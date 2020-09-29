Житель азербайджанского села показывает следы от обстрелов. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"

29 сентября 2020, 16:11

Азербайджан и Нагорный Карабах озвучили обстоятельства гибели мирных жителей

На третьи сутки боев число убитых мирных жителей Азербайджана достигло 10, сообщили власти страны. Омбудсмен Нагорного Карабаха назвал имена четырех погибших. Люди гибнут в дворах собственных домов и в окрестностях сел под артобстрелами и ударами с беспилотников.

Что еще происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", по официальным данным сторон конфликта, в Нагорном Карабахе за 27 и 28 сентября погибли 84 военных и шесть мирных жителей, ранения получили около 200 военнослужащих и более 30 мирных жителей. Азербайджан сообщал о девяти убитых и 22 раненых жителях приграничных сел, о потерях в азербайджанских войсках информации не поступало. Армения сообщила о первом мирном жителе, погибшем сегодня в ходе обстрела сел Варденисского района азербайджанскими военными. Азербайджанские военные обстреляли в Варденисе гражданский автобус и воинскую часть, пострадавших нет, сообщили в Минобороны и МЧС Армении.

Среди погибших в Азербайджане - два школьника

При обстрелах населенных пунктов Азербайджана с 27 по 29 сентября погибли 10 мирных граждан, 30 человек ранены, говорится в совместном заявлении МИД и Генпрокуратуры Азербайджана.

В частности, при взрыве снаряда, выпущенного армянской стороны из тяжелого артиллерийского орудия, был смертельно ранен житель села Гарадаглы Агдамского района Эльмеддин Сарыев 1997 года рождения. Он скончался в больнице. В селе Гашалты погиб Эльбур Гурбанов и двое его детей, 13 и 14 лет, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

За три дня боев обстрелам подверглись населенные пункты Тертерского, Агдамского и Джебраильского, Геранбойского, Нафталанского и Дашкесанского районов. Обстрелы мирных жителей и гражданской инфраструктуры нарушают нормы международного права, в том числе Женевскую конвенцию 1949 года, подчеркивается в заявлении.

В связи с гибелью мирных жителей в Азербайджане заведены уголовные дела по статьям "Ведение агрессивной войны", "Умышленное убийство преступным сообществом–организацией", "Умышленное убийство с особой жестокостью или общеопасным способом", "Умышленное убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды", "Покушение на умышленное убийство двух и более лиц".

Карабахский омбудсмен назвал имена погибших 28 сентября

Идентифицированы четыре мирных жителях Нагорного Карабаха, погибших в результате артобстрелов и ударов с беспилотников по населенным пунктам, приводятся данные омбудсмена Нагорного Карабаха Артака Бегларяна в сегодняшней публикации Telegram-канала "Баграмян 26".

Скриншот публикации инфрмации омбудсмена Нагорного Карабаха, https://t.me/bagramyan26/18367Самая юная жертва, девочка 2011 года рождения, погибла во дворе своего дома в Мартуни во время артиллерийского обстрела. Мать и брат погибшей девочки получили ранения. Во дворе дома погибла и 59-летняя жительница Мартуни Эллада Балаян. Наиболее пожилая жертва, 79-летняя жительница Гадрута Лесмония Степанян, была убита в результате удара с беспилотника. Эта женщина еще в 1992 году потеряла руку от взрыва мины во дворе своего дома. Ее сын погиб в войне. Житель Степанакерта Эрик Григорян, 1996 года рождения, был убит в результате артиллерийского обстрела вблизи села Мецшен Мартакертского района, сообщил омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян.

С началом 27 сентября боев в зоне карабахского конфликта в Армении, Нагорном Карабахе и Азербайджане было введено военное положение. Сегодня Минобороны Азербайджана сообщило об интенсивных боях в зоне конфликта. Азербайджанские войска потеряли сегодня беспилотник и вертолет, а также бронетехнику, сообщили министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха. Военное ведомство Азербайджана отчиталось об уничтожении двух танков, а информацию о потере вертолета опровергло.

Важное отличие нового витка карабахского конфликта в том, что боевые действия идут по всей линии фронта. Кроме того, стороны объявили военное положение и мобилизацию, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

Примечание:

"10 тысяч армянских добровольцев прибыли на линию соприкосновения", "Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе", "Солдат армии Нагорного Карабаха погиб в зоне конфликта".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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