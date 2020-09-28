Мирные жители Азербайджана погибли при обстреле двух районов

28 сентября 2020, 23:58

Четыре человека погибли и еще трое получили ранения при обстрелах населенных пунктов в Тертерском и Агдамском районах Азербайджана. Снарядами повреждены газопроводы и линии электропередачи в пяти районах, сообщили власти страны.

Что еще происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", 27 сентября в зоне карабахского конфликта начались бои. Генпрокуратура Азербайджана сообщала, что в результате обстрелов в воскресенье погибли пятеро и ранены 19 гражданских жителей разных районов страны. С сегодняшнего дня и в Азербайджане, и в Армении действует военное положение.

Жители Степанакерта ночью и днем 28 сентября пережидали обстрелы в убежищах. Карабахские власти заявили об обстреле городов Гадрут и Мартуни. Важное отличие нового витка многолетнего конфликта - боевые действие идут по всей линии фронта, отмечается в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?"

Двое гражданских лиц, братья Халиг и Эльшан Аббасовы, погибли сегодня в результате разрыва снаряда, попавшего во двор многоэтажного дома в поселке Ших Арх Тертерского района. Этот поселок был построен для вынужденных переселенцев и инвалидов. Старшему из братьев, Халигу, было 39 лет, младшему, Эльшану - 33 года, сообщила Генпрокуратура Азербайджана.

Ранения получили двое жильцов этого же дома, 36-летний Сеймур Мамедов и 31-летний Фаиг Махмудов, они были госпитализированы, отмечается в сообщении ведомства.

Погибшие и раненые молодые люди находились во дворе, когда возле дома разорвался снаряд, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Фариз Мамедов. Осколки снаряда повредили фасад здания, попали на балконы нижних этажей и разбили лобовое стекло припаркованного рядом автомобиля, отметил он.

По словам Мамедова, город Тертер и окрестные поселки подвергаются интенсивным обстрелам с утра 27 сентября.

Еще один житель Тертерского района, 45-летний Мехман Алиев, погиб при попадании артиллерийского снаряда в здание райсуда в городе Тертер утром 28 сентября, говорится в другом сообщении Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Кроме того, в результаты взрыва телесные повреждения получили водитель проезжавшего мимо суда автомобиля Ганбар Асадов, 1968 года рождения, его 26-летний пассажир Фахраддин Гусейнов, а также еще один местный житель, 29-летний Турал Фирдовси.

По информации ведомства, в результате сегодняшнего обстрела села Эвоглу Агдамского района погиб 41-летний местный житель Джошгун Пашаев. Генпрокуратура расследует уголовные дела, возбужденные по ряду УК Азербайджана - среди них ведение агрессивной войны (ст. 100.2), умышленное убийство организованным преступным сообществом (120.2.1), умышленное убийство с особой жестокостью или общеопасным способом (120.2.4), умышленное убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды (120.2.12), покушение на умышленное убийство двух и более лиц (29, 120.2.7).

Министерство энергетики Азербайджана, в свою очередь, сообщило о разрушении газопроводов в селах Борсунлу и Гюлебендии Тертерского района и самом райцентре Тертер в результате обстрела этих населенных пунктов. Разрывом снаряда повреждена и газораспределительная сеть в Агдамском районе, выведены из строя линии электропередачи в Тертерском, Геранбойском, Агджабединском, Физулинском и Агдамском районах.

В МИД Азербайджана осудили обстрелы гражданского населения и объектов инфраструктуры. "Целенаправленно нанося удары по гражданскому населению и инфраструктуре Азербайджана, армянская сторона грубо нарушает нормы и принципы международного права, в частности, международного гуманитарного права и Женевских конвенций 1949 года", - заявил представитель МИД корреспонденту "Кавказского узла".

На сайтах Минобороны Армении и Минобороны Нагорного Карабаха, по состоянию на 23.45 мск 28 сентября, нет комментариев относительно информации о жертвах среди гражданских лиц в Азербайджане.

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