение о гибели с начала боев двух школьников - ученика седьмого класса Шахрияра Гурбанова и ученицы девятого класса Фидан Гурбановой. В этой семье погибли оба родителя и еще одна родственница.

В селе Гашалты погиб Эльбур Гурбанов и двое его детей, 13 и 14 лет, сообщила ранее пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана.

В результате артиллерийских обстрелов разрушены шесть школ в Тертерском районе, две - Агдамском, по одной в Физулинском и Геранбойском районе.

Ночь на 1 октября прошла спокойно, но утром начались обстрелы, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель города Тертер Сахиб Алиев.

"С двух до шести часов утра было относительно спокойно. Но с шести утра в течение дня город периодически методично обстреливали. Многие остались по домам. Когда временно наступала тишина, мы выходили на улицы, чтобы узнать новости. Утром один мужчина погиб возле автовокзала. В течение дня были разрушены порядка 30 домов, еще 80-90 повреждены. Тертер - самый близкий к линии фронта город и сюда больше всего долетают снарядов и ракет", - рассказал мужчина.

Почти ежедневно стреляют по многоэтажным зданиям в городке для вынужденных переселенцев Ших Арх, где несколько дней назад от разрыва снаряда погибли двое жильцов, еще двое были ранены, отметил он.

Двое гражданских лиц, братья Халиг и Эльшан Аббасовы, погибли 28 сентября в результате разрыва снаряда, попавшего во двор многоэтажного дома в поселке Ших Арх Тертерского района. Этот поселок был построен для вынужденных переселенцев и инвалидов. Старшему из братьев, Халигу, было 39 лет, младшему, Эльшану - 33 года, сообщила в тот же день Генпрокуратура Азербайджана.

Из-за обстрелов городской рынок не работает, однако продовольственные магазины работают и нехватки продуктов не ощущается, сказал Сахиб Алиев. Многие отправили женщин и детей в Баку или другие районы, сообщил он.

Обстрелам подверглось и село Сафикюрд Геранбойского района. "Снаряд попал в наш дом. Выбило окна, частично повреждена крыша", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель села.

Семья, по словам мужчины, вынуждена перебраться в уцелевшее помещение дома. "Раньше по нашему селу стреляли не так часто. Мы немного в стороне находимся от линии фронта. Но после 27 сентября почти каждый день ведется стрельба из дальнобойных орудий", - отметил он.

А в селе Гаджимамедли Агдамского района траур - селяне скорбят по односельчанам отцу и сыну Мусе и Самиру Мамедовым.

"Снаряд попал прямо в их дом. И вот не стало в одной семье двух человек. Так и живем под обстрелами. Если стреляют, чтобы мы оставили дома и бежали, то это неверный расчет. Напротив, сюда приезжают добровольцами люди из других сел Агдамского района, которые находятся под оккупацией. Люди воодушевлены и рвутся на передовую. В военкомате взяли всех на учет и сказали, что вызовут. Мы ждем звонков и SMS-ок из военкомата", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель села Ахмед Гафаров.